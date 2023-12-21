"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта - 21.12.2023 Украина.ру
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"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта
"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта - 21.12.2023 Украина.ру
"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации указала, что не видит предпосылок для завершения украинского конфликта
2023-12-21T12:33
2023-12-21T12:33
переговоры
россия
матвиенко
украина
запад
новости
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Однако она отметила, что наблюдает за падением интереса к Киеву на Западе.По ее словам, "блицкриг" Украины провалился, идею о контрнаступлении и победе "налогоплательщикам не продать".Она напомнила, что Россия сформулировала условия, на которых готова к переговорам и заявила о них в самом начале СВО. В том числе, РФ должна добиться поставленных целей: сделать так, чтобы Украина не была антироссийским проектом, не оставалась угрозой безопасности суверенитету России.
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переговоры, россия, матвиенко, украина, запад, новости
переговоры, Россия, Матвиенко, Украина, Запад, Новости

"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта

12:33 21.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации указала, что не видит предпосылок для завершения украинского конфликта
Однако она отметила, что наблюдает за падением интереса к Киеву на Западе.
По ее словам, "блицкриг" Украины провалился, идею о контрнаступлении и победе "налогоплательщикам не продать".

"Провалились, спалили в топке сотни миллиарды долларов, и ничего не добились", – охарактеризовала Матвиенко провал планов Запада на Украину.

Она напомнила, что Россия сформулировала условия, на которых готова к переговорам и заявила о них в самом начале СВО. В том числе, РФ должна добиться поставленных целей: сделать так, чтобы Украина не была антироссийским проектом, не оставалась угрозой безопасности суверенитету России.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
04:20
Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – БалицкийУсловием для начала переговоров с Украиной является полная капитуляция войск киевского режима и отвод сил НАТО от границ России, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
 
переговорыРоссияМатвиенкоУкраинаЗападНовости
 
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