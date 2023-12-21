В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды - 21.12.2023 Украина.ру
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В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды - 21.12.2023 Украина.ру
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды
Около 102 тысяч абонентов в Донецкой и Луганской Народных Республиках остаются без электричества, сообщили 21 декабря в пресс-службе Минэнерго России
2023-12-21T09:44
2023-12-21T09:44
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новые регионы
непогода
электричество
отключение электричества
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Энергоснабжение нарушено из-за непогоды.В Минэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране. Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, новые регионы, непогода, электричество, отключение электричества
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Луганская Народная Республика, Новые регионы, непогода, электричество, отключение электричества

В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды

09:44 21.12.2023
 
© Минэнерго России телеграм-канал
© Минэнерго России телеграм-канал
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Около 102 тысяч абонентов в Донецкой и Луганской Народных Республиках остаются без электричества, сообщили 21 декабря в пресс-службе Минэнерго России
"По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители: ДНР – 44,6 тыс. чел. ЛНР – 57,3 тыс. чел.", - говорится в сообщении.
Энергоснабжение нарушено из-за непогоды.
В Минэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране.
Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Донецк
18 декабря, 07:42
Навстречу празднику. Донецк скользит в 2024-йДля подавляющего большинства россиян середина декабря — это предновогодняя суета, отчеты и корпоративы, но в ДНР это перебои с электричеством, остывшие батареи, проблемы с водой, обстрелы и теракты. Даже елки здесь, честно говоря, не ахти
 
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09:44В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды
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