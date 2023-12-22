Россия устояла, Украина уходит в оборону, Европу готовят к войне. Итоги года на украинском направлении
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Россия неизбежно одержит победу в конфликте на Украине, при этом существует риск последующей прямой конфронтации со странами Европы. Феномен большой войны снова возвращается в повестку дня
К такому выводу пришли участники мультимедийной конференции "Итоги года на украинском направлении", прошедшей 22 декабря в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
Началось давно, но закончится не сейчас
Сложность выбора главных событий года в том, что они происходят во времени и уходят корнями в прошлое. Кризис ВСУ начался не в этом году, а в декабре прошлого года, считает политолог Ростислав Ищенко.
Боевой дух Украины был на пике после отступлений РФ год назад, отметил он. В ноябре-декабре прошлого года ситуация на фронте стала меняться, украинская армия исчерпала свой потенциал и ушла в глухую оборону.
Заявленный резерв ВСУ в 60 тысяч человек очень мал, с таким резервом войну не выиграть. По мнению Ищенко, при идеальном стечении обстоятельств они смогли бы прорваться узким клином к Азовскому морю, но что дальше? Для развития наступления у Украины не хватает войск, отметил политолог.
Но их достаточно у России. Сохраняется возможность наращивать давление, добавил Ищенко.
Задачи СВО могут быть решены вне рамок боевых действий. Например, если брать обеспечение безопасности РФ на западном направлении и безопасность российских границ, то разгром Украины способствует решению данной проблемы, но не ликвидирует ее полностью. Эту задачу решает капитуляция Запада и согласие его на условия РФ.
© Арина Тихомирова/Украина.руРостислав Ищенко
© Арина Тихомирова/Украина.ру
Ростислав Ищенко
Иными словами, СВО может закончится через много месяцев после окончания спецоперации или наоборот, заявил эксперт.
Запад находится в кризисе, система Pax Americana испытывает проблемы, коллапса и катастрофы Западу не избежать, констатировал Ищенко.
Это один из многих годов в противостоянии с Западом, мы достигли существенных успехов и приблизились к окончательной победе. Украина потерпит крах с вероятностью в 99%, однако она – лишь часть геополитической мозаики, может в Европе может разгореться большая война, резюмировал политолог.
Экспорт Майдана
Уходящий год – не год перелома, но год великого хруста. Такое мнение выразил американист Дмитрий Евстафьев.
"Ещё не сломалось, но уже хрустит", – сказал он.
Россия уже доказала, что она не проиграет, но не доказала, что победит. Мы показали, что от нас бессмысленно требовать капитуляции, но пока не смогли навязать западным "партнерам" что-то стоящее, тем более согласиться на те условия, которые были выдвинуты Западу в декабре 2021 года в рамках гарантий безопасности.
Уходящий год доказал, что Украина зависит от общего контекста международных отношений. Украина – не существительное, а прилагательное, прилагательное к чему-то, полагает Евстафьев.
"Майданизация" России, на которую надеялись в Соединенных Штатах, переброс украинских политических и идеологических практик в РФ не задался, хотя такая угроза сохраняется. При этом, отметил Евстафьев, такой "экспорт" Украины произошел в обратном направлении – в США.
Впервые за много лет вопрос, связанный с внешней политикой, а именно вопрос Украины, стал основным в предвыборной президентской кампании в Соединенных Штатах. Американскому истеблишменту была нанесена политико-психологическая травма.
Плохая новость, которую пока не совсем осознали в РФ, продолжил американист, заключается в том, что степень вовлеченности Европы в украинский конфликт возросла.
То, что мы имеем в итоге 2023 – это, увы, обсуждение форматов большой европейской войны: прокси или прямое столкновение, сказал Евстафьев.
Что касается прогнозов на будущий год, то по его мнению здесь стоит упомянуть возобновление геоэкономической регионализации, которая ранее тормозилась Штатами, а также – удастся ли американцем поджечь Персидский залив.
Логистика и еще раз логистика
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в своем выступлении подвел итоги года для экономики России.
Санкционный удар Россия выдержала, заявил он. Это произошло не в последнюю очередь благодаря помощи таких стран, как Индия и Китай.
