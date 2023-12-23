https://ukraina.ru/20231223/1052354875.html
Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину
Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину - 23.12.2023 Украина.ру
Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину
В Эстонии готовы заняться поиском и возвращением украинских мужчин на родину для мобилизации. Об этом 23 декабря заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает телеканал ERR
2023-12-23T11:58
2023-12-23T11:58
2023-12-23T11:58
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"В целом, мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — заявил Ляэнеметс.При этом в МВД Эстонии отметили, что официального запроса о передаче беженцев от Украины не поступало.Несмотря на это, МВД Эстонии неоднократно обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой уведомить "в случае необходимости" о находящихся в стране мужчинах-украинцах.Как сообщало издание Украина.ру, глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги 22 декабря заявил местным СМИ, что страна не планирует высылать на Украину военнообязанных беженцев.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.Позже представитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что в начале 2024 года парламент закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей.
https://ukraina.ru/20231222/1052340875.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, мвд, украина, мобилизация, мужчины
Новости, Эстония, МВД, Украина, мобилизация, мужчины
Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину
В Эстонии готовы заняться поиском и возвращением украинских мужчин на родину для мобилизации. Об этом 23 декабря заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает телеканал ERR
"В целом, мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — заявил Ляэнеметс.
При этом в МВД Эстонии отметили, что официального запроса о передаче беженцев от Украины не поступало.
Несмотря на это, МВД Эстонии неоднократно обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой уведомить "в случае необходимости" о находящихся в стране мужчинах-украинцах.
Как сообщало издание Украина.ру, глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги 22 декабря заявил местным СМИ, что страна не планирует высылать на Украину военнообязанных беженцев.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
Позже представитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что в начале 2024 года парламент закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей.