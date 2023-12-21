Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий - 21.12.2023 Украина.ру
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Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий
Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий - 21.12.2023 Украина.ру
Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий
Условием для начала переговоров с Украиной является полная капитуляция войск киевского режима и отвод сил НАТО от границ России, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-21T04:20
2023-12-21T04:20
новости
россия
запорожская область
евгений балицкий
украина
капитуляция
переговоры
нато
сво
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"Я считаю, что хорошие переговоры - только полная капитуляция противника. Других переговоров не приемлю. Потому что если мы, ещё раз говорю, сейчас не закончим это, то это заканчивать нашим детям. Все сегодня понимают, что сегодня это надо закончить. И закончить полной капитуляцией противника", - сказал Балицкий.Напомним, что первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер ранее заявил о намерении США вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.
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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, украина, капитуляция, переговоры, нато, сво
Новости, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина, капитуляция, переговоры, НАТО, СВО

Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий

04:20 21.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Условием для начала переговоров с Украиной является полная капитуляция войск киевского режима и отвод сил НАТО от границ России, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
"Я считаю, что хорошие переговоры - только полная капитуляция противника. Других переговоров не приемлю. Потому что если мы, ещё раз говорю, сейчас не закончим это, то это заканчивать нашим детям. Все сегодня понимают, что сегодня это надо закончить. И закончить полной капитуляцией противника", - сказал Балицкий.
"В данном случае, я уверен в том, что переговоры возможны только полной капитуляцией украинских вооружённых сил, отведением всех натовских войск на предел 1991 года, вывод их от границ России. Это даст залог того, что это не повторится", - подчеркнул глава Запорожской области.
Напомним, что первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер ранее заявил о намерении США вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 07:25
Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – БалицкийОрганизованное военное сопротивление киевского режима может закончиться уже весной, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
 
НовостиРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийУкраинакапитуляцияпереговорыНАТОСВО
 
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