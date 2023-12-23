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Дальняя авиация ВКС России получает самолёты с новым цифровым оборудованием – МО

Дальняя авиация ВКС России получает самолёты с новым цифровым оборудованием – МО - 23.12.2023 Украина.ру

Дальняя авиация ВКС России получает самолёты с новым цифровым оборудованием – МО

Дальняя авиация ВКС России получает модернизированные боевые самолёты, которые оснащены цифровым оборудованием, повышающим их надёжность и позволяющим более точно применять вооружение. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-23T02:49

2023-12-23T02:49

2023-12-23T02:49

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"В 2023 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолёты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надёжность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолёта", - говорится в сообщении ведомства.Напомним, что дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил (ВКС) России и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. На вооружении ВКС стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, а также учебные и транспортные самолёты различных модификаций.День дальней авиации ежегодно отмечается в России 23 декабря. Именно 23 декабря 1914 года решением военного совета Российской армии была образована эскадра воздушных кораблей "Илья Муромец", выполнившая за годы Первой мировой войны около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника.С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими лётчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кёнигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.

https://ukraina.ru/20231222/1052342766.html

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