Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией
© Андрей ЛубенскийКабмин кабинет министров флаг украина Киев
© Андрей Лубенский
В пятницу, 22 декабря, украинский Кабмин разорвал в одностороннем порядке соглашение о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией до 31 января 2024 года. Об этом проинформировала пресс-служба министерства экономики Украины
"Кабинет министров Украины инициировал прекращение межправительственного соглашения о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией. Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 22 декабря", – сказано в сообщении ведомства.
Правительство одобрило законопроект, прекращающий действие соглашения между правительством Украины и Белоруссии о свободной торговле и ряда других документов, обеспечивающих режим свободной торговли между странами. Кроме того, Кабинет министров продлил до 31 января 2024 года запрет на ввоз на Украину, в том числе в таможенном режиме временного ввоза, ряда товаров из России.
По словам замминистра экономики Украины Тараса Качки, никакой торговли между Украиной и Белоруссией, а также с Россией не существует уже почти два года, а принятые решения только приводят в порядок договорно-правовую базу в соответствии с реалиями.