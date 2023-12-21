https://ukraina.ru/20231221/1052293805.html

Пользователи соцсети X сообщили о масштабных сбоях по всему миру

Пользователи соцсети X сообщили о масштабных сбоях по всему миру - 21.12.2023 Украина.ру

Пользователи соцсети X сообщили о масштабных сбоях по всему миру

Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов

2023-12-21T09:09

2023-12-21T09:09

2023-12-21T09:16

соцсети

сбои

неполадки

новости

пользователи

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Неполадки в работе X начались около 8:10 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 47,4 тысячи. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Индии и ряда других стран.Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения, сайта, а также на ошибки при соединении с сервером.

https://ukraina.ru/20231107/1050822730.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

соцсети, сбои, неполадки, новости, пользователи