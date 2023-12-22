"Возвращайся, Капитошка!": украинская киностудия запускает цикл показов советских мультфильмов - 22.12.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20231222/1052329610.html
"Возвращайся, Капитошка!": украинская киностудия запускает цикл показов советских мультфильмов
"Возвращайся, Капитошка!": украинская киностудия запускает цикл показов советских мультфильмов - 22.12.2023 Украина.ру
"Возвращайся, Капитошка!": украинская киностудия запускает цикл показов советских мультфильмов
Украинский государственный киноархив "Довженко-центр", основанный на базе киностудии имени Александра Довженко, запускает серию показов советских мультфильмов в нескольких областных центрах, вопреки законам. Об этом пресс-служба арт-кластера сообщила на днях в своем аккаунте в Facebook*
2023-12-22T10:48
2023-12-22T10:48
культура
новости
мультфильм
мультипликация
украина
казаки
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"Накануне Рождества и Нового года "Довженко-центр" приглашает погрузиться в мир сказочно-зимней украинской анимации. Взрослые наконец-то увидят Капитошку, Вовчика, Казаков и других узнаваемых героев на большом экране, а дети смогут познакомиться с классическими мультфильмами, на которых выросло уже несколько поколений украинцев", - сказано в анонсе.Некоторые из перечисленных мультфильмов относятся к постсоветскому времени: например, "Рукавичка" Натальи Марченко и "Как казаки в хоккей играли" Владимира Дахно и Тадеуша Павленко, но большинство были сняты еще до развала Советского Союза: "Осенний вальс" Юрия Скирды, "Сказка о белой льдинке" Евгения Сивоконя, "Возвращайся, Капитошка!" Бориса Храневича.Показы пройдут в кинотеатрах Киева, Харькова, Львова, Днепропетровска (Днепра), Одессы и Сум.По нормам языкового закона, а также из-за запретов, связанных с законом о "декоммунизации и деколонизации" уже больше двух лет украинские кинотеатры не показывали ничего на русском языке, и ничего, снятого в советское время."Нужно смотреть, а то "Один дома" уже достал", - написала в комментариях под анонсом Александра из Киевской области."Наконец-то правильная инициатива!", - написал другой комментатор.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, мультфильм, мультипликация, украина, казаки, ссср
Культура, Новости, мультфильм, мультипликация, Украина, казаки, СССР

"Возвращайся, Капитошка!": украинская киностудия запускает цикл показов советских мультфильмов

10:48 22.12.2023
 
© Фото : скриншот YouTubeказаки Дахно
казаки Дахно - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : скриншот YouTube
Читать в
Украинский государственный киноархив "Довженко-центр", основанный на базе киностудии имени Александра Довженко, запускает серию показов советских мультфильмов в нескольких областных центрах, вопреки законам. Об этом пресс-служба арт-кластера сообщила на днях в своем аккаунте в Facebook*
"Накануне Рождества и Нового года "Довженко-центр" приглашает погрузиться в мир сказочно-зимней украинской анимации. Взрослые наконец-то увидят Капитошку, Вовчика, Казаков и других узнаваемых героев на большом экране, а дети смогут познакомиться с классическими мультфильмами, на которых выросло уже несколько поколений украинцев", - сказано в анонсе.
Некоторые из перечисленных мультфильмов относятся к постсоветскому времени: например, "Рукавичка" Натальи Марченко и "Как казаки в хоккей играли" Владимира Дахно и Тадеуша Павленко, но большинство были сняты еще до развала Советского Союза: "Осенний вальс" Юрия Скирды, "Сказка о белой льдинке" Евгения Сивоконя, "Возвращайся, Капитошка!" Бориса Храневича.
"Это забавные, поучительные и эмоциональные анимационные истории, тепло которых согреет вас в эти холодные дни", - добавили в "Довженко-центре".
Показы пройдут в кинотеатрах Киева, Харькова, Львова, Днепропетровска (Днепра), Одессы и Сум.
По нормам языкового закона, а также из-за запретов, связанных с законом о "декоммунизации и деколонизации" уже больше двух лет украинские кинотеатры не показывали ничего на русском языке, и ничего, снятого в советское время.
"Нужно смотреть, а то "Один дома" уже достал", - написала в комментариях под анонсом Александра из Киевской области.
"Наконец-то правильная инициатива!", - написал другой комментатор.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
казаки Дахно - РИА Новости, 1920, 07.03.2020
7 марта 2020, 09:56
Как Дахно... Ко дню рождения отца самых популярных запорожских казаковВ эти выходные свое 88-летие отметил бы Владимир Дахно - художник-мультипликатор, автор серии популярных на всей Украине мультфильмов
 
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