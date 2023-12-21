https://ukraina.ru/20231221/1052303452.html
"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин
"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин - 21.12.2023 Украина.ру
"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин
Инструктор бригады "Волки", военкор Олег Блохин рассказал военкорам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову о своей работе в частных военных компаниях и о том, как сейчас готовят бойцов. Также на примере своей экипировки военный показал, что обязательно должно быть у бойца в зоне специальной военной операции
2023-12-21T13:47
2023-12-21T13:47
2023-12-21T13:47
видео
чвк
сво
бойцы
доброволец
заключенные
экипировка
бой
фронт
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00:08 – военный инструктор, военкор и снова инструктор: профессиональный путь Олега Блохина;02:35 – о том, почему опыт предыдущих военных конфликтов не применим в СВО и чему сложнее всего научить добровольцев;06:48 – сколько времени занимает подготовка бойца и чему можно научиться на поле боя;09:48 – какой должна быть экипировка бойца: совет профессионала;16:05 – об особенностях подготовки бывших заключённых, отправившихся добровольцами на фронт.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, чвк, сво, бойцы, доброволец, заключенные, экипировка, бой, фронт, видео
Видео, ЧВК, СВО, бойцы, доброволец, заключенные, экипировка, бой, фронт
"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор Блохин
Инструктор бригады "Волки", военкор Олег Блохин рассказал военкорам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову о своей работе в частных военных компаниях и о том, как сейчас готовят бойцов. Также на примере своей экипировки военный показал, что обязательно должно быть у бойца в зоне специальной военной операции
00:08
– военный инструктор, военкор и снова инструктор: профессиональный путь Олега Блохина;02:35
– о том, почему опыт предыдущих военных конфликтов не применим в СВО и чему сложнее всего научить добровольцев;06:48
– сколько времени занимает подготовка бойца и чему можно научиться на поле боя;09:48
– какой должна быть экипировка бойца: совет профессионала;16:05
– об особенностях подготовки бывших заключённых, отправившихся добровольцами на фронт.