По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче - 23.12.2023 Украина.ру
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По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче
По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче - 23.12.2023 Украина.ру
По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче
Отсутствие реакции профильных организаций на запросы России о погибших в Буче говорит об инсценировке Киева при участии Великобритании и США. Об этом 23 декабря заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-12-23T11:21
2023-12-23T11:21
новости
мария захарова
буча
великобритания
сша
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"Отсутствие реакции профильных международных организации на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка", - сказала дипломат.По словам Захаровой, "за основу взята провокация Третьего рейха в Немерсдорфе 1944 года".Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче" и что провести расследование трагедии в Буче должна Россия.
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Новости
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новости, мария захарова, буча, великобритания, сша
Новости, Мария Захарова, Буча, Великобритания, США

По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче

11:21 23.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Отсутствие реакции профильных организаций на запросы России о погибших в Буче говорит об инсценировке Киева при участии Великобритании и США. Об этом 23 декабря заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Отсутствие реакции профильных международных организации на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка", - сказала дипломат.
По словам Захаровой, "за основу взята провокация Третьего рейха в Немерсдорфе 1944 года".
Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче" и что провести расследование трагедии в Буче должна Россия.
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
09:04
Бездействие ОБСЕ разоблачило страшный фарс постановки в Буче – источникМолчание и бездействие секретариата ОБСЕ и других международных организаций буквально разоблачили страшный фарс постановки в украинской Буче. Об этом со ссылкой на источник в МИД России 23 декабря сообщает РИА Новости
 
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