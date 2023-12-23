Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского калибра"
По Донецку и Ясиноватовскому району украинские войска 23 декабря выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 07.55 часов украинские войска открыли огонь по Ясиноватскому району, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Украинские войска получили от США дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. ВСУ из них активно обстреливают города ДНР и ЛНР.