Прокуратура установила причастность госорганов Украины к попытке отравления военных в Армавире - 22.12.2023 Украина.ру
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Прокуратура установила причастность госорганов Украины к попытке отравления военных в Армавире
Прокуратура установила причастность госорганов Украины к попытке отравления военных в Армавире - 22.12.2023 Украина.ру
Прокуратура установила причастность госорганов Украины к попытке отравления военных в Армавире
Мелитополец, обвиняемый в попытке отравления военных летчиков в Армавире действовал в составе организованной группы, в которую входили сотрудники госорганов Украины. Об этом 22 декабря сообщила прокуратура Краснодарского края
2023-12-22T15:01
2023-12-22T15:01
отравление
военные
летчики
новости
украина
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В октябре российские силовики задержали 33-летнего уроженца Мелитополя, который пытался убить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Для этого он организовал доставку им алкоголя и сладостей, содержащих медицинский препарат в токсических дозах.Эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела о теракте.Он шприцом ввел препарат в продукты и через курьера доставил все это в ресторан "Царская Охота" "для употребления в пищу выпускниками АВВАКУЛ и их отравления".Вину обвиняемый признал частично, отрицая совершение им действий по введению в торт каких-либо веществ, добавили в ведомстве.
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отравление, военные, летчики, новости, украина
отравление, военные, летчики, Новости, Украина

Прокуратура установила причастность госорганов Украины к попытке отравления военных в Армавире

15:01 22.12.2023
 
© Фото : Fighterbomber / Telegramотравленный торт для военлётов
отравленный торт для военлётов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Fighterbomber / Telegram
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Мелитополец, обвиняемый в попытке отравления военных летчиков в Армавире действовал в составе организованной группы, в которую входили сотрудники госорганов Украины. Об этом 22 декабря сообщила прокуратура Краснодарского края
В октябре российские силовики задержали 33-летнего уроженца Мелитополя, который пытался убить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков.
Для этого он организовал доставку им алкоголя и сладостей, содержащих медицинский препарат в токсических дозах.
Эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.
СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела о теракте.
"Установлено, что Семенов Е.И., действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата "Кордиамин" в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт", - говорится в релизе прокуратуры.
Он шприцом ввел препарат в продукты и через курьера доставил все это в ресторан "Царская Охота" "для употребления в пищу выпускниками АВВАКУЛ и их отравления".
Вину обвиняемый признал частично, отрицая совершение им действий по введению в торт каких-либо веществ, добавили в ведомстве.
28 ноября, 23:02
СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР УкраиныНачальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил журналистам, что состояние его жены Марианны, у которой ранее выявили отравление, хорошее. Об этом пишет американский портал The War Zone
 
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