Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией - 22.12.2023 Украина.ру
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Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией
Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией - 22.12.2023 Украина.ру
Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией
В пятницу, 22 декабря, украинский Кабмин разорвал в одностороннем порядке соглашение о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией до 31 января 2024 года. Об этом проинформировала пресс-служба министерства экономики Украины
2023-12-22T20:51
2023-12-22T20:51
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белоруссия
россия
торговля
кабмин
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Правительство одобрило законопроект, прекращающий действие соглашения между правительством Украины и Белоруссии о свободной торговле и ряда других документов, обеспечивающих режим свободной торговли между странами. Кроме того, Кабинет министров продлил до 31 января 2024 года запрет на ввоз на Украину, в том числе в таможенном режиме временного ввоза, ряда товаров из России. По словам замминистра экономики Украины Тараса Качки, никакой торговли между Украиной и Белоруссией, а также с Россией не существует уже почти два года, а принятые решения только приводят в порядок договорно-правовую базу в соответствии с реалиями.
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новости, украина, белоруссия, россия, торговля, кабмин
Новости, Украина, Белоруссия, Россия, торговля, Кабмин

Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией

20:51 22.12.2023
 
© Андрей ЛубенскийКабмин кабинет министров флаг украина Киев
Кабмин кабинет министров флаг украина Киев
© Андрей Лубенский
Читать в
В пятницу, 22 декабря, украинский Кабмин разорвал в одностороннем порядке соглашение о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией до 31 января 2024 года. Об этом проинформировала пресс-служба министерства экономики Украины
"Кабинет министров Украины инициировал прекращение межправительственного соглашения о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией. Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 22 декабря", – сказано в сообщении ведомства.
Правительство одобрило законопроект, прекращающий действие соглашения между правительством Украины и Белоруссии о свободной торговле и ряда других документов, обеспечивающих режим свободной торговли между странами. Кроме того, Кабинет министров продлил до 31 января 2024 года запрет на ввоз на Украину, в том числе в таможенном режиме временного ввоза, ряда товаров из России.
По словам замминистра экономики Украины Тараса Качки, никакой торговли между Украиной и Белоруссией, а также с Россией не существует уже почти два года, а принятые решения только приводят в порядок договорно-правовую базу в соответствии с реалиями.
Императрица
09:18
Как Россия спасет Украину. Украинцам опять понадобятся "москали"На очень сложный вопрос "Что же будет с Украиной после окончания спецвоенной операции (СВО) России?" есть очень простой ответ: да все, что угодно. Выбор вариантов удовлетворит любую буйную фантазию.
 
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