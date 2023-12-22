https://ukraina.ru/20231222/1052336317.html

Безуглая слила в Сеть новый законопроект о мобилизации

Безуглая слила в Сеть новый законопроект о мобилизации - 22.12.2023 Украина.ру

Безуглая слила в Сеть новый законопроект о мобилизации

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях выдержки из проекта закона о мобилизации

2023-12-22T15:25

2023-12-22T15:25

2023-12-22T15:25

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Законопроект предлагает снизить призывной возраст с 25 до 27 лет. Право на увольнение будут иметь лица только с инвалидностью 1 – 2 группы, и те, у кого трое и более детей.Также право на увольнение возникает, если в семье есть ребенок с инвалидностью, либо супруг/супруга имеют 1-2 группу. Правда, в этом случае инвалид сам выбирает, кто будет нести бремя содержания. Освобождены от призыва беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске, действующие депутаты, а также женщины и мужчины, чьи близкие родственники – муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра – погибли или пропали без вести.Отсрочку от мобилизации предлагается выдавать: Не подлежит мобилизации в течение 2 лет освобожденные из плена. В дальнейшем они же вместе с женщинами имеют право, но не обязанность на мобилизация по желанию.Веские причины для увольнения – плен, статус генерала по решению военного руководства, а также те, кто служил во время военного положения 36 месяцев, и заключившие краткосрочный контракт во время мобилизации.Повестки будут вручать представители ТЦК (военкоматов), полиции, работодатели.Военнослужащим обещают отпуск 30 дней без деления по частям раз в год. Командование обязано проводить ротацию на линии столкновения - не более 6 месяцев с фиксированным сроком восстановления.Проекту закона о мобилизации предстоит пройти обсуждение в Верховной Раде.

https://ukraina.ru/20231222/1052335615.html

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