"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин - 21.12.2023 Украина.ру
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"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин
"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин - 21.12.2023 Украина.ру
"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин
Инструктор бригады "Волки", военкор Олег Блохин рассказал военкорам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову о своей работе в частных военных компаниях и о том, как сейчас готовят бойцов. Также на примере своей экипировки военный показал, что обязательно должно быть у бойца в зоне специальной военной операции
2023-12-21T13:47
2023-12-21T13:47
видео
чвк
сво
бойцы
доброволец
заключенные
экипировка
бой
фронт
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00:08 – военный инструктор, военкор и снова инструктор: профессиональный путь Олега Блохина;02:35 – о том, почему опыт предыдущих военных конфликтов не применим в СВО и чему сложнее всего научить добровольцев;06:48 – сколько времени занимает подготовка бойца и чему можно научиться на поле боя;09:48 – какой должна быть экипировка бойца: совет профессионала;16:05 – об особенностях подготовки бывших заключённых, отправившихся добровольцами на фронт.
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видео, чвк, сво, бойцы, доброволец, заключенные, экипировка, бой, фронт, видео
Видео, ЧВК, СВО, бойцы, доброволец, заключенные, экипировка, бой, фронт

"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин

13:47 21.12.2023
 
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Инструктор бригады "Волки", военкор Олег Блохин рассказал военкорам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову о своей работе в частных военных компаниях и о том, как сейчас готовят бойцов. Также на примере своей экипировки военный показал, что обязательно должно быть у бойца в зоне специальной военной операции
00:08 – военный инструктор, военкор и снова инструктор: профессиональный путь Олега Блохина;
02:35 – о том, почему опыт предыдущих военных конфликтов не применим в СВО и чему сложнее всего научить добровольцев;
06:48 – сколько времени занимает подготовка бойца и чему можно научиться на поле боя;
09:48 – какой должна быть экипировка бойца: совет профессионала;
16:05 – об особенностях подготовки бывших заключённых, отправившихся добровольцами на фронт.
 
ВидеоЧВКСВОбойцыдоброволецзаключенныеэкипировкабойфронт
 
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