https://ukraina.ru/20231222/1052342766.html

Поставка F-16 и трагедия в Крынках. Итоги 22 декабря на Украине

Поставка F-16 и трагедия в Крынках. Итоги 22 декабря на Украине - 22.12.2023 Украина.ру

Поставка F-16 и трагедия в Крынках. Итоги 22 декабря на Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о начале поставок Украине западных истребителей F-16. Российские СМИ и украинские чиновники сообщили о крушении самолёта Су-34 под Крынками

2023-12-22T18:36

2023-12-22T18:36

2023-12-22T18:36

эксклюзив

хроники

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Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых восемнадцати истребителей F-16, написал в своём X (Twitter – Ред.) премьер-министр Нидерландов по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Рютте, он уже проинформировал последнего о решении Нидерландов."Предоставление F-16 - один из важнейших элементов договорённостей по военной поддержке Украины. Кроме разрешения на экспорт, до самой передачи должны быть выполнены ещё несколько критериев, в том числе по готовности соответствующих специалистов и инфраструктуры. Это решение подтверждает, что Нидерланды не уменьшали обязательства предоставлять Украине поддержку, необходимую для ответа на продолжающуюся российскую агрессию", - сообщил Рютте.По его словам, вместе с Зеленским они также обсуждали решение Евросовета начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС.В свою очередь Зеленский рассказал, что в разговоре он поблагодарил Рютте за решение по F-16 и активную поддержку в решении об открытии переговоров.Также украинский президент заявил, что вместе c Рютте они обсуждали и развитие ситуации на фронте, ситуацию в Чёрном море и актуальные военные потребности украинских сил обороны, в частности в артиллерии, беспилотных аппаратах, системах ПВО."Мы договорились продолжать работу над гарантиями безопасности в продолжение декларации G7 в Вильнюсе. Также мы обсудили следующую встречу по "формуле мира", – подытожил Зеленский.Позднее стала появляться информация о том, что под Крынками сбит российский самолёт Су-34. При этом украинская сторона утверждала, что якобы сбито три таких истребителя"Сегодня в полдень на южном направлении — минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34! Вечного полёта, "братья"!" - написал в своём телеграм-канале командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинского радио заявил, что украинские военные готовили операцию давно."Мы сразу получили отчёт, понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними продолжалась долгий промежуток времени. Потому что эти самолёты мешали и делали опасность для наших воинов", - отметил Данилов, назвав произошедшее "перфектным результатом".Информацию о трагедии в Крынках спустя несколько часов подтвердили российские СМИ."Да, по моим данным, боевая потеря есть. Причины выясняют, экипаж ищут", - указал автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.Судя по этому сообщению, сбит был один самолёт.Автор телеграм-канала отметил, что работал ЗРК Patriot."Всех забрали. Живых и мёртвых. Земля небом... Предварительно отработал ЗРК Patriot", - указывалось в публикации.Примечательно, что ранее ряд СМИ сообщали, что на этих ЗРК на Украине работают не столько украинские ПВО-шники, сколько их западные коллеги, прежде всего — американцы.Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" раскритиковал некоторые телеграм-каналы, которые де-факто помогли украинским военным."В ситуации с трагедией под Крынками, где сегодня ВСУ сделали грамотную авиазасаду, отработав "Пэтриотом" в связке с "Аваксом", я больше всего поражен поведению некоторых наших блогеров, что по сути передали хохлу объективную информацию по результатам работы. Желание хайпа настолько пересиливает у них все другие чувства, что мозги отключаются в погоне за просмотрами. Что касается самого трагического случая, то надо помнить, идёт война с сильным и технически очень оснащённым противником. Расслабляться нельзя, работать по одной и той же схеме нельзя, нельзя ставить самолеты без укрытий, нельзя врать в докладах. Много чего нельзя, а можно и нужно ежедневно думать головой, проявлять инициативу и работать, не покладая рук", - отметил он.Эту запись репостнул военкор Александр Коц и ряд других популярных российских военкорров и блогеров.Российский военкор Александр Харченко увязал поставку F-16 и трагедию под Крынками."На фоне трагедии под Крынками Зеленский заявил, что голландское правительство начало подготовку к поставке на Украину 18 истребителей F-16. И это только первая партия. Эти события взаимосвязаны. Господство российской авиации в воздухе было признано основным фактором, сорвавшим летнее контрнаступление Украины. Сейчас украинские генералы делают все для того, чтобы убедить западных спонсоров в том, что они могут достигнуть паритета с российскими ВКС . Удары ATACMS и беспилотников по аэродромам, засады комплексов ПВО и иные меры говорят о том, что Российская авиация стала основной целью для противника. Борьба идет комплексная и последовательная. Если ВСУ удастся приземлить наши борта и поставить на крыло заокеанские птицы, то появится серьезный аргумент в пользу продолжения поддержки украинских сил. В этом случае на Украину поставят новые танки, гаубицы и ББМ. Если даже американские истребители не смогут изменить ситуацию в воздухе, то можно ожидать сворачивание поддержки украинских сил и склонения Киева к переговорам", - отметил он.Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что трагедия под Крынками требует комплексного подхода к уничтожению украинской системы ПВО."По ситуации с засадой ПВО, кроме верных замечаний, хочу напомнить о необходимости системной работы на уничтожение. Протокол SEAD. Отдельные такие элементы начали применяться, это факт, но блин, настоящий эффект будет только от системного комплексного подхода. Конечно здорово что идут удары на истощение запасов ЗРК, их обмен на копеечные ложные цели, но это лишь часть необходимых действий. И нам нужен наш аналог Харопа. Показывали Италмас, намекали на управляемую по оптическому каналу версию Герани, но почему комплекс ПВО большой дальности позволяет себе находиться вблизи линии фронта?? Отошёл на дальность действия обычных мавиков и всё, можно работать на всю дистанцию стрельбы?" - отметил он.По его словам, не стоит во всём полагаться на БПЛА "Ланцет"."Да, есть надежда на "Ланцеты", но их мало, на их расчёты идёт охота, их стараются давить РЭБом и обманывать ложными целями. Поэтому необходим дрон, который сможет часами барражировать в воздухе ожидая появления цели, чтобы бить ее в движении, ночью, и тем самым отсекать ложные цели и работать в глубоком тылу, уничтожая ЗРК на подходе. Плюс развитие БКО (бортовых комплексов обороны), и не только против ракеты с ИК системой наведения, а и против радиолокационных. И только после системного уничтожения ПВО, можно будет снова говорить о выходе на оперативный простор и возвращению к маневренной войне", - указал эксперт.По его словам, "без этого будет продолжаться позиционный тупик с морем крови, и прогрызанием обороны врага ценой большого количества жизней наших ребят".

https://ukraina.ru/20231222/1052332707.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники