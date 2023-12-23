Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц - 23.12.2023 Украина.ру
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Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц
Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц - 23.12.2023 Украина.ру
Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц
Еще почти 50 улиц и переулков города Никополя в Днепропетровской области Украины поменяли название в соответствии с программой дерусификации. Об этом 23 декабря сообщили украинские телеграм-каналы
2023-12-23T11:03
2023-12-23T11:03
новости
днепропетровская область
улица
переименование
дерусификация
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Из опубликованного перечня переименованных улиц следует, что в городе появятся топонимы, связанные с деятелями националистического движения. Так улица русского полководца Михаила Кутузова получить название в память о лидере "Организации украинских националистов"* Степана Бандеры. Улицу Героя Советского Союза Олега Кошевого переименуют в честь еще одного деятеля этой же организации, археолога и поэта Олега Ольжича.Улице советского космонавта Владимира Комарова дали имя украинского композитора Николая Леонтовича, улицу русского поэта-мыслителя Федора Тютчева переименовали в Черкасскую, а улица художника Виктора Васнецова станет улицей украинского поэта и переводчика Пантелеймона Кулиша.Переименование улиц на Украине началось в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В настоящее время режим в Киеве начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.*Запрещенная в России экстремистская организация
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Новости
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новости, днепропетровская область, улица, переименование, дерусификация
Новости, Днепропетровская область, улица, переименование, дерусификация

Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц

11:03 23.12.2023
 
В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала
В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала
Читать в
Еще почти 50 улиц и переулков города Никополя в Днепропетровской области Украины поменяли название в соответствии с программой дерусификации. Об этом 23 декабря сообщили украинские телеграм-каналы
Из опубликованного перечня переименованных улиц следует, что в городе появятся топонимы, связанные с деятелями националистического движения. Так улица русского полководца Михаила Кутузова получить название в память о лидере "Организации украинских националистов"* Степана Бандеры. Улицу Героя Советского Союза Олега Кошевого переименуют в честь еще одного деятеля этой же организации, археолога и поэта Олега Ольжича.
Улице советского космонавта Владимира Комарова дали имя украинского композитора Николая Леонтовича, улицу русского поэта-мыслителя Федора Тютчева переименовали в Черкасскую, а улица художника Виктора Васнецова станет улицей украинского поэта и переводчика Пантелеймона Кулиша.
Переименование улиц на Украине началось в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В настоящее время режим в Киеве начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря, 14:45
Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификацииБольшинству населения Запада, как, впрочем, и России, Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность — это химера украинской пропаганды
 
НовостиДнепропетровская областьулицапереименованиедерусификация
 
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Заголовок открываемого материала
11:03Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц
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