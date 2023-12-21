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Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря

Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря - 21.12.2023 Украина.ру

Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря

Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании на своём сайте рейсы в Краснодар с 25 декабря, выполняемые "Аэрофлотом"

2023-12-21T09:55

2023-12-21T09:55

2023-12-21T09:55

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В расписании воздушной гавани указано несколько рейсов "Аэрофлота" с кодом SU в Краснодар. Часть из них ежедневные, часть выполняется по некоторым дням недели. Все рейсы вылетают в ночное, утреннее или дневное время.Как сообщалось ранее, международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провёл комплексную проверку готовности своих служб к открытию воздушной гавани. О сроках возобновления полётов тогда не говорилось.Режим ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ukraina.ru/20231215/1052149035.html

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