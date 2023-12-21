https://ukraina.ru/20231221/1052312175.html
Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ*
Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ* - 21.12.2023 Украина.ру
Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ*
Российские военные в зоне СВО поддержали инициативу общественного движения "Зов народа" проверить Настю Ивлеву и ее скандальную "голую" вечеринку. Об этом говорится в видеообращении российских бойцов, опубликованном в телеграм-канале SHOT
2023-12-21T17:40
2023-12-21T17:40
2023-12-21T17:40
новости
сво
бойцы
вс рф
вечеринка
скандал
проверка
поддержка
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Бойцы Артемовского направления отметили, что, пока звезды шоу-бизнеса развращают российскую молодежь, показывая нецензурные ролики, на передовой гибнут их боевые товарищи, защищая интересы своего государства."Мы поддерживаем инициативу движения "Зов народа" по проверке данных мероприятий", - сказали они.В ночь на 21 декабря ведущая Настя Ивлева устроила в российской столице предновогоднюю вечеринку с дресс-кодом Almost naked (почти голый). Фотографии опубликовали в соцсетях. Общественники потребовали проверить клуб, в котором это все происходило, и звезд, принявших участие в голой вечеринке, на предмет пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ*.*Движение, запрещенное в России
https://ukraina.ru/20231201/1051673854.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, бойцы, вс рф, вечеринка, скандал, проверка, поддержка
Новости, СВО, бойцы, ВС РФ, вечеринка, скандал, проверка, поддержка
Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ*
Российские военные в зоне СВО поддержали инициативу общественного движения "Зов народа" проверить Настю Ивлеву и ее скандальную "голую" вечеринку. Об этом говорится в видеообращении российских бойцов, опубликованном в телеграм-канале SHOT
Бойцы Артемовского направления отметили, что, пока звезды шоу-бизнеса развращают российскую молодежь, показывая нецензурные ролики, на передовой гибнут их боевые товарищи, защищая интересы своего государства.
"Мы поддерживаем инициативу движения "Зов народа" по проверке данных мероприятий", - сказали они.
В ночь на 21 декабря ведущая Настя Ивлева устроила в российской столице предновогоднюю вечеринку с дресс-кодом Almost naked (почти голый). Фотографии опубликовали в соцсетях. Общественники потребовали проверить клуб, в котором это все происходило, и звезд, принявших участие в голой вечеринке, на предмет пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ*.
*Движение, запрещенное в России