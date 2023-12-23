https://ukraina.ru/20231223/1052352840.html

Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат

Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат - 23.12.2023 Украина.ру

Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат

Футбольный клуб "Оболонь" из Киева, выступающий в украинской премьер-лиге, опроверг информацию о групповой повестке в военкомат на 25 человек. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте

2023-12-23T09:41

2023-12-23T09:41

2023-12-23T09:41

новости

украина

киев

футболист

повестка

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"Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки", - отмечается в заявлении.Руководство клуба добавило, что в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.ФК "Оболонь" имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации, уточняется в сообщении.Журналист одной из украинских спортивных программ ранее сообщил, что в "Оболонь" от военкомата поступила групповая повестка на 25 человек.

https://ukraina.ru/20231222/1052348154.html

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новости, украина, киев, футболист, повестка