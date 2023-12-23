Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу
Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил поддержать нынешнего президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом Миронов заявил 23 декабря на съезде партии, передают РИА Новости
"Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе - это президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Миронов.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение действующего президента Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах главным событием текущего года.