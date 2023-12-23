https://ukraina.ru/20231223/1052353213.html

Деньги США, воровство на снарядах, беглый журналист. Главное на Украине на утро 23 декабря

Деньги США, воровство на снарядах, беглый журналист. Главное на Украине на утро 23 декабря - 23.12.2023 Украина.ру

Деньги США, воровство на снарядах, беглый журналист. Главное на Украине на утро 23 декабря

Президент США Джо Байден подписал Акт об ассигнованиях на национальную обороны, предусматривающий выделение $300 млн для Украины. В Киеве задержали чиновника Минобороны, причастного к разворовыванию средств, выделенных на закупку снарядов. Один из ведущих телемарафона сбежал на Запад

2023-12-23T09:49

2023-12-23T09:49

2023-12-23T09:49

эксклюзив

хроники

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В целом подписанный президентом США закон предусматривает рекордные $886 млрд на оборонные нужды в 2024 фискальном году.Байден в своём заявлении приветствовал принятие закона, который предоставляет "критически важные полномочия, которые мы нуждаемся в создании армии, необходимой для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, ежедневно выполняющих эту миссию".В то же время он заявил, что некоторые положения Акта, по его мнению, ограничивают способность президента США представлять страну на международной арене и могут привести к раскрытию конфиденциальной информации.Конгресс окончательно согласовал Акт 14 декабря. Финальная версия документа не содержит ряда поправок, принятых республиканцами в палате представителей Конгресса США против, по их мнению, "левачества" в Пентагоне.Так, принятый документ не содержит ограничений на политику Пентагона в отношении абортов и запрета Пентагона финансировать лечение работников и военных, относящихся к гендерной дисфории.При этом в законе осталось положение о продолжении противоречивой программы слежения за иностранцами со стороны Федерального бюро расследований до начала 2025 года.Также закон продолжает действие Инициативы по предоставлению безопасности безопасности помощи Украине. В рамках этой Инициативы Украине выделяется $300 млн на 2024 и 2025 финансовые годы.Эти средства не входят в проект дополнительного финансирования на $111 млрд, который "застрял" в Конгрессе.Обогащение на снарядахВ Киеве задержали руководителя одного из Главных управлений Минобороны Украины, который причастен к хищению 1,5 млрд грн (около 3,7 млрд руб — Ред.) на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ.Как сообщила Служба безопасности Украины, задержанный в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов ВСУ."Но тогда бюджетные средства не перевели на счета спецэкспортера. Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих самых артиллерийских снарядов с этим же производителем", - сообщалось в заявлении СБУ.Новый договор предусматривал приобретение боеприпасов напрямую у производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.Однако фигурант дела, несмотря на контракт, продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.После пролонгации на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника перечислили около 1,5 млрд грн (около 3,7 млрд руб. - Ред.). Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем.Когда проводили обыски на работе и по месту жительства фигуранта, там нашли документы, подтверждающие незаконную деятельность."В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении. Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, vинистерство обороны проводит мероприятия по возвращению в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд. грн (около 3,7 млрд руб. - Ред.). Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщила СБУ.В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что в служебных помещениях предприятия "Прогресс" и Главного управления прошли обыски. Все причастные к "проблемному" контракту сотрудники министерства пройдут тест на полиграфе.Руководитель управления прессы и информации МОУ Илларион Павлюк в эфире телемарафона пообещал вернуть присвоенные чиновников средства."Мы их (средства - Ред.) вернем, уже над этим работаем. Это был контракт, по которому была осуществлена проплата, но никаких поставок не было сделано. Юристы изучают эти механизмы, как правильно сейчас расторгнуть контракт и вернуть средства", - отметил Павлюк.Он подчеркнул "особый цинизм" сделки."Люди покупали законтрактованные боеприпасы во время войны. Они их пытались купить с наценкой в 30%. И важно, что это могло помешать тем законтрактованным поставкам, которые были. Потому что они предлагали более дорогой контракт производителю на эти же боеприпасы с другим темпом производства, меньшим", - заявил он.Павлюк назвал задержание чиновника важным случаем работы антикоррупционных механизмов.Бегство журналистаВедущий "24 канала" Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который получил аккредитацию. О своём решении Печий сообщил в соцсетях, назвав его "сложным" и вызванным сменой отношения Запада к Украине, вызванной нехваткой "горизонтальной коммуникации". Это и будет исправлять Печий."Несмотря на осуждение, давление и преследование, я не буду прекращать делать то, что я умею… Я осознаю, что в ближайшие дни против меня начнется кампания так называемого медиакиллерства, целью которой будет уничтожение меня, как журналиста, при всей моей предыдущей работе. Впрочем, пока это возможно, я буду продолжать информационную борьбу и никогда не откажусь от поисков помощи для украинской армии, где бы я ни был", - отметил Печий.На Украине решение журналиста восприняли с негодованием.Гендиректор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко заявил, что журналист принял это решение, "осознавая все последствия своего побега"."Сказать, что я шокирован – ничего не сказать! ... Говорят "не суди да не судим будешь". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить", – подчеркнул Андрейко.В России решение Печего восприняли с иронией."Ну что значит "украинский журналист сбежал в Европу"? Имейте сострадание. Был некто Печий специальным корреспондентом, а стал собственным", - отметил репортёр Юрий Васильев.Его однофамилец — инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что бегство Печего — свидетельство кризиса в украинском инфополе."С корабля бегут крысы. Если уж ведущий пропагандон на ТВ, проголосовал ногами, то о чём можно говорить.. Инфокупол Киева трещит по швам, и те кто это понимает, сейчас продают активы, переписывают собственность. Жаль что до простых ВСУшников это ещё слабо доходит, хотя поток пленных заметно вырос", - указал он.По его словам, вопрос состоит в том, "сколько времени займет фрустрация у ВСУшников, после крушения инфокупола". По словам Васильева, примерно столько режим Владимира Зеленского сможет сопротивляться.

https://ukraina.ru/20231222/1052342766.html

https://ukraina.ru/20231222/1052332707.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники