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"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин

"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин - 21.12.2023 Украина.ру

"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин

Инструктор бригады "Волки", военкор Олег Блохин рассказал военкорам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову о своей работе в частных военных компаниях и о том, как сейчас готовят бойцов. Также на примере своей экипировки военный показал, что обязательно должно быть у бойца в зоне специальной военной операции

2023-12-21T13:47

2023-12-21T13:47

2023-12-21T13:47

видео

чвк

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фронт

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00:08 – военный инструктор, военкор и снова инструктор: профессиональный путь Олега Блохина;02:35 – о том, почему опыт предыдущих военных конфликтов не применим в СВО и чему сложнее всего научить добровольцев;06:48 – сколько времени занимает подготовка бойца и чему можно научиться на поле боя;09:48 – какой должна быть экипировка бойца: совет профессионала;16:05 – об особенностях подготовки бывших заключённых, отправившихся добровольцами на фронт.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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