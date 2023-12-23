В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад
12:36 23.12.2023 (обновлено: 12:37 23.12.2023)
По школе и детскому саду в Херсонской области украинские войска в ночь на 23 декабря выпустили ракеты. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале
"Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе", — написал он.
Тяжелые ранения получил охранник школы, который в настоящее время находится в больнице. Здание школы получило серьезные повреждения, сообщил чиновник.
"До детского сада ракеты не долетели считанные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями", — добавил Алексеенко.
По его словам, недавно в школе отремонтировали отопление, на следующий год планировалось начать капитальный ремонт.
Теперь для детей из разбомбленной школы подготовят неработавшую школу в соседнем селе, в восьми километрах от их поселка. Для 135 учеников и всех педагогов организуют транспорт, отметил Алексеенко.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 23 декабря ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватовский район снарядами калибра 155 миллиметров.