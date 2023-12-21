Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста

Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин Решение о строительстве Крымского моста было принято за сотню лет до этого, заявил 15 декабря президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда