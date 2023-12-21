https://ukraina.ru/20231221/1052299921.html

"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта

"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта - 21.12.2023 Украина.ру

"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации указала, что не видит предпосылок для завершения украинского конфликта

2023-12-21T12:33

2023-12-21T12:33

2023-12-21T12:33

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Однако она отметила, что наблюдает за падением интереса к Киеву на Западе.По ее словам, "блицкриг" Украины провалился, идею о контрнаступлении и победе "налогоплательщикам не продать".Она напомнила, что Россия сформулировала условия, на которых готова к переговорам и заявила о них в самом начале СВО. В том числе, РФ должна добиться поставленных целей: сделать так, чтобы Украина не была антироссийским проектом, не оставалась угрозой безопасности суверенитету России.

https://ukraina.ru/20231221/1052290377.html

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2023

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переговоры, россия, матвиенко, украина, запад, новости