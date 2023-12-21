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Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - Матвиенко

Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - Матвиенко - 21.12.2023 Украина.ру

Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - Матвиенко

Возвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами, а их финансирование было по остаточному принципу, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации

2023-12-21T12:48

2023-12-21T12:48

2023-12-21T12:49

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По словам спикера Совфеда, в этом убедились , когда регионы стали частью России. "Там такая запущенность коммунальной, социальной инфраструктуры. Там всё в таком полуразрушенном постсоветском состоянии", пояснила она.Сейчас стоит задача вернуть регионам этот статус. "Чтобы они были самодостаточными, и чтобы они были регионами-донорами, сами зарабатывали на свою жизнь", добавила Матвиенко.Глава Совфеда привела слова президента России Владимира Путина, что даже за время специальной военной операции за счёт хозяйственной деятельности этих регионов, они перечислили более 170 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. "Там огромный потенциал: промышленный, сельскохозяйственный, научный и другой", заявила она.Там уже сейчас начинают открываться предприятия, например, знаменитый завод Ильича в Мариуполе. Шахты и другие предприятия начинают работать.Также она отметила выступление главы парламента ЛНР, который сказал, что "нам не нужна рыба, дайте нам удочку сейчас. А скоро мы и удочки сами начнём делать".

https://ukraina.ru/20231221/1052299921.html

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новости, россия, новые регионы, матвиенко, совет федерации, лнр, луганская народная республика, днр, донецкая народная республика, херсонская область, запорожская область