https://ukraina.ru/20231221/1052294268.html

В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды

В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды - 21.12.2023 Украина.ру

В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды

Около 102 тысяч абонентов в Донецкой и Луганской Народных Республиках остаются без электричества, сообщили 21 декабря в пресс-службе Минэнерго России

2023-12-21T09:44

2023-12-21T09:44

2023-12-21T09:44

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Энергоснабжение нарушено из-за непогоды.В Минэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране. Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.

https://ukraina.ru/20231218/1052184799.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, новые регионы, непогода, электричество, отключение электричества