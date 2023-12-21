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Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ

Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ - 21.12.2023 Украина.ру

Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации рассказала о возможных вмешательствах извне в выборы президента России

2023-12-21T12:51

2023-12-21T12:51

2023-12-21T12:52

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вмешательство

совет федерации

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"Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги", - заверила Матвиенко .Она подчеркнула, что мониторинговая группа СФ будет следить за попытками вмешательства в выборы. По словам Матвиенко, их не допустят.

https://ukraina.ru/20231215/1052165417.html

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матвиенко, выборы, вмешательство, совет федерации, новости