https://ukraina.ru/20231223/1052355356.html

Помощь Эстонии с мобилизацией, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 декабря

Помощь Эстонии с мобилизацией, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 декабря - 23.12.2023 Украина.ру

Помощь Эстонии с мобилизацией, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 декабря

Эстония окажет Украине помощь с возвращением мобилизованных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-12-23T13:00

2023-12-23T13:00

2023-12-23T13:00

хроники

эксклюзив

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Эстония готова заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если Украина об этом попросит, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, передаёт ERR."В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — отметил он.Как сообщило издание, соответствующих запросов от Украины пока не было. При этом эстонское МВД не раз обращалось как к послу Украины, так и к министру внутренних дел с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в Эстонии беженцах, говорится в статье.Примечательно, что днём ранее глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги заявлял, что страна не планирует высылать на Украину военнообязанных беженцев.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецким СМИ предположил, что в следующем году украинцев подпадающего под мобилизацию возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооружённых сил Украины.Умеров заявил, что речь идёт о приглашении, а не о насильственном приводе, но, как подчеркнули бравшие у него интервью журналисты, министр дал понять, что в случае неявки будут санкции."Мы всё ещё обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", — цитировало Умерова издание Welt.По словам Умерова, "важна справедливость" в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. Министр обороны Украины пообещал, что для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей."Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы пошлём им приглашение", — добавил Умеров.После общественного резонанса в Минобороны Украины вынуждены были уточнять заявление Умерова."Министр призывает присоединяться к Вооруженным силам всех граждан Украины, где бы они ни находились. Оттого, что вы не получили повестку, не исчезла угроза Украине. Касается ли это тех украинцев, которые находятся за границей? Безусловно. Защищать страну во время войны - конституционная обязанность всех граждан. Если вопрос о механизме наказания или юридического давления на тех, кто за пределами Украины, то сейчас в повестке дня этого нет", - заявил начальник управления печати и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".Павлюк заявил, что в опубликованном немецкими СМИ интервью Умерова "были смещены акценты", а речь шла о необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к армии.Тем временем на самой Украине ужесточается мобилизация. Так, накануне в Днепре очевидцы засняли многочисленный "десант" из сотрудников военкомата и полиции, участвовавший в рейде по поиску военнообязанных."Последнюю неделю по всему Юго-Востоку и Центру Украины масштабные облавы по кейсу мобилизации. Сейчас штат ТЦК увеличен в 5 раз — источник. К ним на рейдах присоединяют полицию и СБУ, все вооружены до зубов, чтобы запугивать населения и отбивать у всех желания оказывать сопротивление. Мы всегда говорим, что слушайте, что говорит Зеленский, и знайте, что всё произойдет наоборот. Помните он говорил, что в Украине никто не гонит мужиков под дулами автоматов в армию (как мы видим сейчас- гонят ещё как). Также сюда добавьте его обещания о мире, которое превратилось в войну до последнего украинца и другие обещания, которые сбылись наоборот", - сообщил утром 23 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".В стране обсуждают снижение возраста, позволяющего мобилизовать мужчин, а также активное привлечение женщин к военной службе.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 16 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 мм. Выпущено 45 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двух населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."В результате сбросов ВОП с БПЛА ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Кроме того, в Кировском районе Донецка пострадали 5 сотрудников МЧС ДНР", - сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено одно жилое домостроение в Центрально-Городском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм и сбросили один ВОП с БПЛА, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 56 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО, по Червоногвардейскому району Макеевки —3 снаряда калибром 155 мм .По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 46 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 20; Песчановка — 5; Новая Маячка — 3; Днепряны — 5; Старая Збурьевка — 6; Алёшки — 7", - указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Корсунка, Пролетарка, Алёшки.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в ночь на 23 декабря ВСУ нанесли удар по школе и детскому саду"Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по 2 образовательным учреждениям области. Это школа и детсад пос. Максима Горького в Каланчакском районе. Оба работающие - принимали детей сразу из 3 соседних сел. Разумеется, ночью в здании их не было. Тяжёлые ранения получил только охранник, он в больнице. Здание школы повреждено сильно. Степень ущерба только предстоит установить специалистам. До детсада же ракеты не долетели считанные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями", - отметил он.По словам Алексеенко, совсем недавно, к зиме, в школе сделали отопление, установили котлы - помог регион-шеф Мордовия. На будущий год планировали начать капремонт."Приняли решение оперативно запустить за каникулы неработавшую школу в соседнем с. Раздольное - это около 8 км. Организуем подвоз туда всех 135 детей, которые учились в разбитой школе, и педагогов. Отопление там уже запустили, за каникулы проверим все инженерные системы. 10 малышей продолжат ходить в свой садик - администрации района поручено застеклить окна, вставить двери", - указал глава правительства Херсонской области.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231223/1052353213.html

https://ukraina.ru/20231222/1052342766.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив