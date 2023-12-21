https://ukraina.ru/20231221/1052312175.html

Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ*

Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ* - 21.12.2023 Украина.ру

Бойцы СВО выступили за проверку вечеринки Ивлевой на предмет пропаганды ЛГБТ*

Российские военные в зоне СВО поддержали инициативу общественного движения "Зов народа" проверить Настю Ивлеву и ее скандальную "голую" вечеринку. Об этом говорится в видеообращении российских бойцов, опубликованном в телеграм-канале SHOT

2023-12-21T17:40

2023-12-21T17:40

2023-12-21T17:40

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Бойцы Артемовского направления отметили, что, пока звезды шоу-бизнеса развращают российскую молодежь, показывая нецензурные ролики, на передовой гибнут их боевые товарищи, защищая интересы своего государства."Мы поддерживаем инициативу движения "Зов народа" по проверке данных мероприятий", - сказали они.В ночь на 21 декабря ведущая Настя Ивлева устроила в российской столице предновогоднюю вечеринку с дресс-кодом Almost naked (почти голый). Фотографии опубликовали в соцсетях. Общественники потребовали проверить клуб, в котором это все происходило, и звезд, принявших участие в голой вечеринке, на предмет пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ*.*Движение, запрещенное в России

https://ukraina.ru/20231201/1051673854.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, бойцы, вс рф, вечеринка, скандал, проверка, поддержка