https://ukraina.ru/20231222/1052336135.html

Прокуратура установила причастность госорганов Украины к попытке отравления военных в Армавире

Прокуратура установила причастность госорганов Украины к попытке отравления военных в Армавире - 22.12.2023 Украина.ру

Прокуратура установила причастность госорганов Украины к попытке отравления военных в Армавире

Мелитополец, обвиняемый в попытке отравления военных летчиков в Армавире действовал в составе организованной группы, в которую входили сотрудники госорганов Украины. Об этом 22 декабря сообщила прокуратура Краснодарского края

2023-12-22T15:01

2023-12-22T15:01

2023-12-22T15:01

отравление

военные

летчики

новости

украина

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В октябре российские силовики задержали 33-летнего уроженца Мелитополя, который пытался убить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Для этого он организовал доставку им алкоголя и сладостей, содержащих медицинский препарат в токсических дозах.Эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела о теракте.Он шприцом ввел препарат в продукты и через курьера доставил все это в ресторан "Царская Охота" "для употребления в пищу выпускниками АВВАКУЛ и их отравления".Вину обвиняемый признал частично, отрицая совершение им действий по введению в торт каких-либо веществ, добавили в ведомстве.

https://ukraina.ru/20231128/1051563958.html

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отравление, военные, летчики, новости, украина