Если в прошлом году главным "врагом" РФ были скидки (дисконт на нефть, зерно, уголь), в этом году скидки снизились, сократилась доля транспортных расходов, например, при экспорте нефти, рассказал специалист.
Если говорить про доходы федерального бюджета, то здесь все хорошо, отметил он.
Но есть несколько нюансов: ослаб рубль из-за проблем с внешней торговлей в начале года, а заодно из-за восстановления импорта и вовремя не введенных ограничений по возврату валютной выручки.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Иван ЛизанИван Лизан
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Иван Лизан
Иван Лизан
По словам Лизана, без денег в будущем году Россия не останется, деньги найдут, несмотря на рост расходов на оборону.
Беспокоиться в первую очередь стоит о состоянии передовых отраслей российской промышленности, заявил эксперт. Сорвались планы по строению гражданских самолетов, потеряна локализация автопрома, проблемы с сельхозтехникой (тракторы подорожали в два раза). Нужно серьезно вести разговор с КНР о сборочных производствах совместных.
Что касается новых территорий, то ожидать, что они вдруг резко перестанут быть дотационными, не приходится. Ключевой вопрос здесь – логистика.
На примере Мариуполя он пояснил, что в этом городе, когда-то металлургическом гиганте, еще не восстановлены производства. Сделать это мешают проблемы с железной дорогой, нет возможности ввозить необходимые компоненты и нельзя вывести продукцию.
Плюс к этому, добавил Лизан, промышленности Донбасса не хватает квалифицированных кадров. Справиться с этой проблемой поможет роботизация и переподготовка специалистов.
Феномен большой войны – снова в повестке дня
Один из главных итогов 2023 года – то, что феномен большой войны вернулся в геополитику, заявил военный эксперт Алексей Анпилогов.
Проблема потсдамской системы в том, что ее отцы-основатели были больше идеалистами, чем практиками. На сегодняшний день мы приходим к ситуации, когда крупномасштабные конфликты будут происходить без оглядки на решения Совета Безопасности ООН.
В такой непростой ситуации, тем не менее, для России сохраняется шанс выйти победителем в этом противостоянии.
Дело в том, объяснил Анпилогов, что на Западе главенствует капиталистический уклад. Война не приносит денег. Наши западные оппоненты пытаются замириться, договориться за счет интересов РФ.
"Пытаются продать не просто мертвого осла, а уши мертвого осла, которые представляет собой Украина", – сказал эксперт.
На сегодняшний день ВСУ и ВС РФ находятся в позиционном тупике, констатировал Анпилогов. Он выразил надежду, что в будущем году Россия продемонстрирует какое-то решение, которое сдвинет эту ситуацию. Запад же, по его словам, будет стараться вернуть украинский конфликт в управляемую фазу.
В этих условиях новая война на море, противостояние в Персидском заливе может привести к удару по западному проекту через демонтаж системы безопасности мировой торговли.
Риск конфликта с Европой
По мнению политолога Богдана Безпалько, главное событие 2023 года – провальное контрнаступление Украины. Это признают уже как на Украине, так и на Западе.
Быстрая попытка выиграть войну у РФ провалилась. Затяжная фаза конфликта будет провальной для Украины.
Второй итог, продолжил он, – устойчивость России. Страна выдержала санкционное давление.
По словам Безпалько, Запад больше не боится прямого ядерного конфликта с РФ, но готовит костяк НАТО к возможному силовому противостоянию с Россией.
У России есть проблемы, которые экономическими мерами не решаются, отметил он, в частности демографический кризис. В этом же ряду риск межнациональных и межрелигиозных конфликтов, которые раздувают противники России, заявил политолог.
"У нас порой слишком много оптимизма, может быть даже слишком неоправданного, но мы все же должны смотреть с верой в будущего, потому что все планы, выстраиваемые против нашей страны, не сработали", – сказал Безпалько.
Кроме того, РФ нужно обратить внимание на рост антироссийских настроений в тех странах, общественное мнение которых до этого было настроено по отношению к нашей стране более комплиментарно.
14:23Америка на изломе: 2023-24 годыЯ всегда говорил, что те моменты, которые мы считаем переломными, как правило такими не являются. Политический перелом вообще невозможен в один момент. Он подготавливается целой чередой событий, начинается незаметно и продолжается долго после того, как мы его увидели и обозначили.