В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна"
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады депутат Роман Костенко в интервью британской газете The Times признал, что перспектива украинской армии одержать победу над российской сегодня маловероятна
По его словам, ситуацию на фронте в пользу ВСУ не способно переломить никакое оружие, а американские истребители F-16 не смогут конкурировать с российскими боевыми самолётами поколения 4++.
"Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы", – сказал Костенко.
Он также подчеркнул, что в следующем году Украина должна сохранить свои территории, а ВСУ следует продолжить наносить удары по российской армии.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия сохраняет "тотальное доминирование по линии фронта в воздухе". По его словам, если ситуация не изменится, то у Украины будут проблемы.
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