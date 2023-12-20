"Свершилось руками президента": Константинов назвал чудом решение Путина по Крыму - 20.12.2023 Украина.ру
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"Свершилось руками президента": Константинов назвал чудом решение Путина по Крыму
"Свершилось руками президента": Константинов назвал чудом решение Путина по Крыму - 20.12.2023 Украина.ру
"Свершилось руками президента": Константинов назвал чудом решение Путина по Крыму
Жители Крыма, как и миллионы их соотечественников, в момент развала СССР оказались в чужом государстве против собственной воли. Об этом рассказал председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов 20 декабря в ходе заседание Совета законодателей, посвященного 30-летию Федерального Собрания РФ
2023-12-20T16:51
2023-12-20T16:52
новости
владимир константинов
владимир путин
крым
федеральное собрание
заседание
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По его словам, с некоторыми республиками бывшего СССР у России не получилось "цивилизованного развода"."Постсоветские республики восприняли свою государственность как подарок – Украина, прибалтийские страны и другие республики прихватили с собой тысячи объектов, построенных за союзный счет. Платят они нам русофобией - другой национальной идеи у них просто нет", - заявил Константинов, добавляя, что России пора подсчитать, сколько эти республики должны правопреемнице СССР за присвоенное имущество.Уничтожение СССР было масштабным преступлением, которое все еще не получило своей окончательной оценки, полагает глава Республики Крым."Ни один советский человек не желал смерти своей страны. Крымчане, как и миллионы наших соотечественников, против своей воли оказались в эпицентре крупнейшей геополитической катастрофы XX века, в чужом государстве, которое все больше приобретало черты анти-России", - отметил он.По словам Константинова, в Крыму защищались от всего этого парламентскими методами. Так в 1992 году крымские депутаты приняли первую конституцию, которая закрепляла право автономии на русский язык, но эту конституцию Киев просто отменил.В 1998 году в Крыму был разработан новый основной закон республики, и на его основе велась борьба за сохранение автономии."Долгие годы мы боролись за наше право говорить по-русски, чтить наших героев, верить в то, во что верили наши предки. Силы были не ровны, права республики сжимались как Шагреневая кожа. В какой-то момент нам показалось, что никаких шансов у нас нет и в этот момент отчаяния Крыма Россия и Путин протянули нам руку помощи. Это действительно было чудо. Оно свершилось руками нашего президента", - рассказал Константинов о борьбе жителей Крыма за сохранение собственной идентичности.Сегодняшний момент глава Республики Крым назвал "временном испытаний, но и временном колоссальных возможностей". Он добавил, что у Русского мира есть колоссальный потенциал и что только президент Владимир Путин способен вести страну в этот исторический момент.
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новости, владимир константинов, владимир путин, крым, федеральное собрание, заседание
Новости, Владимир Константинов, Владимир Путин, Крым, федеральное собрание, заседание

"Свершилось руками президента": Константинов назвал чудом решение Путина по Крыму

16:51 20.12.2023 (обновлено: 16:52 20.12.2023)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Жители Крыма, как и миллионы их соотечественников, в момент развала СССР оказались в чужом государстве против собственной воли. Об этом рассказал председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов 20 декабря в ходе заседание Совета законодателей, посвященного 30-летию Федерального Собрания РФ
По его словам, с некоторыми республиками бывшего СССР у России не получилось "цивилизованного развода".
"Постсоветские республики восприняли свою государственность как подарок – Украина, прибалтийские страны и другие республики прихватили с собой тысячи объектов, построенных за союзный счет. Платят они нам русофобией - другой национальной идеи у них просто нет", - заявил Константинов, добавляя, что России пора подсчитать, сколько эти республики должны правопреемнице СССР за присвоенное имущество.
Уничтожение СССР было масштабным преступлением, которое все еще не получило своей окончательной оценки, полагает глава Республики Крым.
"Ни один советский человек не желал смерти своей страны. Крымчане, как и миллионы наших соотечественников, против своей воли оказались в эпицентре крупнейшей геополитической катастрофы XX века, в чужом государстве, которое все больше приобретало черты анти-России", - отметил он.
По словам Константинова, в Крыму защищались от всего этого парламентскими методами. Так в 1992 году крымские депутаты приняли первую конституцию, которая закрепляла право автономии на русский язык, но эту конституцию Киев просто отменил.
В 1998 году в Крыму был разработан новый основной закон республики, и на его основе велась борьба за сохранение автономии.
"Долгие годы мы боролись за наше право говорить по-русски, чтить наших героев, верить в то, во что верили наши предки. Силы были не ровны, права республики сжимались как Шагреневая кожа. В какой-то момент нам показалось, что никаких шансов у нас нет и в этот момент отчаяния Крыма Россия и Путин протянули нам руку помощи. Это действительно было чудо. Оно свершилось руками нашего президента", - рассказал Константинов о борьбе жителей Крыма за сохранение собственной идентичности.
Сегодняшний момент глава Республики Крым назвал "временном испытаний, но и временном колоссальных возможностей". Он добавил, что у Русского мира есть колоссальный потенциал и что только президент Владимир Путин способен вести страну в этот исторический момент.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Заголовок открываемого материала
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16:51"Свершилось руками президента": Константинов назвал чудом решение Путина по Крыму
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