Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста - 21.12.2023 Украина.ру
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Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста
Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста - 21.12.2023 Украина.ру
Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста
В четверг, 21 декабря,  губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия намеревалась атаковать Крымский мост, но система противовоздушной обороны унитожила ракету противника
2023-12-21T20:15
2023-12-21T20:15
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Ранее министерство обороны РФ информировало, что около 15:00 (мск) российские средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря украинскую ракету. Напомним, в начале декабря над Азовским морем силы ПВО России также сбили две переоборудованные украинцами для атаки по наземным целям зенитные ракеты С-200.
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новости, крым, владимир сальдо, новые регионы, херсонская область, пво, всу, сво
Новости, Крым, Владимир Сальдо, Новые регионы, Херсонская область, ПВО, ВСУ, СВО

Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста

20:15 21.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Херсонской области В. Сальдо дал интервью РИА Новости
Губернатор Херсонской области В. Сальдо дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В четверг, 21 декабря,  губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия намеревалась атаковать Крымский мост, но система противовоздушной обороны унитожила ракету противника
"Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", – написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Ранее министерство обороны РФ информировало, что около 15:00 (мск) российские средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря украинскую ракету.
Напомним, в начале декабря над Азовским морем силы ПВО России также сбили две переоборудованные украинцами для атаки по наземным целям зенитные ракеты С-200.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 16:45
Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - ПутинРешение о строительстве Крымского моста было принято за сотню лет до этого, заявил 15 декабря президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда
 
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20:15Сбитая над Азовским морем ракета ВСУ летела в сторону Крымского моста
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