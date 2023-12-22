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Америка на изломе: 2023-24 годы

Америка на изломе: 2023-24 годы - 22.12.2023 Украина.ру

Америка на изломе: 2023-24 годы

Я всегда говорил, что те моменты, которые мы считаем переломными, как правило такими не являются. Политический перелом вообще невозможен в один момент. Он подготавливается целой чередой событий, начинается незаметно и продолжается долго после того, как мы его увидели и обозначили.

2023-12-22T14:23

2023-12-22T14:23

2023-12-22T14:23

мнения

украина

россия

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Сейчас мы как раз находимся в позиции, когда наступление перелома очевидно, но и прошлое ещё не забылось, и наиболее вероятные варианты будущего на 2024 год ограничены не только приближающимися американскими выборами (что заставляет американские элиты проявлять определённую внешнеполитическую осторожность, концентрируясь на более понятных внутриполитических проблемах, дабы внезапный провал непринципиальной авантюрной акции не перечеркнул все усилия команды того или иного кандидата в президенты). Особенно это относится к действующей власти, которая и принимает внешнеполитические решения и несёт за них ответственность.Второе существенное ограничение американской манёвренности, необходимость в течение 2024 года подавить Китай или создать условия для успешной военной кампании против него с началом не позднее первой половины 2025 года. При этом сохраняется необходимость выведения из игры на Дальневосточном ТВД России, хотя бы её нейтрализации. При активном взаимодействии Москвы и Пекина любые (подчёркиваю любые) военно-политические и финансово-экономические действия, направленные против обеих или одной из стран, обречены на провал.Третье ограничение – Ближневосточный кризис. Несмотря на все усилия, США не удалось ни помочь Израилю добиться быстрой победы в противостоянии с ХАМАС, ни убедить стороны быстро заключить компромиссный мир. Единственным "достижением" США на Ближнем Востоке за последние три месяца, является существенное ослабление их военных позиций и политического авторитета в Северо-Восточной Сирии (которую США контролируют вместе с Курдами) и в Ираке. Американские базы в этих регионах практически оказались в осаде (не путать с полной блокадой, которой разумеется нет) и рискуют со временем повторить яркую судьбу французской Дьенбьенфу (во время Первой Индокитайской войны).А теперь отмотаем события на год назад. Ибо ровно год назад начался тот самый перелом, который сейчас мы наблюдаем воочию и который завершится в конце 2024 года без войны или в 2025-26 году, если война за Тайвань таки будет спровоцирована США.Итак, год назад у США в запасе был ещё год до необходимого им для организации международного давления на Китай Тайваньского кризиса. Позиции США на Ближнем Востоке были достаточно прочны – Вашингтон уверенно контролировал оккупированные территории Сирии и Ирака и завершал процесс подписания всеми арабскими странами региона договоров с Израилем о полном урегулировании на основе признании права еврейского государства на существование, с одновременным выделением палестинской проблемы за скобки (согласия арабских государств на то, что все спорные вопросы будут урегулированы на основе прямых переговоров Израиля и тех палестинских организации, легитимность которых Тель-Авив признаёт).Результатом должно было стать укрепление американских позиций на Ближнем Востоке на основе единоличного успешного посредничества США по окончательному урегулированию арабо-израильского конфликта.На Украине конец 2022 года ознаменовался тем, что в начале ноября российские войска оставили свои позиции на правом берегу Днепра, уйдя из Херсона. Это было третье отступление России, начиная с лета:· уход из-под Киева, а также из Сумской и Черниговской областей;· успешное наступление ВСУ под Харьковом (Балаклея, Изюм, Лиман, Купянск);· оставление Херсона.Полгода отступлений ВС РФ вызвали резкий подъём боевого духа, как ВСУ, так и властей и народа Украины. У них возникла иллюзия возможности победы в войне, каковая быстро передалась западным политикам, а западные СМИ убедили в этом западные общества. Американцы решили весной (как подсохнет земля) организовать новое широкомасштабное наступление ВСУ, для чего стали готовить и вооружать НАТОвской техникой украинские стратегические резервы.Но между началом ноября и концом года ещё почти два месяца. И вот эти два месяца ознаменовались неудачным окончанием наступления Украины на Северном (Харьковском) направлении, где ВС РФ не просто стабилизировали ситуацию, но и нанесли ряд успешных контрударов, улучшив конфигурацию лини фронта, которая была отодвинута от российских коммуникаций. Попытки Киева вернуть потерянное показали, что на этом участке фронта ВСУ свои наступательные возможности исчерпали.С конца 2022 года начала постепенно развиваться битва за Соледар-Бахмут. Один из армейских корпусов своего стратегического резерва командование ВСУ сожгло в бахмутской мясорубке весной 2023 года, но разгром действовавших на этом направлении сил, потребовавший массированной переброски резервных соединений начался уже на рубеже 2022-23 годов.Также российские войска начали поддавливать линию фронта на Южном направлении. Особых успехов ни угледарское, ни начатое уже в 2023 году ореховское наступления ВС РФ не имели, но для удержания позиций Украине и на эти направления пришлось перебрасывать резервы (хоть и в меньшем количестве, чем под Бахмут и не с такой печальной судьбой).