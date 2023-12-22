Российский дрон оставил без жилья ведущего украинского телемарафона — СМИ - 22.12.2023 Украина.ру
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Российский дрон оставил без жилья ведущего украинского телемарафона — СМИ
Российский дрон оставил без жилья ведущего украинского телемарафона — СМИ - 22.12.2023 Украина.ру
Российский дрон оставил без жилья ведущего украинского телемарафона — СМИ
Российский дрон разрушил квартиру журналиста, ведущего телемарафона "Единые новости" Андрея Ковальского в многоэтажном доме в Киеве. Об этом написали местные СМИ
2023-12-22T10:52
2023-12-22T10:52
новости
дроны
журналист
квартира
киев
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Супруга журналиста в соцсетях подтвердила: “выжили, и это главное… квартиры теперь нет”.Сам Ковальский позже уточнил, что пожар потушили, но все остальное было разбито — от окон до телевизора.Ранее СМИ писали, что обломки беспилотника ВС РФ попали вмногоэтажный дом в Соломенском районе столицы. Произошло возгорание на двух последних этажах. В настоящее время пожар локализовали.Предварительно есть разрушение между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратились два человека. Одного мужчину доставили в госпиталь, еще одному пострадавшему жителю дома медики оказали помощь на месте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, дроны, журналист, квартира, киев
Новости, дроны, журналист, квартира, Киев

Российский дрон оставил без жилья ведущего украинского телемарафона — СМИ

10:52 22.12.2023
 
© соцсетиВ Белгороде ракета упала на многоэтажный дом
В Белгороде ракета упала на многоэтажный дом
© соцсети
Читать в
Российский дрон разрушил квартиру журналиста, ведущего телемарафона "Единые новости" Андрея Ковальского в многоэтажном доме в Киеве. Об этом написали местные СМИ
Супруга журналиста в соцсетях подтвердила: “выжили, и это главное… квартиры теперь нет”.
Сам Ковальский позже уточнил, что пожар потушили, но все остальное было разбито — от окон до телевизора.
Ранее СМИ писали, что обломки беспилотника ВС РФ попали вмногоэтажный дом в Соломенском районе столицы. Произошло возгорание на двух последних этажах. В настоящее время пожар локализовали.
Предварительно есть разрушение между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратились два человека. Одного мужчину доставили в госпиталь, еще одному пострадавшему жителю дома медики оказали помощь на месте.
Детский дом в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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