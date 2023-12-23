https://ukraina.ru/20231223/1052352217.html
ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"
ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства" - 23.12.2023 Украина.ру
ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче"
2023-12-23T08:22
2023-12-23T08:22
2023-12-23T08:22
новости
россия
буча
украина
обсе
провокация
всу
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/47/1033754743_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_0b33992b8a4892d507533ddc5ec66dba.jpg
Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что список пострадавших в Буче, который Москва неоднократно запрашивала, так и не был предоставлен. Агентство обратилось с просьбой прокомментировать, ведёт ли ОБСЕ сейчас работу с киевскими властями о передаче этих данных Москве в ближайшее время или их опубликовании в открытом доступе. После рекомендации ОБСЕ обратиться за разъяснениями к представителям БДИПЧ, запрос был переадресован в БДИПЧ."Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершённых в Буче и других местах в Киевской области", - прокомментировали в БДИПЧ запрос РИА Новости.В бюро также заявили, что провести расследование трагедии в Буче должна Россия.Напомним, что ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.На этот факт Лавров обратил внимание на своей пресс-конференции в начале декабря текущего года по итогам СМИД ОБСЕ и призвал журналистов расследовать те события.В Минобороны РФ в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. И подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
https://ukraina.ru/20231222/1052347391.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/47/1033754743_269:0:2844:1931_1920x0_80_0_0_ce915bfe7204a98a166ad993deff673b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, буча, украина, обсе, провокация, всу, сергей лавров
Новости, Россия, Буча, Украина, ОБСЕ, провокация, ВСУ, Сергей Лавров
ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче"
Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что список пострадавших в Буче, который Москва неоднократно запрашивала, так и не был предоставлен. Агентство обратилось с просьбой прокомментировать, ведёт ли ОБСЕ сейчас работу с киевскими властями о передаче этих данных Москве в ближайшее время или их опубликовании в открытом доступе. После рекомендации ОБСЕ обратиться за разъяснениями к представителям БДИПЧ, запрос был переадресован в БДИПЧ.
"Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершённых в Буче и других местах в Киевской области", - прокомментировали в БДИПЧ запрос РИА Новости.
В бюро также заявили, что провести расследование трагедии в Буче должна Россия.
Напомним, что ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.
На этот факт Лавров обратил внимание на своей пресс-конференции в начале декабря текущего года по итогам СМИД ОБСЕ и призвал журналистов расследовать те события.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. И подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.