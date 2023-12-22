Безуглая слила в Сеть новый законопроект о мобилизации - 22.12.2023 Украина.ру
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Безуглая слила в Сеть новый законопроект о мобилизации
Безуглая слила в Сеть новый законопроект о мобилизации - 22.12.2023 Украина.ру
Безуглая слила в Сеть новый законопроект о мобилизации
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях выдержки из проекта закона о мобилизации
2023-12-22T15:25
2023-12-22T15:25
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мобилизация
законопроект
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Законопроект предлагает снизить призывной возраст с 25 до 27 лет. Право на увольнение будут иметь лица только с инвалидностью 1 – 2 группы, и те, у кого трое и более детей.Также право на увольнение возникает, если в семье есть ребенок с инвалидностью, либо супруг/супруга имеют 1-2 группу. Правда, в этом случае инвалид сам выбирает, кто будет нести бремя содержания. Освобождены от призыва беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске, действующие депутаты, а также женщины и мужчины, чьи близкие родственники – муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра – погибли или пропали без вести.Отсрочку от мобилизации предлагается выдавать: Не подлежит мобилизации в течение 2 лет освобожденные из плена. В дальнейшем они же вместе с женщинами имеют право, но не обязанность на мобилизация по желанию.Веские причины для увольнения – плен, статус генерала по решению военного руководства, а также те, кто служил во время военного положения 36 месяцев, и заключившие краткосрочный контракт во время мобилизации.Повестки будут вручать представители ТЦК (военкоматов), полиции, работодатели.Военнослужащим обещают отпуск 30 дней без деления по частям раз в год. Командование обязано проводить ротацию на линии столкновения - не более 6 месяцев с фиксированным сроком восстановления.Проекту закона о мобилизации предстоит пройти обсуждение в Верховной Раде.
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новости, новости украины, мобилизация, законопроект
Новости, Новости Украины, мобилизация, законопроект

Безуглая слила в Сеть новый законопроект о мобилизации

15:25 22.12.2023
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP / Mstyslav Chernov
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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях выдержки из проекта закона о мобилизации
Законопроект предлагает снизить призывной возраст с 25 до 27 лет. Право на увольнение будут иметь лица только с инвалидностью 1 – 2 группы, и те, у кого трое и более детей.

"Если у двух военнослужащего есть ребенок, то одного есть отсрочка и право на освобождение от службы. То есть, если женщина решит пойти в военкомат, то мужчина может получить отсрочку", – рассказала Безуглая.

Также право на увольнение возникает, если в семье есть ребенок с инвалидностью, либо супруг/супруга имеют 1-2 группу. Правда, в этом случае инвалид сам выбирает, кто будет нести бремя содержания.
Освобождены от призыва беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске, действующие депутаты, а также женщины и мужчины, чьи близкие родственники – муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра – погибли или пропали без вести.
Отсрочку от мобилизации предлагается выдавать:
  • студентам вузов до 30 лет
  • имеющим научную степень
  • учителям, работающим полный рабочий день
Не подлежит мобилизации в течение 2 лет освобожденные из плена. В дальнейшем они же вместе с женщинами имеют право, но не обязанность на мобилизация по желанию.
Веские причины для увольнения – плен, статус генерала по решению военного руководства, а также те, кто служил во время военного положения 36 месяцев, и заключившие краткосрочный контракт во время мобилизации.
Повестки будут вручать представители ТЦК (военкоматов), полиции, работодатели.
Военнослужащим обещают отпуск 30 дней без деления по частям раз в год. Командование обязано проводить ротацию на линии столкновения - не более 6 месяцев с фиксированным сроком восстановления.
Проекту закона о мобилизации предстоит пройти обсуждение в Верховной Раде.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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