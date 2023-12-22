Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей - 22.12.2023 Украина.ру
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Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей - 22.12.2023 Украина.ру
Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
В начале 2024 года Верховная Рада Украины закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей. Об этом 22 декабря сообщил представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, передаёт издание "Страна.ua"
2023-12-22T23:55
2023-12-22T23:55
новости
украина
всу
мобилизация
сво
спецоперация
верховная рада
законопроект
украинские беженцы
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Уточняется, что украинцы за границей будут проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные граждане призывного возраста. При этом если гражданин не вернется на Украину после получения повестки, это будет являться нарушением закона и повлечёт за собой соответствующие последствия. Как пишет издание Das Erste, украинцы поселившиеся в Германии не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. Он нашёл несправедливым то, что кто-то остаётся на родине, а кто-то потом приедет "на всё готовое". До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" заявил, что все должны принять участие в конфликте. Всего в ВСУ планируется призвать 500 тысяч украинцев, но и на этом всеобщая мобилизация в стране не завершится.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, всу, мобилизация, сво, спецоперация, верховная рада, законопроект, украинские беженцы
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, СВО, Спецоперация, Верховная Рада, законопроект, украинские беженцы

Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей

23:55 22.12.2023
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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В начале 2024 года Верховная Рада Украины закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей. Об этом 22 декабря сообщил представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, передаёт издание "Страна.ua"
Уточняется, что украинцы за границей будут проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные граждане призывного возраста.
При этом если гражданин не вернется на Украину после получения повестки, это будет являться нарушением закона и повлечёт за собой соответствующие последствия.
Как пишет издание Das Erste, украинцы поселившиеся в Германии не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт.
"Мы станем просто пушечным мясом. Разве это поможет? Нет", – цитирует источник одного из беженцев из Украины.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. Он нашёл несправедливым то, что кто-то остаётся на родине, а кто-то потом приедет "на всё готовое".
До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" заявил, что все должны принять участие в конфликте. Всего в ВСУ планируется призвать 500 тысяч украинцев, но и на этом всеобщая мобилизация в стране не завершится.
футбол
Вчера, 23:05
На Украине начали мобилизовывать футбольные командыИгрокам киевского футбольного клуба "Оболонь", выступающего в Украинской премьер-лиге, пришли повестки. Телеграм-канал "Политика Страны" информирует, что таким образом в Вооружённые силы Украины мобилизовали 25 спортсменов
 
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Заголовок открываемого материала
00:11Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО
23:55Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
23:30Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 млрд грн на закупках снарядов
23:05На Украине начали мобилизовывать футбольные команды
22:48В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна"
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