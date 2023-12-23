https://ukraina.ru/20231223/1052352217.html

ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"

ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства" - 23.12.2023 Украина.ру

ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче"

2023-12-23T08:22

2023-12-23T08:22

2023-12-23T08:22

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Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что список пострадавших в Буче, который Москва неоднократно запрашивала, так и не был предоставлен. Агентство обратилось с просьбой прокомментировать, ведёт ли ОБСЕ сейчас работу с киевскими властями о передаче этих данных Москве в ближайшее время или их опубликовании в открытом доступе. После рекомендации ОБСЕ обратиться за разъяснениями к представителям БДИПЧ, запрос был переадресован в БДИПЧ."Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершённых в Буче и других местах в Киевской области", - прокомментировали в БДИПЧ запрос РИА Новости.В бюро также заявили, что провести расследование трагедии в Буче должна Россия.Напомним, что ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.На этот факт Лавров обратил внимание на своей пресс-конференции в начале декабря текущего года по итогам СМИД ОБСЕ и призвал журналистов расследовать те события.В Минобороны РФ в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. И подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ukraina.ru/20231222/1052347391.html

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новости, россия, буча, украина, обсе, провокация, всу, сергей лавров