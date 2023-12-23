Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину - 23.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231223/1052354875.html
Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину
Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину - 23.12.2023 Украина.ру
Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину
В Эстонии готовы заняться поиском и возвращением украинских мужчин на родину для мобилизации. Об этом 23 декабря заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает телеканал ERR
2023-12-23T11:58
2023-12-23T11:58
новости
эстония
мвд
украина
мобилизация
мужчины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_0cab4b1700d342a83a0c411d4536ff00.jpg
"В целом, мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — заявил Ляэнеметс.При этом в МВД Эстонии отметили, что официального запроса о передаче беженцев от Украины не поступало.Несмотря на это, МВД Эстонии неоднократно обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой уведомить "в случае необходимости" о находящихся в стране мужчинах-украинцах.Как сообщало издание Украина.ру, глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги 22 декабря заявил местным СМИ, что страна не планирует высылать на Украину военнообязанных беженцев.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.Позже представитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что в начале 2024 года парламент закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей.
https://ukraina.ru/20231222/1052340875.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_106:0:1065:719_1920x0_80_0_0_ad0af122a5c206c7d8a97a10618c66ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эстония, мвд, украина, мобилизация, мужчины
Новости, Эстония, МВД, Украина, мобилизация, мужчины

Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину

11:58 23.12.2023
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
Читать в
В Эстонии готовы заняться поиском и возвращением украинских мужчин на родину для мобилизации. Об этом 23 декабря заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает телеканал ERR
"В целом, мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — заявил Ляэнеметс.
При этом в МВД Эстонии отметили, что официального запроса о передаче беженцев от Украины не поступало.
Несмотря на это, МВД Эстонии неоднократно обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой уведомить "в случае необходимости" о находящихся в стране мужчинах-украинцах.
Как сообщало издание Украина.ру, глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги 22 декабря заявил местным СМИ, что страна не планирует высылать на Украину военнообязанных беженцев.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
Позже представитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что в начале 2024 года парламент закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Вчера, 17:08
Эстония не будет высылать из страны военнообязанных украинских беженцевЭстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщил 22 декабря глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги газете Postimees
 
НовостиЭстонияМВДУкраинамобилизациямужчины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:36В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад
11:58Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину
11:32Собираются напасть? Зачем вооружается Европа, чем может стать Польша и что творится на Украине - Ищенко
11:29Федор Лукьянов о том, почему Европа испугалась СВО на Украине, и зачем Китаю нужен скандалист Трамп
11:21По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче
11:03Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц
10:42Тоскует по Майдану и интригует за Залужного. Чем занимается Андрей Парубий
10:39На земле и в воздухе. Чего добились в минувшем году ВСУ и ВС РФ на линии фронта
10:25Шольц возглавил список политических неудачников Германии – Spiegel
10:21Немецкие СМИ посоветовали Зеленскому поставить перед военными скромные цели на 2024 год
10:10Михаил Павлив: Новые регионы станут витриной России, а ЕС прекратит существование
10:03Алексей Журавлев об обороне ВСУ и "вале Зеленского": Будут воевать по-старинке, забороподобно
09:59Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников
09:49Деньги США, воровство на снарядах, беглый журналист. Главное на Украине на утро 23 декабря
09:49Российские мотострелки удержали выгодные рубежи на Купянском направлении – МО
09:41Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат
09:28Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов
09:21Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского калибра"
09:04Бездействие ОБСЕ разоблачило страшный фарс постановки в Буче – источник
08:38Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот
Лента новостейМолния