https://ukraina.ru/20231223/1052354875.html

Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину

Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину - 23.12.2023 Украина.ру

Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину

В Эстонии готовы заняться поиском и возвращением украинских мужчин на родину для мобилизации. Об этом 23 декабря заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает телеканал ERR

2023-12-23T11:58

2023-12-23T11:58

2023-12-23T11:58

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"В целом, мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — заявил Ляэнеметс.При этом в МВД Эстонии отметили, что официального запроса о передаче беженцев от Украины не поступало.Несмотря на это, МВД Эстонии неоднократно обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой уведомить "в случае необходимости" о находящихся в стране мужчинах-украинцах.Как сообщало издание Украина.ру, глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги 22 декабря заявил местным СМИ, что страна не планирует высылать на Украину военнообязанных беженцев.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.Позже представитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что в начале 2024 года парламент закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей.

https://ukraina.ru/20231222/1052340875.html

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новости, эстония, мвд, украина, мобилизация, мужчины