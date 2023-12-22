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Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут

Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут - 22.12.2023 Украина.ру

Новобранцы ВСУ не получают позывные, так как долго не живут

О больших потерях в украинской армии рассказал в интервью западному изданию The Times военнослужащий Вооружённых сил Украины из Харьковской области. Новоприбывшим на фронте, по его словам, не дают позывные, так как те быстро погибают в зоне Спецоперации

2023-12-22T22:02

2023-12-22T22:02

2023-12-22T22:02

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала Специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тысяч убитыми и ранеными. По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тысяч человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны российской армии. Большие потери понесли в том числе иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ (5800 человек).

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, спецоперация, всу, потери всу