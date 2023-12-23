Бездействие ОБСЕ разоблачило страшный фарс постановки в Буче – источник - 23.12.2023 Украина.ру
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Бездействие ОБСЕ разоблачило страшный фарс постановки в Буче – источник
Бездействие ОБСЕ разоблачило страшный фарс постановки в Буче – источник - 23.12.2023 Украина.ру
Бездействие ОБСЕ разоблачило страшный фарс постановки в Буче – источник
Молчание и бездействие секретариата ОБСЕ и других международных организаций буквально разоблачили страшный фарс постановки в украинской Буче. Об этом со ссылкой на источник в МИД России 23 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-23T09:04
2023-12-23T09:04
новости
россия
обсе
украина
буча
провокация
военные преступления
всу
сво
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Ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.На этот факт Лавров также обратил внимание на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в начале декабря текущего года и призвал журналистов расследовать те события.Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в ответ на запрос РИА Новости 23 декабря заявило, что не контактирует с властями Украины по вопросу о списке "жертв в Буче", но уверено, что Киевом собирается информация о "преступлениях" России. Бюро также не ответило на прямой вопрос, располагает ли оно списком "жертв"."Отсутствие реакции у всех международных организаций, чей мандат предполагает пристальное внимание к ситуации в регионе, доказывает, что вся история с Бучей является постановкой, выполненной руками киевского режима с подачи США и Британии. Своим молчанием и бездействием секретариат ОБСЕ и другие международные организации буквально разоблачили этот страшный фарс", - уверен источник.По его словам, "сценарий постановки в Буче был списан со сценария постановки нацистской Германии против Красной Армии в Неммерсдорфе" в октябре 1944 года, что является ещё одним доказательством нацисткой сущности киевского режима.
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новости, россия, обсе, украина, буча, провокация, военные преступления, всу, сво, мид рф
Новости, Россия, ОБСЕ, Украина, Буча, провокация, Военные преступления, ВСУ, СВО, МИД РФ

Бездействие ОБСЕ разоблачило страшный фарс постановки в Буче – источник

09:04 23.12.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Молчание и бездействие секретариата ОБСЕ и других международных организаций буквально разоблачили страшный фарс постановки в украинской Буче. Об этом со ссылкой на источник в МИД России 23 декабря сообщает РИА Новости
Ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.
На этот факт Лавров также обратил внимание на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в начале декабря текущего года и призвал журналистов расследовать те события.
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в ответ на запрос РИА Новости 23 декабря заявило, что не контактирует с властями Украины по вопросу о списке "жертв в Буче", но уверено, что Киевом собирается информация о "преступлениях" России. Бюро также не ответило на прямой вопрос, располагает ли оно списком "жертв".
"Отсутствие реакции у всех международных организаций, чей мандат предполагает пристальное внимание к ситуации в регионе, доказывает, что вся история с Бучей является постановкой, выполненной руками киевского режима с подачи США и Британии. Своим молчанием и бездействием секретариат ОБСЕ и другие международные организации буквально разоблачили этот страшный фарс", - уверен источник.
По его словам, "сценарий постановки в Буче был списан со сценария постановки нацистской Германии против Красной Армии в Неммерсдорфе" в октябре 1944 года, что является ещё одним доказательством нацисткой сущности киевского режима.
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
08:22
ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства" Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче"
 
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