Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ? - 21.12.2023 Украина.ру
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Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ?
Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ? - 21.12.2023 Украина.ру
Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ?
Очередной случай возможной коррупции среди офицеров ВСУ отметили 21 декабря украинские телеграм-каналы. По информации одного из них, командир 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", полковник Павел Палиса, приобрел в ипотеку дом в США
2023-12-21T16:53
2023-12-21T17:03
новости
станислав крапивник
всу
офицеры
коррупция
сша
дом
ипотека
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Полковник ВСУ купил дом. В СШАВ соцсетях опубликовали фотографии дома, который находится в городе Энтони, штат Канзас, фактически со всех ракурсов – спереди, сбоку, а также с воздуха, вместе с планом участка и документами на приобретение жилья."Пока 93-ю бригаду ВСУ "Холодный Яр" кидают из огня да в полымя, а младшие командиры даже толком не знают, где находится комбриг Палиса и штаб бригады (не говоря уже про рядовых бойцов), сам бравый комбриг решил совместить приятное с полезным", - отмечается в сообщении.По информации канала, приобрести жилье в США Палиса решил пока обучался в Командно-штабном колледже Сухопутных войск США (Command and General Staff College - CGSC) в Форт-Ливенворт, штат Канзас."И время показало мудрость и прозорливость ученого комбрига. С учебы его крайне некстати оторвало начало СВО, но он оставил для себя "запасной аэродромчик", - пишет канал.Документация, необходимая для ипотеки, была оформлена в январе 2022 года через американского адвоката, который купил домик на имя полковника, говорится в сообщении."И пока личный состав бригады умывается кровью под Клещеевкой и Андреевкой, полковник Палиса занят крайне важным делом: оформлением погибших в статус СОЧ (самовольное оставление части. - Ред.), с последующим удержанием в свою пользу выделенных на них денег. Цинично? - Спросите вы? Ну как вам ответить... Ипотека сама себя выкупать еще не научилась", - пишет автор телеграм-канала.Кто такой Палиса?Павла Палису украинское издание New Voice в июле 2022 года описало как военного с 20-летним стажем и боевым опытом, которому в марте этого же года из-за начала российской специальной военной операции пришлось прервать обучение в престижном Командно-штабном колледже армии США и вернуться на родину. Произошло это за три месяца до окончания учебы.В интервью изданию Палиса рассказал о своем обучении в США и о том, как по возвращении на Украину его по приказу министра обороны назначили командиром уникального в составе ВСУ 5-го отдельного штурмового полка.Тогда он рассказал, что ВСУ воюет на своей земле и поэтому не имеют права проиграть. "Нам некуда отступать. У нас есть вариант: либо погибнуть, либо победить", - сказал Палиса украинским СМИ спустя полгода после того, как на американской земле за ним уже числился скромный домик. Конечно, если верить телеграм-каналам.Палисе помогли спецслужбы США?По словам офицера-ветерана Вооруженных сил США в отставке Станислава Крапивника, любой иностранец может в США взять дом под ипотеку. Для этого он должен показать американский налоговый номер, банковский счет с достаточным количеством средств или показать доходы и средства за границей. Об этом Крапивник рассказал в комментарии для Украина.ру."Так как он иностранец, его ипотека будет на более высоких процентах, чем если бы он был гражданином Америки или законным резидентом. Может быть, у данного офицера ВСУ есть статус резидента в Америке. Мы не знаем, какие у него документы", - сказал Крапивник.При этом эксперт отметил, что часто американские спецслужбы помогают иностранцам, которые на них работают, обзавестись жильем в США."Они даже доходят до такого, что в США порой нанимают офицеров других стран на службу в ЦРУ. Полковник или генерал какой-то страны может одновременно быть майором ЦРУ, не отказываясь при этом от своего гражданства и от своей первоначальной работы. Так они делают для того, чтобы человек был подконтролен им, чтобы им отвечал", - заявил Крапивник.Параллельно ему помогают приобрести жилье, чтобы у него появился запасной аэродром, который находится не в той стране, где он служит и которую, по сути, предает, отметил эксперт. Все это возможно и в случае Павла Палисы.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, станислав крапивник, всу, офицеры, коррупция, сша, дом, ипотека
Новости, Станислав Крапивник, ВСУ, офицеры, коррупция, США, дом, ипотека

Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ?

