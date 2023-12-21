Финляндия поставит Украине военную технику на 106 млн евро
18:14 21.12.2023 (обновлено: 18:15 21.12.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Ниинистё
© Пресс-служба президента Украины
Это станет 21-м пакетом помощи, которую Украина получила от Финляндии
Министерство обороны Финляндии сообщило об отправке на Украину дополнительной военной техники на 106 млн евро в рамках 21-го пакета помощи. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что правительство Финляндии приняло соответствующее решение 21 декабря. Его утвердил президент республики Саули Ниинистё.
Общая стоимость поставленных Финляндией Украине комплектов оборонного оборудования достигла 1,6 млрд евро.
В связи с вступлением в НАТО Финляндии и предстоящим принятием в Альянс Швеции в России начато формирование двух военных округов – Московского и Ленинградского.
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