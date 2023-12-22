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И хрустнул мир напополам. Американист Евстафьев о европейских дебатах и о том, что дальше

И хрустнул мир напополам. Американист Евстафьев о европейских дебатах и о том, что дальше - 22.12.2023 Украина.ру

И хрустнул мир напополам. Американист Евстафьев о европейских дебатах и о том, что дальше

Политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев назвал уходящий 2023 год "годом великого хруста" и рассказал об изменениях на мировой арене

2023-12-22T16:31

2023-12-22T16:31

2023-12-22T16:31

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"Я бы не назвал это годом перелома, я бы употребил термин "год хруста": ещё не сломалось, но уже хрустит", - заявил Евстафьев.Политолог отметил важность, что "хрустит" не только на Украине. И предложил обратить внимание на процессы, которые происходят вокруг Украины. "Начало хрустеть в Европе, антироссийский консенсус сохраняется, при этом появились существенные нюансы", отметил он. "Начало хрустеть в мире", это произошло на фоне сконцентрированности на Украине США, Западной Европы и НАТО как военно-политической основы западного мира. По словам эксперта, в мире появились новые очаги военно-политической напряженности, которые Запад не успевает гасить. Помимо эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Евстафьев призвал обратить внимание на Балканы."Начался год великого хруста", - резюмировал американист.Объясняя, почему "хруст" не перешёл в "перелом", Евстафьев провел оценку позиций западного экспертного сообщества и политических кругов и дал следующую формулу: "Россия уже доказала, что не проиграет, но ещё не доказала, что победит".Политолог подчеркнул, что этот год доказал, что Украина существует не сама по себе. Зависимый статус Украины почувствовали даже в Киеве. "Украина – не существительное, а прилагательное, то есть прилагается к чему-то", пояснил Евстафьев. Политолог рассказал, что у Запада была идея, чтобы в России копировались украинские политические мотивы. А после 2014 года идея экспорта Майдана в Россию даже не скрывалась. Евстафьев подчеркнул, что украинский вопрос стал ключевым в предвыборной кампании за пост президента США. Эксперт предложил, что в истеблишменте США ещё не до конца осознали, что Украина, которая находится у них на содержании, пытается ими манипулировать. Также эксперт обратил внимание на расклад сил по степени вмешательства в украинский конфликт. Степень американской вовлеченности в украинский конфликт за 2023 год не увеличилась. Эксперт не берётся утверждать, что она сократилась, но это однозначно, по его словам, произойдёт в 2024 году. А вот степень вовлечённости в украинский конфликт Европы однозначно возросла, причём кратно, отметил он.По мнению Евстафьева, по итогам 2023 года ведётся "дискуссия различных вариантов и форматов большой европейской войны, останется ли она гибридной, или же это всё может перерасти в прямое столкновение". "Это единственный дебат, который на европейском направлении мне заметен, в отличие от американского", подчеркнул он.Мультимедийное издание "Украина.ру" 22 декабря провела конференцию: "Итоги года на украинском направлении".В конференции приняли участие - политолог, публицист, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко; политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев; политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько; военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов; глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан;В роли модератора выступил главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.

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