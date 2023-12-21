"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации указала, что не видит предпосылок для завершения украинского конфликта
Однако она отметила, что наблюдает за падением интереса к Киеву на Западе.
По ее словам, "блицкриг" Украины провалился, идею о контрнаступлении и победе "налогоплательщикам не продать".
"Провалились, спалили в топке сотни миллиарды долларов, и ничего не добились", – охарактеризовала Матвиенко провал планов Запада на Украину.
Она напомнила, что Россия сформулировала условия, на которых готова к переговорам и заявила о них в самом начале СВО. В том числе, РФ должна добиться поставленных целей: сделать так, чтобы Украина не была антироссийским проектом, не оставалась угрозой безопасности суверенитету России.
04:20Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – БалицкийУсловием для начала переговоров с Украиной является полная капитуляция войск киевского режима и отвод сил НАТО от границ России, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости