В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад - 23.12.2023 Украина.ру
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В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад
В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад - 23.12.2023 Украина.ру
В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад
По школе и детскому саду в Херсонской области украинские войска в ночь на 23 декабря выпустили ракеты. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале
2023-12-23T12:36
2023-12-23T12:37
новости
херсонская область
школа
детский сад
ракетный удар
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"Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе", — написал он.Тяжелые ранения получил охранник школы, который в настоящее время находится в больнице. Здание школы получило серьезные повреждения, сообщил чиновник."До детского сада ракеты не долетели считанные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями", — добавил Алексеенко.По его словам, недавно в школе отремонтировали отопление, на следующий год планировалось начать капитальный ремонт.Теперь для детей из разбомбленной школы подготовят неработавшую школу в соседнем селе, в восьми километрах от их поселка. Для 135 учеников и всех педагогов организуют транспорт, отметил Алексеенко.Как сообщало издание Украина.ру, утром 23 декабря ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватовский район снарядами калибра 155 миллиметров.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсонская область, школа, детский сад, ракетный удар
Новости, Херсонская область, Школа, детский сад, ракетный удар

В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад

12:36 23.12.2023 (обновлено: 12:37 23.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУкраинские военные обстреляли центр Донецка
Украинские военные обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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По школе и детскому саду в Херсонской области украинские войска в ночь на 23 декабря выпустили ракеты. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале
"Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе", — написал он.
Тяжелые ранения получил охранник школы, который в настоящее время находится в больнице. Здание школы получило серьезные повреждения, сообщил чиновник.
"До детского сада ракеты не долетели считанные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями", — добавил Алексеенко.
По его словам, недавно в школе отремонтировали отопление, на следующий год планировалось начать капитальный ремонт.
Теперь для детей из разбомбленной школы подготовят неработавшую школу в соседнем селе, в восьми километрах от их поселка. Для 135 учеников и всех педагогов организуют транспорт, отметил Алексеенко.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 23 декабря ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватовский район снарядами калибра 155 миллиметров.
 
НовостиХерсонская областьШколадетский садракетный удар
 
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12:36В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад
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