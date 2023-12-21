Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ
12:51 21.12.2023 (обновлено: 12:52 21.12.2023)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации рассказала о возможных вмешательствах извне в выборы президента России
"Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги", - заверила Матвиенко .
Она подчеркнула, что мониторинговая группа СФ будет следить за попытками вмешательства в выборы. По словам Матвиенко, их не допустят.
15 декабря, 21:20Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честноГолосование на выборах в РФ должно пройти в полном соответствии с демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы