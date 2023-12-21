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Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия"
Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия" - 21.12.2023 Украина.ру
Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия"
Авиакомпания "Россия" 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-21T10:58
2023-12-21T10:58
2023-12-21T11:11
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По информации компании, пассажиры без взимания дополнительной платы были пересажены на другие рейсы группы "Аэрофлот"."Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт "Дасин" из Владивостока, Красноярска и Иркутска", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.Источник агентства, знакомый с ситуацией, также отметил, что авиакомпания за помощью в решении данного вопроса обратилась в Минтранс, однако запрос российской стороны в Китае был проигнорирован.При этом перевозчик ещё с марта 2023 года приступил к прохождению аккредитации в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех необходимых разрешений и авторизаций для начала выполнения рейсов. Операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтверждённые слоты и права на выполнение полётов из Владивостока, Красноярска и Иркутска компания получила к началу первого рейса Владивосток - Пекин 17 декабря.Журналистам сообщили в "Аэрофлоте", что авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин. Пока же пассажиры, которые должны были отправиться в Пекин рейсами "России", перевозятся авиакомпаниями-партнёрами без взимания дополнительной платы за переоформление. Группа также ведёт переговоры с авиационными властями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения авиакомпанией "Россия" необходимых разрешений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, пекин, аэропорт, авиакомпания
Новости, Россия, Китай, Пекин, аэропорт, авиакомпания
Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия"
10:58 21.12.2023 (обновлено: 11:11 21.12.2023)
Авиакомпания "Россия" 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
По информации компании, пассажиры без взимания дополнительной платы были пересажены на другие рейсы группы "Аэрофлот".
"Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт "Дасин" из Владивостока, Красноярска и Иркутска", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Источник агентства, знакомый с ситуацией, также отметил, что авиакомпания за помощью в решении данного вопроса обратилась в Минтранс, однако запрос российской стороны в Китае был проигнорирован.
При этом перевозчик ещё с марта 2023 года приступил к прохождению аккредитации в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех необходимых разрешений и авторизаций для начала выполнения рейсов. Операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтверждённые слоты и права на выполнение полётов из Владивостока, Красноярска и Иркутска компания получила к началу первого рейса Владивосток - Пекин 17 декабря.
Журналистам сообщили в "Аэрофлоте", что авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин. Пока же пассажиры, которые должны были отправиться в Пекин рейсами "России", перевозятся авиакомпаниями-партнёрами без взимания дополнительной платы за переоформление. Группа также ведёт переговоры с авиационными властями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения авиакомпанией "Россия" необходимых разрешений.