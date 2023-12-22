Без электричества в ЛНР и ДНР остаются около 80 тысяч абонентов – ведомства - 22.12.2023 Украина.ру
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Без электричества в ЛНР и ДНР остаются около 80 тысяч абонентов – ведомства
Без электричества в ЛНР и ДНР остаются около 80 тысяч абонентов – ведомства - 22.12.2023 Украина.ру
Без электричества в ЛНР и ДНР остаются около 80 тысяч абонентов – ведомства
Без электроснабжения, большей частью нарушенного из-за непогоды, в ДНР и ЛНР на утро 22 декабря остаются около 80 тысяч бытовых абонентов. Об этом говорится в опубликованных в телеграм-канале сообщениях министерства угля и энергетики ДНР и МЧС ЛНР
2023-12-22T09:33
2023-12-22T09:33
новости
россия
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лнр
электроснабжение
непогода
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"По состоянию на 7:00 22 декабря на территории ДНР остаются обесточенными 714 трансформаторных подстанций, 51582 бытовых абонента, из них в результате неблагоприятных погодных условий обесточено 487 ТП, 30204 потребителя", - говорится в сообщении минугля ДНР.По информации МЧС ЛНР, "из-за погодных условий - мокрого снега с дождём и образования наледи на ЛЭП - на утро без электроснабжения остаются 28161 абонент, 37 социально-значимых объектов в 74 населённых пунктах".Отмечается, что работы над устранением аварий ведутся в круглосуточном режиме.Напомним, что причиной массовых отключений электроснабжения в регионе стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.
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новости, россия, днр, лнр, электроснабжение, непогода
Новости, Россия, ДНР, ЛНР, электроснабжение, непогода

Без электричества в ЛНР и ДНР остаются около 80 тысяч абонентов – ведомства

09:33 22.12.2023
 
© Минэнерго России телеграм-канал
© Минэнерго России телеграм-канал
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Без электроснабжения, большей частью нарушенного из-за непогоды, в ДНР и ЛНР на утро 22 декабря остаются около 80 тысяч бытовых абонентов. Об этом говорится в опубликованных в телеграм-канале сообщениях министерства угля и энергетики ДНР и МЧС ЛНР
"По состоянию на 7:00 22 декабря на территории ДНР остаются обесточенными 714 трансформаторных подстанций, 51582 бытовых абонента, из них в результате неблагоприятных погодных условий обесточено 487 ТП, 30204 потребителя", - говорится в сообщении минугля ДНР.
По информации МЧС ЛНР, "из-за погодных условий - мокрого снега с дождём и образования наледи на ЛЭП - на утро без электроснабжения остаются 28161 абонент, 37 социально-значимых объектов в 74 населённых пунктах".
Отмечается, что работы над устранением аварий ведутся в круглосуточном режиме.
Напомним, что причиной массовых отключений электроснабжения в регионе стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.
07:26
Ставит на Трампа, готовится к выборам и продвигает традиционные ценности. Чем занимается Юлия ТимошенкоНа днях на Украине напомнила о себе бывший премьер-министр и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ввступив за традиционные ценности. В своем видеообращении она выступила против ЛГБТ* и заявила, что как только будет перезагрузка власти, "они все это отменят".
 
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