Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот - 23.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231223/1052352361.html
Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот
Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот - 23.12.2023 Украина.ру
Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот
Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, который в результате сильного шторма 27 ноября оказался выброшен на мель около Анапы, благополучно снят с мелководья. Об этом со ссылкой на Росморречфлот 23 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-23T08:38
2023-12-23T08:38
новости
россия
анапа
сухогрузы
шторм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1b/1051380551_0:99:3069:1825_1920x0_80_0_0_d31906e7024de4f4d3ef26a79467d462.jpg
Судно Blue Shark получило штормовое предупреждение, когда ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Экипаж перевёл судно на якорную стоянку, но примерно в 23:00 мск 26 ноября сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.На борту терпящего бедствие сухогруза находились граждане Сирии, Индии и Египта – всего 21 человек экипажа. В Морспасслужбе 30 ноября сообщили, что все они эвакуированы, пострадавших среди членов экипажа нет. Операция по спасению судна началась 19 декабря.
https://ukraina.ru/20231223/1052338351.html
анапа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1b/1051380551_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98db64bbfcc1e9e2ac73c1d4c536ae76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, анапа, сухогрузы, шторм
Новости, Россия, Анапа, сухогрузы, шторм

Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот

08:38 23.12.2023
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, который в результате сильного шторма 27 ноября оказался выброшен на мель около Анапы, благополучно снят с мелководья. Об этом со ссылкой на Росморречфлот 23 декабря сообщает РИА Новости
Судно Blue Shark получило штормовое предупреждение, когда ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Экипаж перевёл судно на якорную стоянку, но примерно в 23:00 мск 26 ноября сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.
На борту терпящего бедствие сухогруза находились граждане Сирии, Индии и Египта – всего 21 человек экипажа. В Морспасслужбе 30 ноября сообщили, что все они эвакуированы, пострадавших среди членов экипажа нет. Операция по спасению судна началась 19 декабря.
Совместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
05:30
Политолог объяснил, как Россия может утроить новый "февраль 2022 года", зайдя на Львов из Белоруссии Россия не применяет стратегических решений на фронте по обходу украинских позиций. Многие виды вооружений, которые могли бы быстро завершить конфликт на Украине, пока не используются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
 
НовостиРоссияАнапасухогрузышторм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат
09:28Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов
09:21Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского калибра"
09:04Бездействие ОБСЕ разоблачило страшный фарс постановки в Буче – источник
08:38Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот
08:22ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"
08:02ОБСЕ не ответила на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче
07:14"Ледяная и горячая": Пушков ответил на слова финского министра о войне с Россией
06:49В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам
06:19ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО
06:00"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину
05:52Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО
05:45Начмед батальона "Русь" рассказал, почему командиры ВСУ бросают своих "трехсотых" умирать на поле боя
05:38"Санкционные фантазии Вашингтона" перечёркивают последние возможности по диалогу с Россией – Антонов
05:30Политолог объяснил, как Россия может утроить новый "февраль 2022 года", зайдя на Львов из Белоруссии
05:15Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину
05:10Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО
04:45Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни
04:31Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО
04:30"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского
Лента новостейМолния