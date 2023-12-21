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Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия"

Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия" - 21.12.2023 Украина.ру

Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия"

Авиакомпания "Россия" 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-21T10:58

2023-12-21T10:58

2023-12-21T11:11

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По информации компании, пассажиры без взимания дополнительной платы были пересажены на другие рейсы группы "Аэрофлот"."Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт "Дасин" из Владивостока, Красноярска и Иркутска", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.Источник агентства, знакомый с ситуацией, также отметил, что авиакомпания за помощью в решении данного вопроса обратилась в Минтранс, однако запрос российской стороны в Китае был проигнорирован.При этом перевозчик ещё с марта 2023 года приступил к прохождению аккредитации в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех необходимых разрешений и авторизаций для начала выполнения рейсов. Операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтверждённые слоты и права на выполнение полётов из Владивостока, Красноярска и Иркутска компания получила к началу первого рейса Владивосток - Пекин 17 декабря.Журналистам сообщили в "Аэрофлоте", что авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин. Пока же пассажиры, которые должны были отправиться в Пекин рейсами "России", перевозятся авиакомпаниями-партнёрами без взимания дополнительной платы за переоформление. Группа также ведёт переговоры с авиационными властями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения авиакомпанией "Россия" необходимых разрешений.

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