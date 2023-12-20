Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году - 20.12.2023 Украина.ру
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Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году
Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году - 20.12.2023 Украина.ру
Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году
Германия выделила Киеву 23 млн евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом 20 декабря сообщило министерство иностранных дел Германии.
2023-12-20T17:47
2023-12-20T17:47
новости
германия
украина
кибербезопасность
киберзащита
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Ранее днем внешнеполитические ведомства Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый Таллиннский механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве."С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддержать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости. С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами на Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия поддержала Украину киберпроектами на сумму 23 миллиона евро", - говорится в сообщении МИД Германии, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.Как сообщило издание Украина.ру, хакерская группа "Солнцепек" заявила, что именно она 12 декабря совершила атаку на мобильного оператора Украины "Киевстар".В подтверждение этому заявлению они приложили скрины мониторов, на которых в адресной строке читается сайт мобильного оператора. Также частично опубликован, предположительно, список абонентов "Киевстара".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, кибербезопасность, киберзащита
Новости, Германия, Украина, кибербезопасность, киберзащита

Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году

17:47 20.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Германия выделила Киеву 23 млн евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом 20 декабря сообщило министерство иностранных дел Германии.
Ранее днем внешнеполитические ведомства Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый Таллиннский механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве.
"С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддержать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости. С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами на Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия поддержала Украину киберпроектами на сумму 23 миллиона евро", - говорится в сообщении МИД Германии, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
Как сообщило издание Украина.ру, хакерская группа "Солнцепек" заявила, что именно она 12 декабря совершила атаку на мобильного оператора Украины "Киевстар".
В подтверждение этому заявлению они приложили скрины мониторов, на которых в адресной строке читается сайт мобильного оператора. Также частично опубликован, предположительно, список абонентов "Киевстара".
Киевстар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря, 12:51
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"
 
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