16:53 21.12.2023 (обновлено: 17:03 21.12.2023)
 
© Отряд Ковпака/Telegram
© Отряд Ковпака/Telegram
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Очередной случай возможной коррупции среди офицеров ВСУ отметили 21 декабря украинские телеграм-каналы. По информации одного из них, командир 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", полковник Павел Палиса, приобрел в ипотеку дом в США
Полковник ВСУ купил дом. В США
В соцсетях опубликовали фотографии дома, который находится в городе Энтони, штат Канзас, фактически со всех ракурсов – спереди, сбоку, а также с воздуха, вместе с планом участка и документами на приобретение жилья.
"Пока 93-ю бригаду ВСУ "Холодный Яр" кидают из огня да в полымя, а младшие командиры даже толком не знают, где находится комбриг Палиса и штаб бригады (не говоря уже про рядовых бойцов), сам бравый комбриг решил совместить приятное с полезным", - отмечается в сообщении.
По информации канала, приобрести жилье в США Палиса решил пока обучался в Командно-штабном колледже Сухопутных войск США (Command and General Staff College - CGSC) в Форт-Ливенворт, штат Канзас.
"И время показало мудрость и прозорливость ученого комбрига. С учебы его крайне некстати оторвало начало СВО, но он оставил для себя "запасной аэродромчик", - пишет канал.
Документация, необходимая для ипотеки, была оформлена в январе 2022 года через американского адвоката, который купил домик на имя полковника, говорится в сообщении.
"И пока личный состав бригады умывается кровью под Клещеевкой и Андреевкой, полковник Палиса занят крайне важным делом: оформлением погибших в статус СОЧ (самовольное оставление части. - Ред.), с последующим удержанием в свою пользу выделенных на них денег. Цинично? - Спросите вы? Ну как вам ответить... Ипотека сама себя выкупать еще не научилась", - пишет автор телеграм-канала.
Кто такой Палиса?
Павла Палису украинское издание New Voice в июле 2022 года описало как военного с 20-летним стажем и боевым опытом, которому в марте этого же года из-за начала российской специальной военной операции пришлось прервать обучение в престижном Командно-штабном колледже армии США и вернуться на родину.
Произошло это за три месяца до окончания учебы.
В интервью изданию Палиса рассказал о своем обучении в США и о том, как по возвращении на Украину его по приказу министра обороны назначили командиром уникального в составе ВСУ 5-го отдельного штурмового полка.
Тогда он рассказал, что ВСУ воюет на своей земле и поэтому не имеют права проиграть.
"Нам некуда отступать. У нас есть вариант: либо погибнуть, либо победить", - сказал Палиса украинским СМИ спустя полгода после того, как на американской земле за ним уже числился скромный домик. Конечно, если верить телеграм-каналам.
Палисе помогли спецслужбы США?
По словам офицера-ветерана Вооруженных сил США в отставке Станислава Крапивника, любой иностранец может в США взять дом под ипотеку. Для этого он должен показать американский налоговый номер, банковский счет с достаточным количеством средств или показать доходы и средства за границей.
Об этом Крапивник рассказал в комментарии для Украина.ру.
"Так как он иностранец, его ипотека будет на более высоких процентах, чем если бы он был гражданином Америки или законным резидентом. Может быть, у данного офицера ВСУ есть статус резидента в Америке. Мы не знаем, какие у него документы", - сказал Крапивник.
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При этом эксперт отметил, что часто американские спецслужбы помогают иностранцам, которые на них работают, обзавестись жильем в США.
"Они даже доходят до такого, что в США порой нанимают офицеров других стран на службу в ЦРУ. Полковник или генерал какой-то страны может одновременно быть майором ЦРУ, не отказываясь при этом от своего гражданства и от своей первоначальной работы. Так они делают для того, чтобы человек был подконтролен им, чтобы им отвечал", - заявил Крапивник.
Параллельно ему помогают приобрести жилье, чтобы у него появился запасной аэродром, который находится не в той стране, где он служит и которую, по сути, предает, отметил эксперт. Все это возможно и в случае Павла Палисы.
 
НовостиСтанислав КрапивникВСУофицерыкоррупцияСШАдомипотека
 
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