Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052300345.html
Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ
Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ - 21.12.2023 Украина.ру
Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации рассказала о возможных вмешательствах извне в выборы президента России
2023-12-21T12:51
2023-12-21T12:52
матвиенко
выборы
вмешательство
совет федерации
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039460135_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_476d9b4f52eceecbbbdc14ee7e29575e.jpg.webp
"Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги", - заверила Матвиенко .Она подчеркнула, что мониторинговая группа СФ будет следить за попытками вмешательства в выборы. По словам Матвиенко, их не допустят.
https://ukraina.ru/20231215/1052165417.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039460135_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_9cc9e9868ef720a2682af0ef8a6eb7e4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
матвиенко, выборы, вмешательство, совет федерации, новости
Матвиенко, выборы, вмешательство, Совет Федерации, Новости

Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ

12:51 21.12.2023 (обновлено: 12:52 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации
Парламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации рассказала о возможных вмешательствах извне в выборы президента России
"Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги", - заверила Матвиенко .
Она подчеркнула, что мониторинговая группа СФ будет следить за попытками вмешательства в выборы. По словам Матвиенко, их не допустят.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 21:20
Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честноГолосование на выборах в РФ должно пройти в полном соответствии с демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы
 
МатвиенковыборывмешательствоСовет ФедерацииНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:02"Прекратите вооружать Тайвань": в МИД КНР ответили на угрозы сенатора США Грэма
13:00Мобилизация в Германии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 декабря
12:55"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации
12:51Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ
12:48Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - Матвиенко
12:36СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко
12:33"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта
12:26Дети министра обороны Украины – граждане США и уехали на ПМЖ в Майями
12:17СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка в поезде
12:02Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров
11:59Американцы нас не бросят - Умеров
11:59Чего боится Запад?
11:57Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов
11:56В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР
11:51Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России
11:50Умеров предложил мобилизовать в ВСУ украинских беженцев, живущих в Германии
11:49Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями
11:24Испания в октябре закупила в России рекордный за 11 лет объём зерна
10:58Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия"
10:25Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат
Лента новостейМолния