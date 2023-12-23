https://ukraina.ru/20231223/1052352361.html

Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот

Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот - 23.12.2023 Украина.ру

Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот

Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, который в результате сильного шторма 27 ноября оказался выброшен на мель около Анапы, благополучно снят с мелководья. Об этом со ссылкой на Росморречфлот 23 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-23T08:38

2023-12-23T08:38

2023-12-23T08:38

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Судно Blue Shark получило штормовое предупреждение, когда ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Экипаж перевёл судно на якорную стоянку, но примерно в 23:00 мск 26 ноября сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.На борту терпящего бедствие сухогруза находились граждане Сирии, Индии и Египта – всего 21 человек экипажа. В Морспасслужбе 30 ноября сообщили, что все они эвакуированы, пострадавших среди членов экипажа нет. Операция по спасению судна началась 19 декабря.

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новости, россия, анапа, сухогрузы, шторм