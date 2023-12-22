https://ukraina.ru/20231222/1052348755.html
Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей - 22.12.2023 Украина.ру
Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
В начале 2024 года Верховная Рада Украины закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей. Об этом 22 декабря сообщил представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, передаёт издание "Страна.ua"
2023-12-22T23:55
2023-12-22T23:55
2023-12-22T23:55
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Уточняется, что украинцы за границей будут проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные граждане призывного возраста. При этом если гражданин не вернется на Украину после получения повестки, это будет являться нарушением закона и повлечёт за собой соответствующие последствия. Как пишет издание Das Erste, украинцы поселившиеся в Германии не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. Он нашёл несправедливым то, что кто-то остаётся на родине, а кто-то потом приедет "на всё готовое". До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" заявил, что все должны принять участие в конфликте. Всего в ВСУ планируется призвать 500 тысяч украинцев, но и на этом всеобщая мобилизация в стране не завершится.
https://ukraina.ru/20231222/1052348154.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, мобилизация, сво, спецоперация, верховная рада, законопроект, украинские беженцы
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, СВО, Спецоперация, Верховная Рада, законопроект, украинские беженцы
Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
В начале 2024 года Верховная Рада Украины закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей. Об этом 22 декабря сообщил представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, передаёт издание "Страна.ua"
Уточняется, что украинцы за границей будут проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные граждане призывного возраста.
При этом если гражданин не вернется на Украину после получения повестки, это будет являться нарушением закона и повлечёт за собой соответствующие последствия.
Как пишет издание Das Erste
, украинцы поселившиеся в Германии не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт.
"Мы станем просто пушечным мясом. Разве это поможет? Нет", – цитирует источник одного из беженцев из Украины.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. Он нашёл несправедливым то, что кто-то остаётся на родине, а кто-то потом приедет "на всё готовое".
До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" заявил, что все должны принять участие в конфликте. Всего в ВСУ планируется призвать 500 тысяч украинцев, но и на этом всеобщая мобилизация в стране не завершится.