В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна" - 22.12.2023 Украина.ру
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В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна"
В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна" - 22.12.2023 Украина.ру
В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна"
Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады депутат Роман Костенко в интервью британской газете The Times признал, что перспектива украинской армии одержать победу над российской сегодня маловероятна
2023-12-22T22:48
2023-12-22T22:48
новости
украина
верховная рада
всу
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спецоперация
вс рф
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По его словам, ситуацию на фронте в пользу ВСУ не способно переломить никакое оружие, а американские истребители F-16 не смогут конкурировать с российскими боевыми самолётами поколения 4++. Он также подчеркнул, что в следующем году Украина должна сохранить свои территории, а ВСУ следует продолжить наносить удары по российской армии. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия сохраняет "тотальное доминирование по линии фронта в воздухе". По его словам, если ситуация не изменится, то у Украины будут проблемы.
https://ukraina.ru/20231222/1052344969.html
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новости, украина, верховная рада, всу, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, Верховная Рада, ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ

В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна"

22:48 22.12.2023
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
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Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады депутат Роман Костенко в интервью британской газете The Times признал, что перспектива украинской армии одержать победу над российской сегодня маловероятна
По его словам, ситуацию на фронте в пользу ВСУ не способно переломить никакое оружие, а американские истребители F-16 не смогут конкурировать с российскими боевыми самолётами поколения 4++.
"Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы", – сказал Костенко.
Он также подчеркнул, что в следующем году Украина должна сохранить свои территории, а ВСУ следует продолжить наносить удары по российской армии.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия сохраняет "тотальное доминирование по линии фронта в воздухе". По его словам, если ситуация не изменится, то у Украины будут проблемы.
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
20:20
Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо Премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что Киев не победит даже обладая всем оружием мира, так как украинский конфликт не может быть решён военным путём. Ставка западных стран на вооружение и финансирование Украины провалилась, констатировал политик в интервью изданию Pravda
 
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Заголовок открываемого материала
22:48В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна"
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