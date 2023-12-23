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Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине - 23.12.2023 Украина.ру
Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
Украине стоит готовится к тотальной мобилизации. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в видео, опубликованном в украинских телеграм-каналах
2023-12-23T14:07
2023-12-23T14:07
2023-12-23T14:07
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мобилизация
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По его словам, у Украины нет такого мобилизационного потенциала, как у России, нет столько денег и ресурсов."Если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она достигнет успеха", - заявил Самовар.Командир ВСУ ожидает, что 2024 год для Украины будет сложнее, чем 2022 и 2023 годы вместе взятые.При этом он добавил, что рано или поздно военные действия закончатся переговорами.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
https://ukraina.ru/20231223/1052354875.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, россия
Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
Украине стоит готовится к тотальной мобилизации. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в видео, опубликованном в украинских телеграм-каналах
По его словам, у Украины нет такого мобилизационного потенциала, как у России, нет столько денег и ресурсов.
"Если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она достигнет успеха", - заявил Самовар.
Командир ВСУ ожидает, что 2024 год для Украины будет сложнее, чем 2022 и 2023 годы вместе взятые.
При этом он добавил, что рано или поздно военные действия закончатся переговорами.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.