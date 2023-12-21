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Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ?

Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ? - 21.12.2023 Украина.ру

Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ?

Очередной случай возможной коррупции среди офицеров ВСУ отметили 21 декабря украинские телеграм-каналы. По информации одного из них, командир 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", полковник Павел Палиса, приобрел в ипотеку дом в США

2023-12-21T16:53

2023-12-21T16:53

2023-12-21T17:03

новости

станислав крапивник

всу

офицеры

коррупция

сша

дом

ипотека

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Полковник ВСУ купил дом. В СШАВ соцсетях опубликовали фотографии дома, который находится в городе Энтони, штат Канзас, фактически со всех ракурсов – спереди, сбоку, а также с воздуха, вместе с планом участка и документами на приобретение жилья."Пока 93-ю бригаду ВСУ "Холодный Яр" кидают из огня да в полымя, а младшие командиры даже толком не знают, где находится комбриг Палиса и штаб бригады (не говоря уже про рядовых бойцов), сам бравый комбриг решил совместить приятное с полезным", - отмечается в сообщении.По информации канала, приобрести жилье в США Палиса решил пока обучался в Командно-штабном колледже Сухопутных войск США (Command and General Staff College - CGSC) в Форт-Ливенворт, штат Канзас."И время показало мудрость и прозорливость ученого комбрига. С учебы его крайне некстати оторвало начало СВО, но он оставил для себя "запасной аэродромчик", - пишет канал.Документация, необходимая для ипотеки, была оформлена в январе 2022 года через американского адвоката, который купил домик на имя полковника, говорится в сообщении."И пока личный состав бригады умывается кровью под Клещеевкой и Андреевкой, полковник Палиса занят крайне важным делом: оформлением погибших в статус СОЧ (самовольное оставление части. - Ред.), с последующим удержанием в свою пользу выделенных на них денег. Цинично? - Спросите вы? Ну как вам ответить... Ипотека сама себя выкупать еще не научилась", - пишет автор телеграм-канала.Кто такой Палиса?Павла Палису украинское издание New Voice в июле 2022 года описало как военного с 20-летним стажем и боевым опытом, которому в марте этого же года из-за начала российской специальной военной операции пришлось прервать обучение в престижном Командно-штабном колледже армии США и вернуться на родину. Произошло это за три месяца до окончания учебы.В интервью изданию Палиса рассказал о своем обучении в США и о том, как по возвращении на Украину его по приказу министра обороны назначили командиром уникального в составе ВСУ 5-го отдельного штурмового полка.Тогда он рассказал, что ВСУ воюет на своей земле и поэтому не имеют права проиграть. "Нам некуда отступать. У нас есть вариант: либо погибнуть, либо победить", - сказал Палиса украинским СМИ спустя полгода после того, как на американской земле за ним уже числился скромный домик. Конечно, если верить телеграм-каналам.Палисе помогли спецслужбы США?По словам офицера-ветерана Вооруженных сил США в отставке Станислава Крапивника, любой иностранец может в США взять дом под ипотеку. Для этого он должен показать американский налоговый номер, банковский счет с достаточным количеством средств или показать доходы и средства за границей. Об этом Крапивник рассказал в комментарии для Украина.ру."Так как он иностранец, его ипотека будет на более высоких процентах, чем если бы он был гражданином Америки или законным резидентом. Может быть, у данного офицера ВСУ есть статус резидента в Америке. Мы не знаем, какие у него документы", - сказал Крапивник.При этом эксперт отметил, что часто американские спецслужбы помогают иностранцам, которые на них работают, обзавестись жильем в США."Они даже доходят до такого, что в США порой нанимают офицеров других стран на службу в ЦРУ. Полковник или генерал какой-то страны может одновременно быть майором ЦРУ, не отказываясь при этом от своего гражданства и от своей первоначальной работы. Так они делают для того, чтобы человек был подконтролен им, чтобы им отвечал", - заявил Крапивник.Параллельно ему помогают приобрести жилье, чтобы у него появился запасной аэродром, который находится не в той стране, где он служит и которую, по сути, предает, отметил эксперт. Все это возможно и в случае Павла Палисы.

https://ukraina.ru/20231221/1052305799.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, станислав крапивник, всу, офицеры, коррупция, сша, дом, ипотека