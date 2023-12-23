https://ukraina.ru/20231223/1052355755.html

В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - 23.12.2023 Украина.ру

В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб в результате обстрела села Алексеевка Глушковского района Курской области со стороны ВСУ. Об этом 23 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале

2023-12-23T13:32

2023-12-23T13:32

2023-12-23T13:32

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По его информации, всего зафиксировано 40 прилетов."В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — написалСтаровойт.Губернатор добавил, что в селе повреждена линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Онпообещал, что власти помогут собственникам повреждённого имущества с ремонтом.Глушковский район является одним из приграничных районов Курской области, которые регулярно подвергаются обстрелами со стороны украинских вооруженных сил.

https://ukraina.ru/20231223/1052355002.html

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новости, курская область, обстрелы, всу, роман старовойт