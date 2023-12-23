https://ukraina.ru/20231223/1052355866.html

Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине

Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине - 23.12.2023 Украина.ру

Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине

Украине стоит готовится к тотальной мобилизации. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в видео, опубликованном в украинских телеграм-каналах

2023-12-23T14:07

2023-12-23T14:07

2023-12-23T14:07

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По его словам, у Украины нет такого мобилизационного потенциала, как у России, нет столько денег и ресурсов."Если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она достигнет успеха", - заявил Самовар.Командир ВСУ ожидает, что 2024 год для Украины будет сложнее, чем 2022 и 2023 годы вместе взятые.При этом он добавил, что рано или поздно военные действия закончатся переговорами.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

https://ukraina.ru/20231223/1052354875.html

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новости, украина, мобилизация, россия