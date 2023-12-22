Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут - 22.12.2023 Украина.ру
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Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут
Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут - 22.12.2023 Украина.ру
Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут
О больших потерях в украинской армии рассказал в интервью западному изданию The Times военнослужащий Вооружённых сил Украины из Харьковской области. Новоприбывшим на фронте, по его словам, не дают позывные, так как те быстро погибают в зоне Спецоперации
2023-12-22T22:02
2023-12-22T22:02
новости
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спецоперация
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потери всу
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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала Специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тысяч убитыми и ранеными. По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тысяч человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны российской армии. Большие потери понесли в том числе иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ (5800 человек).
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новости, украина, сво, спецоперация, всу, потери всу
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ

Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут

22:02 22.12.2023
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP / Mstyslav Chernov
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О больших потерях в украинской армии рассказал в интервью западному изданию The Times военнослужащий Вооружённых сил Украины из Харьковской области. Новоприбывшим на фронте, по его словам, не дают позывные, так как те быстро погибают в зоне Спецоперации
"Большинство из них долго не живут", — сказал он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала Специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тысяч убитыми и ранеными. По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тысяч человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны российской армии. Большие потери понесли в том числе иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ (5800 человек).
18 декабря, 13:22
Тактика для смертников. Украинцев по-прежнему будут гнать на убой по планам Запада Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, легко и запросто сообщил сентенцию, смертоносную для десятков тысяч его земляков-украинцев.
 
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