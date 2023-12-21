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Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов

Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов - 21.12.2023 Украина.ру

Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов

Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в Евросоюзе. Об этом 21 декабря заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"

2023-12-21T11:57

2023-12-21T11:57

2023-12-21T11:58

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"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых "С". Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам - те, что составляют обязательства наши перед иностранным контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке. Цифры немаленькие. Доходы от использования этих средств существенны и точно так же могут быть использованы, если будет принято решение недружественных партнеров", - объяснил он.На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила предложения по первым шагам для последующего использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине.

https://ukraina.ru/20231220/1052264842.html

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