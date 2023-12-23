Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине - 23.12.2023 Украина.ру
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Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине - 23.12.2023 Украина.ру
Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
Украине стоит готовится к тотальной мобилизации. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в видео, опубликованном в украинских телеграм-каналах
2023-12-23T14:07
2023-12-23T14:07
новости
украина
мобилизация
россия
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По его словам, у Украины нет такого мобилизационного потенциала, как у России, нет столько денег и ресурсов."Если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она достигнет успеха", - заявил Самовар.Командир ВСУ ожидает, что 2024 год для Украины будет сложнее, чем 2022 и 2023 годы вместе взятые.При этом он добавил, что рано или поздно военные действия закончатся переговорами.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, россия
Новости, Украина, мобилизация, Россия

Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине

14:07 23.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украине стоит готовится к тотальной мобилизации. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в видео, опубликованном в украинских телеграм-каналах
По его словам, у Украины нет такого мобилизационного потенциала, как у России, нет столько денег и ресурсов.
"Если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она достигнет успеха", - заявил Самовар.
Командир ВСУ ожидает, что 2024 год для Украины будет сложнее, чем 2022 и 2023 годы вместе взятые.
При этом он добавил, что рано или поздно военные действия закончатся переговорами.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
11:58
Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родинуВ Эстонии готовы заняться поиском и возвращением украинских мужчин на родину для мобилизации. Об этом 23 декабря заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает телеканал ERR
 
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Заголовок открываемого материала
14:07Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
13:32В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
13:09Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента
13:00Помощь Эстонии с мобилизацией, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 декабря
12:51Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
12:36В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад
11:58Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину
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