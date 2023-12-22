https://ukraina.ru/20231222/1052348755.html

Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей

Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей - 22.12.2023 Украина.ру

Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей

В начале 2024 года Верховная Рада Украины закончит работу над законопроектом о мобилизации мужчин за границей. Об этом 22 декабря сообщил представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, передаёт издание "Страна.ua"

2023-12-22T23:55

2023-12-22T23:55

2023-12-22T23:55

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Уточняется, что украинцы за границей будут проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные граждане призывного возраста. При этом если гражданин не вернется на Украину после получения повестки, это будет являться нарушением закона и повлечёт за собой соответствующие последствия. Как пишет издание Das Erste, украинцы поселившиеся в Германии не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. Он нашёл несправедливым то, что кто-то остаётся на родине, а кто-то потом приедет "на всё готовое". До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" заявил, что все должны принять участие в конфликте. Всего в ВСУ планируется призвать 500 тысяч украинцев, но и на этом всеобщая мобилизация в стране не завершится.

https://ukraina.ru/20231222/1052348154.html

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новости, украина, всу, мобилизация, сво, спецоперация, верховная рада, законопроект, украинские беженцы