Пользователи соцсети X сообщили о масштабных сбоях по всему миру - 21.12.2023 Украина.ру
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Пользователи соцсети X сообщили о масштабных сбоях по всему миру
Пользователи соцсети X сообщили о масштабных сбоях по всему миру - 21.12.2023 Украина.ру
Пользователи соцсети X сообщили о масштабных сбоях по всему миру
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов
2023-12-21T09:09
2023-12-21T09:16
соцсети
сбои
неполадки
новости
пользователи
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Неполадки в работе X начались около 8:10 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 47,4 тысячи. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Индии и ряда других стран.Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения, сайта, а также на ошибки при соединении с сервером.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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соцсети, сбои, неполадки, новости, пользователи
соцсети, сбои, неполадки, Новости, пользователи

Пользователи соцсети X сообщили о масштабных сбоях по всему миру

09:09 21.12.2023 (обновлено: 09:16 21.12.2023)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов
Неполадки в работе X начались около 8:10 мск.
Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 47,4 тысячи. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Индии и ряда других стран.
Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения, сайта, а также на ошибки при соединении с сервером.
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