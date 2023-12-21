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Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста
Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста - 21.12.2023 Украина.ру
Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста
В четверг, 21 декабря, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия намеревалась атаковать Крымский мост, но система противовоздушной обороны унитожила ракету противника
2023-12-21T20:15
2023-12-21T20:15
2023-12-21T20:15
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Ранее министерство обороны РФ информировало, что около 15:00 (мск) российские средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря украинскую ракету. Напомним, в начале декабря над Азовским морем силы ПВО России также сбили две переоборудованные украинцами для атаки по наземным целям зенитные ракеты С-200.
https://ukraina.ru/20231215/1052160228.html
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Украина.ру
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новости, крым, владимир сальдо, новые регионы, херсонская область, пво, всу, сво
Новости, Крым, Владимир Сальдо, Новые регионы, Херсонская область, ПВО, ВСУ, СВО
Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста
В четверг, 21 декабря, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия намеревалась атаковать Крымский мост, но система противовоздушной обороны унитожила ракету противника