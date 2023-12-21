Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря - 21.12.2023 Украина.ру
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Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря
Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря - 21.12.2023 Украина.ру
Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря
Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании на своём сайте рейсы в Краснодар с 25 декабря, выполняемые "Аэрофлотом"
2023-12-21T09:55
2023-12-21T09:55
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краснодар
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аэропорт
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В расписании воздушной гавани указано несколько рейсов "Аэрофлота" с кодом SU в Краснодар. Часть из них ежедневные, часть выполняется по некоторым дням недели. Все рейсы вылетают в ночное, утреннее или дневное время.Как сообщалось ранее, международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провёл комплексную проверку готовности своих служб к открытию воздушной гавани. О сроках возобновления полётов тогда не говорилось.Режим ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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новости, россия, москва, краснодар, шереметьево, аэропорт
Новости, Россия, Москва, Краснодар, Шереметьево, аэропорт

Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря

09:55 21.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкРабота терминала D аэропорта Шереметьево
Работа терминала D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Александр Кожохин
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Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании на своём сайте рейсы в Краснодар с 25 декабря, выполняемые "Аэрофлотом"
В расписании воздушной гавани указано несколько рейсов "Аэрофлота" с кодом SU в Краснодар. Часть из них ежедневные, часть выполняется по некоторым дням недели. Все рейсы вылетают в ночное, утреннее или дневное время.
Как сообщалось ранее, международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провёл комплексную проверку готовности своих служб к открытию воздушной гавани. О сроках возобновления полётов тогда не говорилось.
Режим ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Работа аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, самолет - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 12:20
Аэропорт Краснодара проведёт тесты на готовность служб к открытию Аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, говорится в распространенном пресс-службой аэропорта сообщении
 
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