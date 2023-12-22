https://ukraina.ru/20231222/1052341306.html

Россия устояла, Украина уходит в оборону, Европу готовят к войне. Итоги года на украинском направлении

Россия устояла, Украина уходит в оборону, Европу готовят к войне. Итоги года на украинском направлении - 22.12.2023 Украина.ру

Россия устояла, Украина уходит в оборону, Европу готовят к войне. Итоги года на украинском направлении

Россия неизбежно одержит победу в конфликте на Украине, при этом существует риск последующей прямой конфронтации со странами Европы. Феномен большой войны снова возвращается в повестку дня

2023-12-22T17:45

2023-12-22T17:45

2023-12-22T17:45

эксклюзив

украинское досье

украина

россия

2023

итоги

ростислав ищенко

богдан безпалько

иван лизан

алексей анпилогов

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К такому выводу пришли участники мультимедийной конференции "Итоги года на украинском направлении", прошедшей 22 декабря в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".Началось давно, но закончится не сейчасСложность выбора главных событий года в том, что они происходят во времени и уходят корнями в прошлое. Кризис ВСУ начался не в этом году, а в декабре прошлого года, считает политолог Ростислав Ищенко. Боевой дух Украины был на пике после отступлений РФ год назад, отметил он. В ноябре-декабре прошлого года ситуация на фронте стала меняться, украинская армия исчерпала свой потенциал и ушла в глухую оборону.Заявленный резерв ВСУ в 60 тысяч человек очень мал, с таким резервом войну не выиграть. По мнению Ищенко, при идеальном стечении обстоятельств они смогли бы прорваться узким клином к Азовскому морю, но что дальше? Для развития наступления у Украины не хватает войск, отметил политолог.Но их достаточно у России. Сохраняется возможность наращивать давление, добавил Ищенко.Задачи СВО могут быть решены вне рамок боевых действий. Например, если брать обеспечение безопасности РФ на западном направлении и безопасность российских границ, то разгром Украины способствует решению данной проблемы, но не ликвидирует ее полностью. Эту задачу решает капитуляция Запада и согласие его на условия РФ. Иными словами, СВО может закончится через много месяцев после окончания спецоперации или наоборот, заявил эксперт. Запад находится в кризисе, система Pax Americana испытывает проблемы, коллапса и катастрофы Западу не избежать, констатировал Ищенко.Это один из многих годов в противостоянии с Западом, мы достигли существенных успехов и приблизились к окончательной победе. Украина потерпит крах с вероятностью в 99%, однако она – лишь часть геополитической мозаики, может в Европе может разгореться большая война, резюмировал политолог.Экспорт МайданаУходящий год – не год перелома, но год великого хруста. Такое мнение выразил американист Дмитрий Евстафьев. Россия уже доказала, что она не проиграет, но не доказала, что победит. Мы показали, что от нас бессмысленно требовать капитуляции, но пока не смогли навязать западным "партнерам" что-то стоящее, тем более согласиться на те условия, которые были выдвинуты Западу в декабре 2021 года в рамках гарантий безопасности. Уходящий год доказал, что Украина зависит от общего контекста международных отношений. Украина – не существительное, а прилагательное, прилагательное к чему-то, полагает Евстафьев."Майданизация" России, на которую надеялись в Соединенных Штатах, переброс украинских политических и идеологических практик в РФ не задался, хотя такая угроза сохраняется. При этом, отметил Евстафьев, такой "экспорт" Украины произошел в обратном направлении – в США. Впервые за много лет вопрос, связанный с внешней политикой, а именно вопрос Украины, стал основным в предвыборной президентской кампании в Соединенных Штатах. Американскому истеблишменту была нанесена политико-психологическая травма.