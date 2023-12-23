Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского калибра" - 23.12.2023 Украина.ру
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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского калибра"
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского калибра" - 23.12.2023 Украина.ру
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского калибра"
По Донецку и Ясиноватовскому району украинские войска 23 декабря выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
2023-12-23T09:21
2023-12-23T09:21
новости
донецк
ясиноватая
обстрелы
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"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 07.55 часов украинские войска открыли огонь по Ясиноватскому району, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Украинские войска получили от США дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. ВСУ из них активно обстреливают города ДНР и ЛНР.
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новости, донецк, ясиноватая, обстрелы, всу
Новости, Донецк, Ясиноватая, обстрелы, ВСУ

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского калибра"

09:21 23.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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По Донецку и Ясиноватовскому району украинские войска 23 декабря выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 07.55 часов украинские войска открыли огонь по Ясиноватскому району, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Украинские войска получили от США дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. ВСУ из них активно обстреливают города ДНР и ЛНР.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Вчера, 20:33
В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человекВ пятницу, 22 декабря, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка ранено 12 человек. В их числе оказались работники экстренных служб
 
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