По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче
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Отсутствие реакции профильных организаций на запросы России о погибших в Буче говорит об инсценировке Киева при участии Великобритании и США. Об этом 23 декабря заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Отсутствие реакции профильных международных организации на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка", - сказала дипломат.
По словам Захаровой, "за основу взята провокация Третьего рейха в Немерсдорфе 1944 года".
Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче" и что провести расследование трагедии в Буче должна Россия.