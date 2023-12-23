Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат - 23.12.2023 Украина.ру
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Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат
Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат - 23.12.2023 Украина.ру
Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат
Футбольный клуб "Оболонь" из Киева, выступающий в украинской премьер-лиге, опроверг информацию о групповой повестке в военкомат на 25 человек. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте
2023-12-23T09:41
2023-12-23T09:41
новости
украина
киев
футболист
повестка
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"Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки", - отмечается в заявлении.Руководство клуба добавило, что в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.ФК "Оболонь" имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации, уточняется в сообщении.Журналист одной из украинских спортивных программ ранее сообщил, что в "Оболонь" от военкомата поступила групповая повестка на 25 человек.
https://ukraina.ru/20231222/1052348154.html
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новости, украина, киев, футболист, повестка
Новости, Украина, Киев, футболист, повестка

Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат

09:41 23.12.2023
 
футбол
футбол
Читать в
Футбольный клуб "Оболонь" из Киева, выступающий в украинской премьер-лиге, опроверг информацию о групповой повестке в военкомат на 25 человек. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте
"Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки", - отмечается в заявлении.
Руководство клуба добавило, что в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.
ФК "Оболонь" имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации, уточняется в сообщении.
Журналист одной из украинских спортивных программ ранее сообщил, что в "Оболонь" от военкомата поступила групповая повестка на 25 человек.
футбол
Вчера, 23:05
На Украине начали мобилизовывать футбольные командыИгрокам киевского футбольного клуба "Оболонь", выступающего в Украинской премьер-лиге, пришли повестки. Телеграм-канал "Политика Страны" информирует, что таким образом в Вооружённые силы Украины мобилизовали 25 спортсменов
 
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