На фоне масштабных отступлений 2022 года успехи ВС РФ в конце 2022 года были скромными и на фоне украинской пропаганды, во всю трубившей о готовящемся стратегическом наступлении, которое должно было принести Киеву победу в войне, незаметными. Но для внимательного глаза эти успехи были отчётливыми свидетельствами исчерпания ресурсных возможностей Киева. Ставка на 40-60 тысяч подготовленного стратегического резерва изначально была провальной. В случае самого большого своего успеха, эти силы могли бы всего лишь прорваться узким клином к крымским перешейкам, подставив свои фланги под удары российских войск, грозящие перерезать коммуникации ударной группировки.То есть, уже в конце 2022 года было понятно, что любое украинское наступление, с любым результатом, будет не более чем определённым пространственным достижением, оплаченным кровью последних стратегических резервов. Вопрос заключался только в том, сколько территории удастся занять ВСУ, прежде чем они окончательно выдохнутся и война перейдёт в свою завершающую фазу – окончательного разгрома Украины.Я, кстати, умышленно пишу война, поскольку российское руководство постоянно говорит о приоритетности перед боевыми действиями достижения целей СВО. Но цели СВО могут быть достигнуты одновременно с прекращением боевых действий (войны) между Россией и Украиной, через существенное время после такового (что скорее всего и будет) или даже до завершения боевых действий (что маловероятно, но всё же возможно). Ибо выполнить основное российское требование, определяющее цель СВО, как гарантированное обеспечение безопасности России на западном стратегическом направлении, за счёт сворачивания военной инфраструктуры НАТО, развёрнутой и продолжающей разворачиваться на российских границах, может только Запад, но никак не Украина.Таким образом, тот процесс перелома на фронте, который мы видим сейчас (российские войска успешно, хоть и медленно, но с ускорением, наступают на всех стратегических направлениях), начался в конце ноября – начале декабря 2022 года. Закончиться он должен в 2024 году полным разгромом Украины.США к такому исходу готовы. Они, разумеется, постараются продолжить агонию Украины и на 2025 год, если найдут способ, но пока они честно признаются, что такого способа не видят и считают, что Украина продержится ровно столько, сколько ей позволит её собственный ресурс (по американской оценке – до начала лета – конца осени 2024 года).Всё оставшееся время США будут работать над продлением противостояния с Россией (не обязательно военного) после поражения ВСУ. Это тот случай, когда СВО (в невоенной но и не в мирной) форме продлится после поражения Украины, за счёт занятия Западом позиции "ни мира, ни войны" и продолжения наращивания военного присутствия на российской (в том числе на новой, которую Запад не признает) границе. Одновременно Вашингтон будет продолжать скрытый зондаж на предмет заключения с Россией перемирия на американских условиях (которые исключили бы поддержку Москвой Пекина в его противостоянии с США). Но вариант заключения мира (перемирия практически нереален, так как Россию американские условия не устраивают – это по сути требование отложенной капитуляции России, а США не могут пойти на условия Москвы, так как в таком случае их авторитет среди союзников упадёт настолько, что они не смогут ни продолжать противостояние с Китаем, ни удерживаться на Ближнем Востоке.Таким образом, несмотря на приближающийся разгром ВСУ и демонтаж существующей (нацистской) украинской государственности, общий кризис в отношениях России и Запада не только не будет преодолён, но должен будет даже усилиться в следующем году. В то же время, США необходимо будет все больше своих ресурсов концентрировать на китайском направлении, при том, что без американской поддержки европейская составляющая НАТО не способна эффективно поддерживать даже обычное (без военных действий) военно-политическое противостояние с Россией на уровне достаточном для сковывания её ресурсов.Этим определяется окончательное поражение США в глобальном кризисе, который они же сами и довели до военного противостояния. Только если неизбежность украинской военной катастрофы стала ясна даже тем впечатлительным личностям, которые переоценили последствия российских отступлений 2022 года, на рубеже 2022-23 годов (в принципе же неизбежность разгрома Украины Россией была понятна ещё до начала СВО), то неизбежность американского геополитического провала стала понятна ещё в 2004 году, когда они стали на путь силового переформатирования российского постсоветского окружения.Ставка на силу, на перевороты и агрессию, означала, что у США не осталось для этих стран привлекательных предложений и при прочих равных они (и не только они) будут тяготеть к России. Поскольку же сам факт противостояния с Россией и Китаем был обусловлен нарастающей слабостью и ресурсной недостаточностью США, уже вызвавшей системный кризис Pax Americana, ставка на силу, при дефиците ресурсов для реализации обычной политики изначально являлась проигрышной.Тем не менее, именно 2023-25 годы очевидно войдут в историю, как момент геополитического перелома, ознаменовавшего катастрофу американского мира, поскольку именно сейчас это стало или становится очевидно всем.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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