Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов
11:57 21.12.2023 (обновлено: 11:58 21.12.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в Евросоюзе. Об этом 21 декабря заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"
"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых "С". Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам - те, что составляют обязательства наши перед иностранным контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке. Цифры немаленькие. Доходы от использования этих средств существенны и точно так же могут быть использованы, если будет принято решение недружественных партнеров", - объяснил он.
На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила предложения по первым шагам для последующего использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине.
Вчера, 10:39Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активовАмериканские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом 20 декабря сообщила газета Financial Times.