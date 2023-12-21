https://ukraina.ru/20231221/1052313696.html

Гримасы мобилизации. Итоги 21 декабря на Украине

Гримасы мобилизации. Итоги 21 декабря на Украине - 21.12.2023 Украина.ру

Гримасы мобилизации. Итоги 21 декабря на Украине

В Минобороне Украине прояснили вопрос с мобилизацией украинцев за рубежом. Украинские военкомы для облав стали использовать переданные по гуманитарной линии машины "скорой помощи"

2023-12-21T18:40

2023-12-21T18:40

2023-12-21T18:40

эксклюзив

хроники

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Минобороны Украины уточнило слава министра обороны страны Рустема Умерова по поводу мобилизации украинцев за границей."Министр призывает присоединяться к Вооруженным силам всех граждан Украины, где бы они ни находились. Оттого, что вы не получили повестку, не исчезла угроза Украине. Касается ли это тех украинцев, которые находятся за границей? Безусловно. Защищать страну во время войны - конституционная обязанность всех граждан. Если вопрос о механизме наказания или юридического давления на тех, кто за пределами Украины, то сейчас в повестке дня этого нет", - заявил начальник управления печати и информации МОУ Илларион Павлюк в комментарии "Интерфакс-Украина".Павлюк заявил, что в опубликованном немецкими СМИ интервью Умерова "были смещены акценты", а речь шла о необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к армии.В Минобороны заявили, что задач, которые касаются рекрутинга, улучшения механизма мобилизации, улучшения системы подготовки и тому подобного более чем достаточно."Впрочем, еще раз о важном: повестка - это лишь сообщение гражданину, что он нужен государству для защиты. С этой точки зрения удивительно ждать личного приглашения к концу второго года полномасштабного нашествия. Слышали о войне в Украине? Считайте, что вы приглашены. Идите уже. Идите, как пошли все те, кто стоял в очередях у военнослужащих в феврале 22-го", - призвал Павлюк.Практически одновременно украинцев призвал идти в армию секретарь СНБО Алексей Данилов."То успокоение, когда определённое время считалось, что война - это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло, это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этой войне, а не выборочно – кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость", - подчеркнул Данилов.Ранее немецкие СМИ распространили слова Умерова о том, что и за границей украинцев обяжут идти в армию. Он предположил, что в следующем годуураинцев подпадающего под мобилизацию возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил Украины.Умеров заявил, что речь идёт о приглашении, а не о насильственном приводе, но, как подчеркнули бравшие у него интервью журналисты, министр дал понять, что в случае неявки будут санкции."Мы всё ещё обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", — цитировало Умерова издание Welt.По словам Умерова, "важна справедливость" в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. Министр обороны Украины пообещал, что для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей."Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы пошлём им приглашение", — добавил Умеров.Министр обороны Украины дал понять, что не испытывает симпатии к тем украинцам, кто уклоняется от военной службы."Это не наказание, что вы отстаиваете свою страну и служите стране. Это честь", — подчеркнул Умеров.При этом он также заявил, что уверен: украинские военные войдут в Крым в 2024 году."Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - указал он.Примечательно, что и у Умерова, и у Данилова дети находятся в США, а не сражаются на фронте. Поэтому его заявление вместе с прогнозами о прорыве к Крыму — т. е. новом наступлении, что будет чревато жертвами. вызвало у украинцев острую негативную реакцию."Наш источник сообщает, что заявление министра Обороны Умерова про освобождение Крыма в следующем году - это попытка сбить негатив вокруг его семьи, которая живёт в США и имеет иностранные паспорта и гражданства. Живут они в Майами, как и дети секретаря СНБО Данилова. Перед этим Умеров, как и Данилов, угрожал всем выехавшим украинцам - мобилизацией. Но при этом свою семью и сыновей в Украину он не спешит привозить", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Канал также сообщил, что среди украинских военнообязанных начинают шириться упаднические настроения."По закрытой социологии, которую провели в Украине в начале декабря по кейсу мобилизации, было выявлено падение желания воевать на 90% от таких же декабрьских данных 2022 года. Так воевать готов за свою страну каждый десятый мужчина. Остальные поддерживают армию, но сами воевать не хотят по разным причинам в том числе из-за зажранности власти и чиновников. Ситуация печальная, которую будут решать принудительными методами отлова и силой отправлять мужиков на передовую. Это позволит набрать нужное количество солдат, но качество этих солдат будет раз в десять хуже, чем набранных добровольцев в 2022 году. Многие наши источники уверены, что ВСУ столкнётся с тем, когда целые батальоны будут отступать без приказа под малейшим наступательным давлением ВС РФ. Это будет оголять оборону", - отмечалось в публикации канала.Тем временем для мобилизации украинские военкомы прибегают к нетривиальным способам.Так, в Одессе сотрудники ТЦК и СП (аналог российского военкомата — Ред.) использовали карету "скорой помощи" для того, чтобы устроить облаву на мужчин. Облава не удалось, т. к. женщина одного из мужчин помешала машине уехать. Она уцепилась за поручень и бежала рядом с реанимобилем. В итоге кричащую женщину и её мужчину отпустили.Позднее журналисты обратили внимание на наклейки на автомобиле. Оказалось, он приобретён в Великобритании за пожертвования организацией UUF - United Ukraine Fellowship.Спустя некоторое время стали известны и подробности произошедшего."Как рассказали нам в полиции, мужика сдала военкомату его бывшая жена, с которой у него начат бракоразводный процесс. Женщина пришла выяснять отношения и делить имущество, а когда мужчина не открыл дверь — вызвала полицию и военкомат. Спасательницей оказалась его новая женщина, к которой он ушёл от жены", - рассказал популярный в Одессе телеграм-канал, изначально опубликовавший видео с неудачной мобилизацией мужчины.Почему военкомы использовали для поездки автомобиль "скорой помощи", не уточняется.

https://ukraina.ru/20231221/1052301080.html

https://ukraina.ru/20231221/1052295152.html

https://ukraina.ru/20231220/1052281491.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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