ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства" - 23.12.2023 Украина.ру
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ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"
ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства" - 23.12.2023 Украина.ру
ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче"
2023-12-23T08:22
2023-12-23T08:22
новости
россия
буча
украина
обсе
провокация
всу
сергей лавров
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Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что список пострадавших в Буче, который Москва неоднократно запрашивала, так и не был предоставлен. Агентство обратилось с просьбой прокомментировать, ведёт ли ОБСЕ сейчас работу с киевскими властями о передаче этих данных Москве в ближайшее время или их опубликовании в открытом доступе. После рекомендации ОБСЕ обратиться за разъяснениями к представителям БДИПЧ, запрос был переадресован в БДИПЧ."Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершённых в Буче и других местах в Киевской области", - прокомментировали в БДИПЧ запрос РИА Новости.В бюро также заявили, что провести расследование трагедии в Буче должна Россия.Напомним, что ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.На этот факт Лавров обратил внимание на своей пресс-конференции в начале декабря текущего года по итогам СМИД ОБСЕ и призвал журналистов расследовать те события.В Минобороны РФ в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. И подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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новости, россия, буча, украина, обсе, провокация, всу, сергей лавров
Новости, Россия, Буча, Украина, ОБСЕ, провокация, ВСУ, Сергей Лавров

ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"

08:22 23.12.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче"
Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что список пострадавших в Буче, который Москва неоднократно запрашивала, так и не был предоставлен. Агентство обратилось с просьбой прокомментировать, ведёт ли ОБСЕ сейчас работу с киевскими властями о передаче этих данных Москве в ближайшее время или их опубликовании в открытом доступе. После рекомендации ОБСЕ обратиться за разъяснениями к представителям БДИПЧ, запрос был переадресован в БДИПЧ.
"Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершённых в Буче и других местах в Киевской области", - прокомментировали в БДИПЧ запрос РИА Новости.
В бюро также заявили, что провести расследование трагедии в Буче должна Россия.
Напомним, что ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.
На этот факт Лавров обратил внимание на своей пресс-конференции в начале декабря текущего года по итогам СМИД ОБСЕ и призвал журналистов расследовать те события.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. И подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Гаспарян
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НовостиРоссияБучаУкраинаОБСЕпровокацияВСУСергей Лавров
 
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