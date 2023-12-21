Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ* - 21.12.2023 Украина.ру
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Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ*
Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ* - 21.12.2023 Украина.ру
Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ*
Российские военные в зоне СВО поддержали инициативу общественного движения "Зов народа" проверить Настю Ивлеву и ее скандальную "голую" вечеринку. Об этом говорится в видеообращении российских бойцов, опубликованном в телеграм-канале SHOT
2023-12-21T17:40
2023-12-21T17:40
новости
сво
бойцы
вс рф
вечеринка
скандал
проверка
поддержка
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Бойцы Артемовского направления отметили, что, пока звезды шоу-бизнеса развращают российскую молодежь, показывая нецензурные ролики, на передовой гибнут их боевые товарищи, защищая интересы своего государства."Мы поддерживаем инициативу движения "Зов народа" по проверке данных мероприятий", - сказали они.В ночь на 21 декабря ведущая Настя Ивлева устроила в российской столице предновогоднюю вечеринку с дресс-кодом Almost naked (почти голый). Фотографии опубликовали в соцсетях. Общественники потребовали проверить клуб, в котором это все происходило, и звезд, принявших участие в голой вечеринке, на предмет пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ*.*Движение, запрещенное в России
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новости, сво, бойцы, вс рф, вечеринка, скандал, проверка, поддержка
Новости, СВО, бойцы, ВС РФ, вечеринка, скандал, проверка, поддержка

Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ*

17:40 21.12.2023
 
© соцсети
© соцсети
Читать в
Российские военные в зоне СВО поддержали инициативу общественного движения "Зов народа" проверить Настю Ивлеву и ее скандальную "голую" вечеринку. Об этом говорится в видеообращении российских бойцов, опубликованном в телеграм-канале SHOT
Бойцы Артемовского направления отметили, что, пока звезды шоу-бизнеса развращают российскую молодежь, показывая нецензурные ролики, на передовой гибнут их боевые товарищи, защищая интересы своего государства.
"Мы поддерживаем инициативу движения "Зов народа" по проверке данных мероприятий", - сказали они.
В ночь на 21 декабря ведущая Настя Ивлева устроила в российской столице предновогоднюю вечеринку с дресс-кодом Almost naked (почти голый). Фотографии опубликовали в соцсетях. Общественники потребовали проверить клуб, в котором это все происходило, и звезд, принявших участие в голой вечеринке, на предмет пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ*.
*Движение, запрещенное в России
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 16:08
Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - ПискаревРоссиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, пишут журналисты РИА Новости
 
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