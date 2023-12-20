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Девять стран НАТО и Швеция подписали пакт о защите киберпространства Украины
Девять стран НАТО и Швеция подписали пакт о защите киберпространства Украины - 20.12.2023 Украина.ру
Девять стран НАТО и Швеция подписали пакт о защите киберпространства Украины
Великобритания вместе с партнерами создаст Таллиннский механизм для укрепления кибербезопасности Украины. Об этом говорится в сообщении, которое 20 декабря опубликовало министерство иностранных дел Великобритании на своем официальном сайте
2023-12-20T17:41
2023-12-20T17:41
2023-12-20T17:41
новости
великобритания
кибербезопасность
киберзащита
помощь
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Поводом для такого решения стала "неослабевающая атака на важнейшую инфраструктуру Украины, от банковского дела, до энергоснабжения и ни в чем не повинного украинского народа", говорится в сообщении."Министерства иностранных дел Канады, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании и США 20 декабря 2023 года официально оформили Таллиннский механизм. Он направлен на координацию и содействие гражданскому киберпотенциалу", - отметило внешнеполитическое ведомство Великобритании.Целью Механизма является регулярное взаимодействие с другими донорскими инициативами, координация и предотвращение конфликтов, включая регулярное взаимодействие с ЕС и НАТО, отмечается в сообщении.Министерство иностранных дел Великобритании напомнило, что страна помогает Украине наращивать киберпотенциал через программу CSSF UK-Ukraine, которую премьер-министр Риши Сунак расширил в июне 2023 года. В рамках программы было выделено более 10 миллионов фунтов стерлингов на укрепление киберзащиты Украины после начала российской специальной военной операции.Напомним, что ранее о создании Таллиннского механизма сообщила Франция, но в течение для французские дипломаты удалили сообщение о присоединении к этой программе.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, кибербезопасность, киберзащита, помощь
Девять стран НАТО и Швеция подписали пакт о защите киберпространства Украины
Великобритания вместе с партнерами создаст Таллиннский механизм для укрепления кибербезопасности Украины. Об этом говорится в сообщении, которое 20 декабря опубликовало министерство иностранных дел Великобритании на своем официальном сайте
Поводом для такого решения стала "неослабевающая атака на важнейшую инфраструктуру Украины, от банковского дела, до энергоснабжения и ни в чем не повинного украинского народа", говорится в сообщении.
"Министерства иностранных дел Канады, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании и США 20 декабря 2023 года официально оформили Таллиннский механизм. Он направлен на координацию и содействие гражданскому киберпотенциалу", - отметило внешнеполитическое ведомство Великобритании.
Целью Механизма является регулярное взаимодействие с другими донорскими инициативами, координация и предотвращение конфликтов, включая регулярное взаимодействие с ЕС и НАТО, отмечается в сообщении.
Министерство иностранных дел Великобритании напомнило, что страна помогает Украине наращивать киберпотенциал через программу CSSF UK-Ukraine, которую премьер-министр Риши Сунак расширил в июне 2023 года. В рамках программы было выделено более 10 миллионов фунтов стерлингов на укрепление киберзащиты Украины после начала российской специальной военной операции.
Напомним, что ранее о создании Таллиннского механизма сообщила Франция, но в течение для французские дипломаты удалили сообщение о присоединении к этой программе.