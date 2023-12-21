ВСУ не получат французские танки Leclerc - Asia Times - 21.12.2023 Украина.ру
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ВСУ не получат французские танки Leclerc - Asia Times
ВСУ не получат французские танки Leclerc - Asia Times - 21.12.2023 Украина.ру
ВСУ не получат французские танки Leclerc - Asia Times
Франция отказалась поставлять Украине свои основные танки Leclerc из-за того что французская техника показала низкие результаты на фронте. Об этом сообщает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передаёт Asia Times
2023-12-21T21:02
2023-12-21T21:02
новости
всу
украина
спецоперация
военная помощь
военная техника
запад
франция
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Среди техники плохо себя зарекомендовавшей в бою, оказалась также самоходная артиллерийская установка CAESAR, которая стала уязвимой мишенью для российских беспилотных летательных аппаратов Lancet. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке, ссылаясь на источники в украинской армии заявлял, что западное вооружение, которое ВСУ получили от союзников, показало свою неэффективность в длительных конфликтах. К примеру, самоходные гаубицы могут быть полезны только в коротких операциях из-за небольшого лимита выстрелов. До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что западная техника на вооружении ВСУ оказалась далеко не такой безупречной, как её разрекламировали.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, украина, спецоперация, военная помощь, военная техника, запад, франция
Новости, ВСУ, Украина, Спецоперация, военная помощь, военная техника, Запад, Франция

ВСУ не получат французские танки Leclerc - Asia Times

21:02 21.12.2023
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Франция отказалась поставлять Украине свои основные танки Leclerc из-за того что французская техника показала низкие результаты на фронте. Об этом сообщает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передаёт Asia Times
"Французская техника не очень хорошо зарекомендовала себя против русских в войне на Украине (...) Радиоуправляемая боевая машина пехоты AMX-10C оказалась смертельной ловушкой для украинских операторов, которые считают её "тонкую броню" неподходящей для использования на передовой", – отметил Брайен.
Среди техники плохо себя зарекомендовавшей в бою, оказалась также самоходная артиллерийская установка CAESAR, которая стала уязвимой мишенью для российских беспилотных летательных аппаратов Lancet.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке, ссылаясь на источники в украинской армии заявлял, что западное вооружение, которое ВСУ получили от союзников, показало свою неэффективность в длительных конфликтах. К примеру, самоходные гаубицы могут быть полезны только в коротких операциях из-за небольшого лимита выстрелов.
До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что западная техника на вооружении ВСУ оказалась далеко не такой безупречной, как её разрекламировали.
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