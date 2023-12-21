Матвиенко: Запад хотел победы над Россией на поле боя, а получил проблемы у себя дома - 21.12.2023 Украина.ру
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Матвиенко: Запад хотел победы над Россией на поле боя, а получил проблемы у себя дома
Матвиенко: Запад хотел победы над Россией на поле боя, а получил проблемы у себя дома - 21.12.2023 Украина.ру
Матвиенко: Запад хотел победы над Россией на поле боя, а получил проблемы у себя дома
Если бы не Запад, украинского конфликта не было бы. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко 21 декабря в ходе пресс-конференции по итогам работы осенней сессии 2023 года
2023-12-21T13:13
2023-12-21T13:13
новости
матвиенко
совет федерации
украина
конфликт
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По ее словам, Запад создал преступный киевский режим, накачивал Украину огромным количеством вооружения, в том числе кассетными боеприпасами, а также наемниками.Матвиенко напомнила, что Запад в 2021 году не принял разумное предложение России о стратегической безопасности."Они привыкли считать себя гегемонами. Их самоуверенность привела в итоге к тому, что погибло огромное количество украинцев, а на Западе разрушили экономику своих государств. Мы видим, какая стагнация сейчас в экономике странах Европы и в ведущей экономике Европы – Германии, какие процессы идут в США – инфляция, подорожание, снижение уровня жизни", - рассказала сенатор.Матвиенко добавила, что остановка конфликта была возможна и в 2022 году и об этом заявил ближайший человек команды Зеленского Давид Арахамия. Он открытым текстом заявил, что Киев был готов остановить конфликт и уже парафировал соглашение, но Запад хотел победы над Россией на поле боя, сказала она."Сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам. Эти условия были заявлены с началом СВО, и пока мы их не добьемся, мы по-другому вести себя не можем. Мы должны сделать так, чтобы Украина не была антироссийским проектом", - подчеркнула Матвиенко.С другой стороны, продолжила сенатор, на Западе идет серьезная мыслительная работа, потому что блицкрига не получилось, и надо "что-то продать своим налогоплательщикам". Матвиенко призналась, что предпосылок для прекращения конфликта в настоящий момент она не видит, но видит, что интерес к украинской теме на Западе падает.
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новости, матвиенко, совет федерации, украина, конфликт
Новости, Матвиенко, Совет Федерации, Украина, конфликт

Матвиенко: Запад хотел победы над Россией на поле боя, а получил проблемы у себя дома

13:13 21.12.2023
 
© vk.com / Валентина Матвиeнко
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© vk.com / Валентина Матвиeнко
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Если бы не Запад, украинского конфликта не было бы. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко 21 декабря в ходе пресс-конференции по итогам работы осенней сессии 2023 года
По ее словам, Запад создал преступный киевский режим, накачивал Украину огромным количеством вооружения, в том числе кассетными боеприпасами, а также наемниками.
Матвиенко напомнила, что Запад в 2021 году не принял разумное предложение России о стратегической безопасности.
"Они привыкли считать себя гегемонами. Их самоуверенность привела в итоге к тому, что погибло огромное количество украинцев, а на Западе разрушили экономику своих государств. Мы видим, какая стагнация сейчас в экономике странах Европы и в ведущей экономике Европы – Германии, какие процессы идут в США – инфляция, подорожание, снижение уровня жизни", - рассказала сенатор.
Матвиенко добавила, что остановка конфликта была возможна и в 2022 году и об этом заявил ближайший человек команды Зеленского Давид Арахамия. Он открытым текстом заявил, что Киев был готов остановить конфликт и уже парафировал соглашение, но Запад хотел победы над Россией на поле боя, сказала она.
"Сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам. Эти условия были заявлены с началом СВО, и пока мы их не добьемся, мы по-другому вести себя не можем. Мы должны сделать так, чтобы Украина не была антироссийским проектом", - подчеркнула Матвиенко.
С другой стороны, продолжила сенатор, на Западе идет серьезная мыслительная работа, потому что блицкрига не получилось, и надо "что-то продать своим налогоплательщикам". Матвиенко призналась, что предпосылок для прекращения конфликта в настоящий момент она не видит, но видит, что интерес к украинской теме на Западе падает.
 
НовостиМатвиенкоСовет ФедерацииУкраинаконфликт
 
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