В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - 23.12.2023 Украина.ру
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В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - 23.12.2023 Украина.ру
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб в результате обстрела села Алексеевка Глушковского района Курской области со стороны ВСУ. Об этом 23 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
2023-12-23T13:32
2023-12-23T13:32
новости
курская область
обстрелы
всу
роман старовойт
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По его информации, всего зафиксировано 40 прилетов."В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — написалСтаровойт.Губернатор добавил, что в селе повреждена линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Онпообещал, что власти помогут собственникам повреждённого имущества с ремонтом.Глушковский район является одним из приграничных районов Курской области, которые регулярно подвергаются обстрелами со стороны украинских вооруженных сил.
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новости, курская область, обстрелы, всу, роман старовойт
Новости, Курская область, обстрелы, ВСУ, Роман Старовойт

В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

13:32 23.12.2023
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
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Один человек погиб в результате обстрела села Алексеевка Глушковского района Курской области со стороны ВСУ. Об этом 23 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
По его информации, всего зафиксировано 40 прилетов.
"В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — написалСтаровойт.
Губернатор добавил, что в селе повреждена линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Онпообещал, что власти помогут собственникам повреждённого имущества с ремонтом.
Глушковский район является одним из приграничных районов Курской области, которые регулярно подвергаются обстрелами со стороны украинских вооруженных сил.
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НовостиКурская областьобстрелыВСУРоман Старовойт
 
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Заголовок открываемого материала
14:07Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
13:32В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
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