Плохая новость, которую пока не совсем осознали в РФ, продолжил американист, заключается в том, что степень вовлеченности Европы в украинский конфликт возросла. То, что мы имеем в итоге 2023 – это, увы, обсуждение форматов большой европейской войны: прокси или прямое столкновение, сказал Евстафьев. Что касается прогнозов на будущий год, то по его мнению здесь стоит упомянуть возобновление геоэкономической регионализации, которая ранее тормозилась Штатами, а также – удастся ли американцем поджечь Персидский залив. Логистика и еще раз логистикаГлава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в своем выступлении подвел итоги года для экономики России. Санкционный удар Россия выдержала, заявил он. Это произошло не в последнюю очередь благодаря помощи таких стран, как Индия и Китай. Если в прошлом году главным "врагом" РФ были скидки (дисконт на нефть, зерно, уголь), в этом году скидки снизились, сократилась доля транспортных расходов, например, при экспорте нефти, рассказал специалист. Если говорить про доходы федерального бюджета, то здесь все хорошо, отметил он.Но есть несколько нюансов: ослаб рубль из-за проблем с внешней торговлей в начале года, а заодно из-за восстановления импорта и вовремя не введенных ограничений по возврату валютной выручки.По словам Лизана, без денег в будущем году Россия не останется, деньги найдут, несмотря на рост расходов на оборону. Беспокоиться в первую очередь стоит о состоянии передовых отраслей российской промышленности, заявил эксперт. Сорвались планы по строению гражданских самолетов, потеряна локализация автопрома, проблемы с сельхозтехникой (тракторы подорожали в два раза). Нужно серьезно вести разговор с КНР о сборочных производствах совместных.Что касается новых территорий, то ожидать, что они вдруг резко перестанут быть дотационными, не приходится. Ключевой вопрос здесь – логистика. На примере Мариуполя он пояснил, что в этом городе, когда-то металлургическом гиганте, еще не восстановлены производства. Сделать это мешают проблемы с железной дорогой, нет возможности ввозить необходимые компоненты и нельзя вывести продукцию. Плюс к этому, добавил Лизан, промышленности Донбасса не хватает квалифицированных кадров. Справиться с этой проблемой поможет роботизация и переподготовка специалистов. Феномен большой войны – снова в повестке дняОдин из главных итогов 2023 года – то, что феномен большой войны вернулся в геополитику, заявил военный эксперт Алексей Анпилогов. Проблема потсдамской системы в том, что ее отцы-основатели были больше идеалистами, чем практиками. На сегодняшний день мы приходим к ситуации, когда крупномасштабные конфликты будут происходить без оглядки на решения Совета Безопасности ООН. В такой непростой ситуации, тем не менее, для России сохраняется шанс выйти победителем в этом противостоянии. Дело в том, объяснил Анпилогов, что на Западе главенствует капиталистический уклад. Война не приносит денег. Наши западные оппоненты пытаются замириться, договориться за счет интересов РФ.На сегодняшний день ВСУ и ВС РФ находятся в позиционном тупике, констатировал Анпилогов. Он выразил надежду, что в будущем году Россия продемонстрирует какое-то решение, которое сдвинет эту ситуацию. Запад же, по его словам, будет стараться вернуть украинский конфликт в управляемую фазу. В этих условиях новая война на море, противостояние в Персидском заливе может привести к удару по западному проекту через демонтаж системы безопасности мировой торговли. Риск конфликта с ЕвропойПо мнению политолога Богдана Безпалько, главное событие 2023 года – провальное контрнаступление Украины. Это признают уже как на Украине, так и на Западе.Быстрая попытка выиграть войну у РФ провалилась. Затяжная фаза конфликта будет провальной для Украины.Второй итог, продолжил он, – устойчивость России. Страна выдержала санкционное давление. По словам Безпалько, Запад больше не боится прямого ядерного конфликта с РФ, но готовит костяк НАТО к возможному силовому противостоянию с Россией. У России есть проблемы, которые экономическими мерами не решаются, отметил он, в частности демографический кризис. В этом же ряду риск межнациональных и межрелигиозных конфликтов, которые раздувают противники России, заявил политолог. Кроме того, РФ нужно обратить внимание на рост антироссийских настроений в тех странах, общественное мнение которых до этого было настроено по отношению к нашей стране более комплиментарно.

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2023

Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украинское досье, украина, россия, 2023, итоги, ростислав ищенко, богдан безпалько, иван лизан, алексей анпилогов, дмитрий евстафьев