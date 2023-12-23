В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
Один человек погиб в результате обстрела села Алексеевка Глушковского района Курской области со стороны ВСУ. Об этом 23 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
По его информации, всего зафиксировано 40 прилетов.
"В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — написалСтаровойт.
Губернатор добавил, что в селе повреждена линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Онпообещал, что власти помогут собственникам повреждённого имущества с ремонтом.
Глушковский район является одним из приграничных районов Курской области, которые регулярно подвергаются обстрелами со стороны украинских вооруженных сил.