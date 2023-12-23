https://ukraina.ru/20231223/1052354501.html

По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче

По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче - 23.12.2023 Украина.ру

По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче

Отсутствие реакции профильных организаций на запросы России о погибших в Буче говорит об инсценировке Киева при участии Великобритании и США. Об этом 23 декабря заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-12-23T11:21

2023-12-23T11:21

2023-12-23T11:21

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"Отсутствие реакции профильных международных организации на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка", - сказала дипломат.По словам Захаровой, "за основу взята провокация Третьего рейха в Немерсдорфе 1944 года".Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче" и что провести расследование трагедии в Буче должна Россия.

https://ukraina.ru/20231223/1052352491.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, буча, великобритания, сша