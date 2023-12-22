https://ukraina.ru/20231222/1052321693.html

В Чехии объявили день траура из-за массового расстрела в Праге

В Чехии объявили день траура из-за массового расстрела в Праге - 22.12.2023 Украина.ру

В Чехии объявили день траура из-за массового расстрела в Праге

Власти Чехии объявили 23 декабря днём траура в связи с гибелью 14 человек в Карловом университете в Праге. Об этом на пресс-конференции после экстренного заседания правительства сообщил премьер-министр Пётр Фиала

2023-12-22T04:04

2023-12-22T04:04

2023-12-22T04:04

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чехия

прага

траур

расстрел

студенты

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"Все граждане Чехии шокированы тем, что произошло сегодня [21 декабря], всех нас объединяет чувство боли от произошедшего и сострадания к пострадавшим и их близким. Правительство провело вечером специальное заседание, в котором приняли участие президент республики и спикер нижней палаты парламента. Мы приняли решение объявить 23 декабря днём государственного траура. В этот день в 12:00 [14:00 мск] минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии", - сказал Фиала.Трагедия произошла днём 21 декабря, когда 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. расстрелял из самозарядной винтовки студентов в аудиториях и людей, проходивших под окнами университета на площади Яна Палаха, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате стрельбы погибли 14 человек, ещё 25 человек ранены, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии.По информации полиции, Давид К., за несколько часов до этого убивший своего отца, готовил свою акцию, опираясь на примеры из-за рубежа.Сообщается, что глава республики Пётр Павел в связи с произошедшим прервал визит во Францию и вернулся в Прагу.

https://ukraina.ru/20231221/1052289839.html

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новости, чехия, прага, траур, расстрел, студенты