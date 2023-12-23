https://ukraina.ru/20231223/1052354390.html
Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц
Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц - 23.12.2023 Украина.ру
Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц
Еще почти 50 улиц и переулков города Никополя в Днепропетровской области Украины поменяли название в соответствии с программой дерусификации. Об этом 23 декабря сообщили украинские телеграм-каналы
2023-12-23T11:03
2023-12-23T11:03
2023-12-23T11:03
новости
днепропетровская область
улица
переименование
дерусификация
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051218292_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_7df8411e96492da37b079e5de662c8a2.jpg
Из опубликованного перечня переименованных улиц следует, что в городе появятся топонимы, связанные с деятелями националистического движения. Так улица русского полководца Михаила Кутузова получить название в память о лидере "Организации украинских националистов"* Степана Бандеры. Улицу Героя Советского Союза Олега Кошевого переименуют в честь еще одного деятеля этой же организации, археолога и поэта Олега Ольжича.Улице советского космонавта Владимира Комарова дали имя украинского композитора Николая Леонтовича, улицу русского поэта-мыслителя Федора Тютчева переименовали в Черкасскую, а улица художника Виктора Васнецова станет улицей украинского поэта и переводчика Пантелеймона Кулиша.Переименование улиц на Украине началось в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В настоящее время режим в Киеве начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ukraina.ru/20231205/1051757486.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровская область, улица, переименование, дерусификация
Новости, Днепропетровская область, улица, переименование, дерусификация
Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц
Еще почти 50 улиц и переулков города Никополя в Днепропетровской области Украины поменяли название в соответствии с программой дерусификации. Об этом 23 декабря сообщили украинские телеграм-каналы
Из опубликованного перечня переименованных улиц следует, что в городе появятся топонимы, связанные с деятелями националистического движения. Так улица русского полководца Михаила Кутузова получить название в память о лидере "Организации украинских националистов"* Степана Бандеры. Улицу Героя Советского Союза Олега Кошевого переименуют в честь еще одного деятеля этой же организации, археолога и поэта Олега Ольжича.
Улице советского космонавта Владимира Комарова дали имя украинского композитора Николая Леонтовича, улицу русского поэта-мыслителя Федора Тютчева переименовали в Черкасскую, а улица художника Виктора Васнецова станет улицей украинского поэта и переводчика Пантелеймона Кулиша.
Переименование улиц на Украине началось в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В настоящее время режим в Киеве начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
*Запрещенная в России экстремистская организация