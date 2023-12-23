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В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад

В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад - 23.12.2023 Украина.ру

В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад

По школе и детскому саду в Херсонской области украинские войска в ночь на 23 декабря выпустили ракеты. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале

2023-12-23T12:36

2023-12-23T12:36

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"Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе", — написал он.Тяжелые ранения получил охранник школы, который в настоящее время находится в больнице. Здание школы получило серьезные повреждения, сообщил чиновник."До детского сада ракеты не долетели считанные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями", — добавил Алексеенко.По его словам, недавно в школе отремонтировали отопление, на следующий год планировалось начать капитальный ремонт.Теперь для детей из разбомбленной школы подготовят неработавшую школу в соседнем селе, в восьми километрах от их поселка. Для 135 учеников и всех педагогов организуют транспорт, отметил Алексеенко.Как сообщало издание Украина.ру, утром 23 декабря ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватовский район снарядами калибра 155 миллиметров.

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новости, херсонская область, школа, детский сад, ракетный удар