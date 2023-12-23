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Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России

Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России - 23.12.2023 Украина.ру

Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России

Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил поддержать нынешнего президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом Миронов заявил 23 декабря на съезде партии, передают РИА Новости

2023-12-23T12:51

2023-12-23T12:51

2023-12-23T12:51

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"Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе - это президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Миронов.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение действующего президента Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах главным событием текущего года.

https://ukraina.ru/20231220/1052278504.html

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новости, миронов, президентские выборы, владимир путин