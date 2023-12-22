В Чехии объявили день траура из-за массового расстрела в Праге - 22.12.2023 Украина.ру
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В Чехии объявили день траура из-за массового расстрела в Праге
В Чехии объявили день траура из-за массового расстрела в Праге - 22.12.2023 Украина.ру
В Чехии объявили день траура из-за массового расстрела в Праге
Власти Чехии объявили 23 декабря днём траура в связи с гибелью 14 человек в Карловом университете в Праге. Об этом на пресс-конференции после экстренного заседания правительства сообщил премьер-министр Пётр Фиала
2023-12-22T04:04
2023-12-22T04:04
новости
чехия
прага
траур
расстрел
студенты
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"Все граждане Чехии шокированы тем, что произошло сегодня [21 декабря], всех нас объединяет чувство боли от произошедшего и сострадания к пострадавшим и их близким. Правительство провело вечером специальное заседание, в котором приняли участие президент республики и спикер нижней палаты парламента. Мы приняли решение объявить 23 декабря днём государственного траура. В этот день в 12:00 [14:00 мск] минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии", - сказал Фиала.Трагедия произошла днём 21 декабря, когда 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. расстрелял из самозарядной винтовки студентов в аудиториях и людей, проходивших под окнами университета на площади Яна Палаха, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате стрельбы погибли 14 человек, ещё 25 человек ранены, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии.По информации полиции, Давид К., за несколько часов до этого убивший своего отца, готовил свою акцию, опираясь на примеры из-за рубежа.Сообщается, что глава республики Пётр Павел в связи с произошедшим прервал визит во Францию и вернулся в Прагу.
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новости, чехия, прага, траур, расстрел, студенты
Новости, Чехия, Прага, траур, расстрел, студенты

В Чехии объявили день траура из-за массового расстрела в Праге

04:04 22.12.2023
 
© РИА Новости . Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкСитуация в Чехии в связи с коронавирусом
Ситуация в Чехии в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Эдуард Эрбен
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Власти Чехии объявили 23 декабря днём траура в связи с гибелью 14 человек в Карловом университете в Праге. Об этом на пресс-конференции после экстренного заседания правительства сообщил премьер-министр Пётр Фиала
"Все граждане Чехии шокированы тем, что произошло сегодня [21 декабря], всех нас объединяет чувство боли от произошедшего и сострадания к пострадавшим и их близким. Правительство провело вечером специальное заседание, в котором приняли участие президент республики и спикер нижней палаты парламента. Мы приняли решение объявить 23 декабря днём государственного траура. В этот день в 12:00 [14:00 мск] минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии", - сказал Фиала.
Трагедия произошла днём 21 декабря, когда 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. расстрелял из самозарядной винтовки студентов в аудиториях и людей, проходивших под окнами университета на площади Яна Палаха, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате стрельбы погибли 14 человек, ещё 25 человек ранены, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии.
По информации полиции, Давид К., за несколько часов до этого убивший своего отца, готовил свою акцию, опираясь на примеры из-за рубежа.
Сообщается, что глава республики Пётр Павел в связи с произошедшим прервал визит во Францию и вернулся в Прагу.
Чехия флаг
Вчера, 02:51
Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противникомЧехия считает Россию "прямой угрозой безопасности" и "потенциальным военным противником", но намерена минимизировать возможность масштабной войны в Европе, заявил начальник генштаба вооружённых сил Чехии Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии, опубликованной на сайте минобороны
 
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