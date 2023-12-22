https://ukraina.ru/20231222/1052327819.html

В Одесской области в результате ночного удара повреждено зернохранилище – ВСУ

В Одесской области в результате ночного удара повреждено зернохранилище – ВСУ - 22.12.2023 Украина.ру

В Одесской области в результате ночного удара повреждено зернохранилище – ВСУ

В Одесской области в результате удара БПЛА в ночь на 22 декабря повреждения получило зернохранилище, возник пожар. Об этом начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в эфире всеукраинского телемарафона

2023-12-22T10:05

2023-12-22T10:05

2023-12-22T10:05

новости

одесса

взрыв

зернохранилище

бпла

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/01/1050668224_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2d0917d234b690cf80bfb44d77cb9034.jpg

"Обломками сбитого дрона повреждено одно из зернохранилищ. Там возник пожар, который был потушен самими сотрудниками", - сказала Гуменюк.Ранее местные телеграм-каналы сообщали о массированном налёте БПЛА "Герань" на порт и припортовый завод в Южном.В ночь на 22 декабря воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась почти на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и других областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231222/1052327340.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, взрыв, зернохранилище, бпла, всу, сво