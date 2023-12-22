https://ukraina.ru/20231222/1052329390.html

Российский дрон оставил без жилья ведущего украинского телемарафона — СМИ

Российский дрон оставил без жилья ведущего украинского телемарафона — СМИ - 22.12.2023 Украина.ру

Российский дрон оставил без жилья ведущего украинского телемарафона — СМИ

Российский дрон разрушил квартиру журналиста, ведущего телемарафона "Единые новости" Андрея Ковальского в многоэтажном доме в Киеве. Об этом написали местные СМИ

2023-12-22T10:52

2023-12-22T10:52

2023-12-22T10:52

новости

дроны

журналист

квартира

киев

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Супруга журналиста в соцсетях подтвердила: “выжили, и это главное… квартиры теперь нет”.Сам Ковальский позже уточнил, что пожар потушили, но все остальное было разбито — от окон до телевизора.Ранее СМИ писали, что обломки беспилотника ВС РФ попали вмногоэтажный дом в Соломенском районе столицы. Произошло возгорание на двух последних этажах. В настоящее время пожар локализовали.Предварительно есть разрушение между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратились два человека. Одного мужчину доставили в госпиталь, еще одному пострадавшему жителю дома медики оказали помощь на месте.

https://ukraina.ru/20231222/1052328390.html

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новости, дроны, журналист, квартира, киев