https://ukraina.ru/20231220/1052281739.html
Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году
Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году - 20.12.2023 Украина.ру
Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году
Германия выделила Киеву 23 млн евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом 20 декабря сообщило министерство иностранных дел Германии.
2023-12-20T17:47
2023-12-20T17:47
2023-12-20T17:47
новости
германия
украина
кибербезопасность
киберзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102808/01/1028080143_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_dc1b41460af2f3a9e5c5015babab93fe.jpg
Ранее днем внешнеполитические ведомства Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый Таллиннский механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве."С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддержать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости. С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами на Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия поддержала Украину киберпроектами на сумму 23 миллиона евро", - говорится в сообщении МИД Германии, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.Как сообщило издание Украина.ру, хакерская группа "Солнцепек" заявила, что именно она 12 декабря совершила атаку на мобильного оператора Украины "Киевстар".В подтверждение этому заявлению они приложили скрины мониторов, на которых в адресной строке читается сайт мобильного оператора. Также частично опубликован, предположительно, список абонентов "Киевстара".
https://ukraina.ru/20231213/1052055170.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102808/01/1028080143_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_65d80519168be75dcdcf67e4beb5e139.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, кибербезопасность, киберзащита
Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году
Германия выделила Киеву 23 млн евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом 20 декабря сообщило министерство иностранных дел Германии.
Ранее днем внешнеполитические ведомства Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый Таллиннский механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве.
"С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддержать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости. С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами на Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия поддержала Украину киберпроектами на сумму 23 миллиона евро", - говорится в сообщении МИД Германии, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
Как сообщило издание Украина.ру, хакерская группа "Солнцепек" заявила, что именно она 12 декабря совершила атаку на мобильного оператора Украины "Киевстар".
В подтверждение этому заявлению они приложили скрины мониторов, на которых в адресной строке читается сайт мобильного оператора. Также частично опубликован, предположительно, список абонентов "Киевстара".