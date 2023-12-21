https://ukraina.ru/20231221/1052294268.html
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды - 21.12.2023 Украина.ру
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды
Около 102 тысяч абонентов в Донецкой и Луганской Народных Республиках остаются без электричества, сообщили 21 декабря в пресс-службе Минэнерго России
2023-12-21T09:44
2023-12-21T09:44
2023-12-21T09:44
новости
россия
днр
донецкая народная республика
лнр
луганская народная республика
новые регионы
непогода
электричество
отключение электричества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052293987_0:22:900:528_1920x0_80_0_0_145f61e0713c6937a03f93e04d94050b.jpg
Энергоснабжение нарушено из-за непогоды.В Минэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране. Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.
https://ukraina.ru/20231218/1052184799.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052293987_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_1530a767034401c943248b8ecdfcfee7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, новые регионы, непогода, электричество, отключение электричества
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Луганская Народная Республика, Новые регионы, непогода, электричество, отключение электричества
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды
Около 102 тысяч абонентов в Донецкой и Луганской Народных Республиках остаются без электричества, сообщили 21 декабря в пресс-службе Минэнерго России