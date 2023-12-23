Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России - 23.12.2023 Украина.ру
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Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России - 23.12.2023 Украина.ру
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил поддержать нынешнего президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом Миронов заявил 23 декабря на съезде партии, передают РИА Новости
2023-12-23T12:51
2023-12-23T12:51
новости
миронов
президентские выборы
владимир путин
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"Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе - это президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Миронов.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение действующего президента Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах главным событием текущего года.
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новости, миронов, президентские выборы, владимир путин
Новости, Миронов, президентские выборы, Владимир Путин

Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России

12:51 23.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу
Заседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил поддержать нынешнего президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом Миронов заявил 23 декабря на съезде партии, передают РИА Новости
"Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе - это президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Миронов.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение действующего президента Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах главным событием текущего года.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
20 декабря, 16:18
Решение Путина баллотироваться нужно и России и мировому сообществу – ВолодинНе все хотят жить под диктовку Вашингтона, уверен председатель Госдумы России. Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ
 
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