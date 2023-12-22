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Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией

Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией - 22.12.2023 Украина.ру

Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией

В пятницу, 22 декабря, украинский Кабмин разорвал в одностороннем порядке соглашение о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией до 31 января 2024 года. Об этом проинформировала пресс-служба министерства экономики Украины

2023-12-22T20:51

2023-12-22T20:51

2023-12-22T20:51

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Правительство одобрило законопроект, прекращающий действие соглашения между правительством Украины и Белоруссии о свободной торговле и ряда других документов, обеспечивающих режим свободной торговли между странами. Кроме того, Кабинет министров продлил до 31 января 2024 года запрет на ввоз на Украину, в том числе в таможенном режиме временного ввоза, ряда товаров из России. По словам замминистра экономики Украины Тараса Качки, никакой торговли между Украиной и Белоруссией, а также с Россией не существует уже почти два года, а принятые решения только приводят в порядок договорно-правовую базу в соответствии с реалиями.

https://ukraina.ru/20231222/1052324694.html

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новости, украина, белоруссия, россия, торговля, кабмин