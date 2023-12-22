https://ukraina.ru/20231222/1052327819.html
В Одесской области в результате ночного удара повреждено зернохранилище – ВСУ
В Одесской области в результате ночного удара повреждено зернохранилище – ВСУ - 22.12.2023 Украина.ру
В Одесской области в результате ночного удара повреждено зернохранилище – ВСУ
В Одесской области в результате удара БПЛА в ночь на 22 декабря повреждения получило зернохранилище, возник пожар. Об этом начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в эфире всеукраинского телемарафона
2023-12-22T10:05
2023-12-22T10:05
2023-12-22T10:05
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одесса
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"Обломками сбитого дрона повреждено одно из зернохранилищ. Там возник пожар, который был потушен самими сотрудниками", - сказала Гуменюк.Ранее местные телеграм-каналы сообщали о массированном налёте БПЛА "Герань" на порт и припортовый завод в Южном.В ночь на 22 декабря воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась почти на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и других областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, взрыв, зернохранилище, бпла, всу, сво
Новости, Одесса, взрыв, зернохранилище, БПЛА, ВСУ, СВО
В Одесской области в результате ночного удара повреждено зернохранилище – ВСУ
В Одесской области в результате удара БПЛА в ночь на 22 декабря повреждения получило зернохранилище, возник пожар. Об этом начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в эфире всеукраинского телемарафона
"Обломками сбитого дрона повреждено одно из зернохранилищ. Там возник пожар, который был потушен самими сотрудниками", - сказала Гуменюк.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о массированном налёте БПЛА "Герань" на порт и припортовый завод в Южном.
В ночь на 22 декабря воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась почти на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и других областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.