Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов - 21.12.2023 Украина.ру
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Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов
Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов - 21.12.2023 Украина.ру
Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов
Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в Евросоюзе. Об этом 21 декабря заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"
2023-12-21T11:57
2023-12-21T11:58
активы
россия
замороженные активы
новости
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"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых "С". Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам - те, что составляют обязательства наши перед иностранным контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке. Цифры немаленькие. Доходы от использования этих средств существенны и точно так же могут быть использованы, если будет принято решение недружественных партнеров", - объяснил он.На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила предложения по первым шагам для последующего использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине.
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активы, россия, замороженные активы, новости, силуанов, ес
активы, Россия, замороженные активы, Новости, Силуанов, ЕС

Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов

11:57 21.12.2023 (обновлено: 11:58 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в Евросоюзе. Об этом 21 декабря заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"
"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых "С". Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам - те, что составляют обязательства наши перед иностранным контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке. Цифры немаленькие. Доходы от использования этих средств существенны и точно так же могут быть использованы, если будет принято решение недружественных партнеров", - объяснил он.
На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила предложения по первым шагам для последующего использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине.
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 10:39
Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активовАмериканские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом 20 декабря сообщила газета Financial Times.
 
активыРоссиязамороженные активыНовостиСилуановЕС
 
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