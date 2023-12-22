https://ukraina.ru/20231222/1052347627.html
Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут
Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут - 22.12.2023 Украина.ру
Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут
О больших потерях в украинской армии рассказал в интервью западному изданию The Times военнослужащий Вооружённых сил Украины из Харьковской области. Новоприбывшим на фронте, по его словам, не дают позывные, так как те быстро погибают в зоне Спецоперации
2023-12-22T22:02
2023-12-22T22:02
2023-12-22T22:02
новости
украина
сво
спецоперация
всу
потери всу
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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала Специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тысяч убитыми и ранеными. По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тысяч человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны российской армии. Большие потери понесли в том числе иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ (5800 человек).
https://ukraina.ru/20231218/1052190869.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, спецоперация, всу, потери всу
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ
Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут
О больших потерях в украинской армии рассказал в интервью западному изданию The Times военнослужащий Вооружённых сил Украины из Харьковской области. Новоприбывшим на фронте, по его словам, не дают позывные, так как те быстро погибают в зоне Спецоперации