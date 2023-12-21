https://ukraina.ru/20231221/1052315919.html

ВСУ не получат французские танки Leclerc - Asia Times

ВСУ не получат французские танки Leclerc - Asia Times - 21.12.2023 Украина.ру

ВСУ не получат французские танки Leclerc - Asia Times

Франция отказалась поставлять Украине свои основные танки Leclerc из-за того что французская техника показала низкие результаты на фронте. Об этом сообщает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передаёт Asia Times

2023-12-21T21:02

2023-12-21T21:02

2023-12-21T21:02

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Среди техники плохо себя зарекомендовавшей в бою, оказалась также самоходная артиллерийская установка CAESAR, которая стала уязвимой мишенью для российских беспилотных летательных аппаратов Lancet. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке, ссылаясь на источники в украинской армии заявлял, что западное вооружение, которое ВСУ получили от союзников, показало свою неэффективность в длительных конфликтах. К примеру, самоходные гаубицы могут быть полезны только в коротких операциях из-за небольшого лимита выстрелов. До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что западная техника на вооружении ВСУ оказалась далеко не такой безупречной, как её разрекламировали.

https://ukraina.ru/20231220/1052287390.html

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новости, всу, украина, спецоперация, военная помощь, военная техника, запад, франция