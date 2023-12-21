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Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий

Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий - 21.12.2023 Украина.ру

Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий

Условием для начала переговоров с Украиной является полная капитуляция войск киевского режима и отвод сил НАТО от границ России, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-21T04:20

2023-12-21T04:20

2023-12-21T04:20

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"Я считаю, что хорошие переговоры - только полная капитуляция противника. Других переговоров не приемлю. Потому что если мы, ещё раз говорю, сейчас не закончим это, то это заканчивать нашим детям. Все сегодня понимают, что сегодня это надо закончить. И закончить полной капитуляцией противника", - сказал Балицкий.Напомним, что первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер ранее заявил о намерении США вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.

https://ukraina.ru/20231220/1052258081.html

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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, украина, капитуляция, переговоры, нато, сво