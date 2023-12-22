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В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна"

В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна" - 22.12.2023 Украина.ру

В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна"

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады депутат Роман Костенко в интервью британской газете The Times признал, что перспектива украинской армии одержать победу над российской сегодня маловероятна

2023-12-22T22:48

2023-12-22T22:48

2023-12-22T22:48

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По его словам, ситуацию на фронте в пользу ВСУ не способно переломить никакое оружие, а американские истребители F-16 не смогут конкурировать с российскими боевыми самолётами поколения 4++. Он также подчеркнул, что в следующем году Украина должна сохранить свои территории, а ВСУ следует продолжить наносить удары по российской армии. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия сохраняет "тотальное доминирование по линии фронта в воздухе". По его словам, если ситуация не изменится, то у Украины будут проблемы.

https://ukraina.ru/20231222/1052344969.html

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новости, украина, верховная рада, всу, сво, спецоперация, вс рф